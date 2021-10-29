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Таймень: Рыбаки называют его водным тигром. Крупнейший лосось с легкостью охотится на сухопутных животных

Таймень: Рыбаки называют его водным тигром. Крупнейший лосось с легкостью охотится на сухопутных животных (7 фото)

Автор:
29 октября 2021 23:04
Метки: интересно   рыбы   факты   
1487
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Мой лосось — тигр. 24/7 тигр! Дааа, он такой — огромен, силен, полосат, достанет тебя из-под воды. Это таймень, дамы и господа. Он же водяной тигрсамый крупный лосось России.

Повстречать этого красавца можно в любой сибирской реке: Енисей, Обь, Лена и даже в озере Байкал. Ключевое условие для жизни тайменя — чистая вода, а её в последнее время дефицит. Поэтому и ареал обитания тайменя сужается. Так что жаря шашлычки на пикничке, не поленись убрать за собой мусор, дорогой подписчик. А то останется таймень, как и осётр, только на картинках.

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Но не будем о грустном, взглянем на тайменя пристальнее. Это парень — воистину батя сибирских водоёмов. Его длина достигает 1,5-2 метра. Он — крупнейший из лососей в принципе! Правда, до столь величественных размеров нужно ещё дожить. Поистине титанических габаритов рыбы достигают лишь к солидному возрасту.

Поэтому таймень ест. Много и упорно. Мощное тело венчает голова, больше похожая на щучью. Эта бездонная пасть распахивается практически до самых жабр, вмещая в себя... да что она только не вмещает! Вообще, все нормальные рыбы едят других рыб. Но тайменю мало доминировать в воде. Он пожирает сухопутных животных!

В желудках взрослых тайменей находили водоплавающих птиц (целиком!), крыс и даже летучих мышей. Чтобы настигнуть ничего не подозревающую жертву, таймень резко и дерзко выпрыгивает из воды. За эту манеру охоты его и назвали тигром. Короче, плескаясь в реках Сибири, нужно знать главное правило — если таймень хочет тебя сожрать, он тебя сожрёт.

Терроризировать местную фауну таймень может больше полувека — таков срок годности этой рыбы в природе. На более пацифистские дела животина отвлекается лишь в период размножения. К этому делу рыбы подходят основательно. С кем попало генетическим материалом таймени не обмениваются — на нерест они выходят парой. Выбравшись на мелководье, самка роет небольшую ямку, куда мечет кладку. Оба родителя будут защищать своих будущих детей с остервенелостью больших кошек.

Но спустя 3 недели секьюрити из мамы и папы уходит в бессрочный отпуск — у мальков начинается самостоятельная жизнь. Выбравшись из каменистого гнезда, их ожидает множество опасностей. Таймень начинает восхождение на Олимп пищевой цепочки с самого низа. Первые три года они барахтаются у берега, а потом отправляются в свободное плавание, дабы стать грозой Сибирских рек. Если их не поймают раньше времени, конечно.

Такой гигантский рыб не мог остаться без внимания. В воде таймень главенствует без права на конкуренцию. А вот на суше у него есть враги. Их всего два: медведи и человеки. И те, и другие вылавливают рыбу абсолютно бесконтрольно. Особенно уязвим таймень на нересте. Поэтому рыбалка на тигра вод разрешена только в определённый период и только на рыбу определенного размера — не менее 70 см.

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Метки: интересно   рыбы   факты   
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Albert GER 8 часов назад
таймень есть в Баварии.
водится во всех притоках Дуная. в Дунае нет почти. засрали донельзя.
его очень мало. разрешено ловить от 90см(Бавария). и 1 шт. в год. запрет официель с 15.02 до 31.05.
с запретом осторожней - время отличается от официального. в некоторых обществах или с января до июля или вообще нельзя.
в Баварии его разводят и выпускают. но приживаются плохо. ибо тупые. опасностей не знают. еду искать не умеют.
в регионе Мюнхен есть частное общество, которое пытается их сохранять. я знаю шо у них в Изаре есть "загородки", где живут несколько пар. в раёне Зоопарка. за 15 лет в обществе, ни разу не ловил его. ну я больше по форели. неделю выслеживать и неделю потом за ним бегать мне скучно. приятнее больше чаще форелек и окушков потягать.
почему автор не указал сроки запрета в Сибири, не в теме?
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