Таймень: Рыбаки называют его водным тигром. Крупнейший лосось с легкостью охотится на сухопутных животных

Мой лосось — тигр. 24/7 тигр! Дааа, он такой — огромен, силен, полосат, достанет тебя из-под воды. Это таймень, дамы и господа. Он же водяной тигр — самый крупный лосось России.
Повстречать этого красавца можно в любой сибирской реке: Енисей, Обь, Лена и даже в озере Байкал. Ключевое условие для жизни тайменя — чистая вода, а её в последнее время дефицит. Поэтому и ареал обитания тайменя сужается. Так что жаря шашлычки на пикничке, не поленись убрать за собой мусор, дорогой подписчик. А то останется таймень, как и осётр, только на картинках.
Но не будем о грустном, взглянем на тайменя пристальнее. Это парень — воистину батя сибирских водоёмов. Его длина достигает 1,5-2 метра. Он — крупнейший из лососей в принципе! Правда, до столь величественных размеров нужно ещё дожить. Поистине титанических габаритов рыбы достигают лишь к солидному возрасту.
Поэтому таймень ест. Много и упорно. Мощное тело венчает голова, больше похожая на щучью. Эта бездонная пасть распахивается практически до самых жабр, вмещая в себя... да что она только не вмещает! Вообще, все нормальные рыбы едят других рыб. Но тайменю мало доминировать в воде. Он пожирает сухопутных животных!
В желудках взрослых тайменей находили водоплавающих птиц (целиком!), крыс и даже летучих мышей. Чтобы настигнуть ничего не подозревающую жертву, таймень резко и дерзко выпрыгивает из воды. За эту манеру охоты его и назвали тигром. Короче, плескаясь в реках Сибири, нужно знать главное правило — если таймень хочет тебя сожрать, он тебя сожрёт.
Терроризировать местную фауну таймень может больше полувека — таков срок годности этой рыбы в природе. На более пацифистские дела животина отвлекается лишь в период размножения. К этому делу рыбы подходят основательно. С кем попало генетическим материалом таймени не обмениваются — на нерест они выходят парой. Выбравшись на мелководье, самка роет небольшую ямку, куда мечет кладку. Оба родителя будут защищать своих будущих детей с остервенелостью больших кошек.
Но спустя 3 недели секьюрити из мамы и папы уходит в бессрочный отпуск — у мальков начинается самостоятельная жизнь. Выбравшись из каменистого гнезда, их ожидает множество опасностей. Таймень начинает восхождение на Олимп пищевой цепочки с самого низа. Первые три года они барахтаются у берега, а потом отправляются в свободное плавание, дабы стать грозой Сибирских рек. Если их не поймают раньше времени, конечно.
Такой гигантский рыб не мог остаться без внимания. В воде таймень главенствует без права на конкуренцию. А вот на суше у него есть враги. Их всего два: медведи и человеки. И те, и другие вылавливают рыбу абсолютно бесконтрольно. Особенно уязвим таймень на нересте. Поэтому рыбалка на тигра вод разрешена только в определённый период и только на рыбу определенного размера — не менее 70 см.
Источник:
- В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете
- Рыбка, которая может по-настоящему лопнуть в любой момент!
- Как зимует щука
- Поразительные иллюстрации из энциклопедии тропических рыб, изданной в 18 веке
- Сколько вольт выдает электрический угрь?
Понравилось45
водится во всех притоках Дуная. в Дунае нет почти. засрали донельзя.
его очень мало. разрешено ловить от 90см(Бавария). и 1 шт. в год. запрет официель с 15.02 до 31.05.
с запретом осторожней - время отличается от официального. в некоторых обществах или с января до июля или вообще нельзя.
в Баварии его разводят и выпускают. но приживаются плохо. ибо тупые. опасностей не знают. еду искать не умеют.
в регионе Мюнхен есть частное общество, которое пытается их сохранять. я знаю шо у них в Изаре есть "загородки", где живут несколько пар. в раёне Зоопарка. за 15 лет в обществе, ни разу не ловил его. ну я больше по форели. неделю выслеживать и неделю потом за ним бегать мне скучно. приятнее больше чаще форелек и окушков потягать.
почему автор не указал сроки запрета в Сибири, не в теме?