Таймень: Рыбаки называют его водным тигром. Крупнейший лосось с легкостью охотится на сухопутных животных

Такой гигантский рыб не мог остаться без внимания. В воде таймень главенствует без права на конкуренцию. А вот на суше у него есть враги. Их всего два: медведи и человеки. И те, и другие вылавливают рыбу абсолютно бесконтрольно. Особенно уязвим таймень на нересте. Поэтому рыбалка на тигра вод разрешена только в определённый период и только на рыбу определенного размера — не менее 70 см.