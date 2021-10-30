Шедевр кондитерского искусства - торт "Наполеон"

У англичан и французов есть другая модифицированная версия: идея многослойного десерта возникла во Франции в 1645 году у кондитера Клавдия Геле. Рецепт стал популярным и был украден неаполитанскими экономическими шпионами. Итальянские пекари придумали пропитывать слои теста заварным кремом и назвали новинку Napolitano. В таком виде торт вернулся во Францию и был переименован в . В Российскую Империю «Неаполитанец» попал вместе с беглыми французскими аристократами во время Великой Французской революции. Название позже превратилось в привычное нам «Наполеон».

Третья версия гласит: В Париже жил один очень хитрый кулинар, который хотел стать любимым поваром императора. Закрепить свой успех в его глазах он решил якобы собственным лакомством, которое никто никогда не пробовал. Причем сделал он его очень просто: купил французский пирог «Королевская галета» – его французы всегда покупали к Празднику Королей, разрезал коржи вдоль, а между слоями промазал заварным кремом вместе со взбитыми сливками и вареньем из клубники. В придачу ко всему он назвал торт «Наполеон» и снискал признание у всех гурманов и приверженцев императора.

Четвертая версия. Торт вообще придумал сам Наполеон Бонапарт! Легенда гласит, однажды император зажимал в уголке молоденькую фрейлину. И тут его застукала жена Жозефина. Чтобы оправдать себя, император ответил, что просто пришел не для сексуальных утех, а просто решил поделиться рецептом нового торта, который он якобы изобрел. И тут же на ходу Наполеон сочинил этот рецепт, после ставший достоянием Франции. После этого двор еще больше уверился в гениальности своего императора. Он оказывается не только полководец, но еще и талантливый кулинар, что ценится французами-гурманами гораздо выше.