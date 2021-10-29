Амдерма. Спасение с «Кондора». Как это было

Заканчивался победный 1945 год.
Юрий Мамонтов
Обзорная карта района событий из архива автора
«Амдерма. Н-400. У меня встали три двигателя. Посадка перед собой на льдину.. Кто меня слышит ? Иду на вынужденную. Аварийная посадка. Координаты..Кто меня слы…...». Только через три часа радиопоисков «Кондора» экипаж самолёта установил связь. Его услышали на материке.
Заканчивался победный 1945 год. Самолёт С-47 «Дуглас» (бортовой Н-362) Чукотской авиагруппы полярной авиации (этот самолёт был передан из Красной армии в 1944 году) шёл от острова Уединения на мыс Желания. Это северная оконечность Новой Земли. Самолёт, доставлял грузы на полярные станции арктических островов. Во время полёта на борт поступила радиограмма с грифом «Экватор» (молния) в которой говорилось, что 13 ноября выполняя рейс в юго-восточной части Карского моря на участке Ямал — Амдерма вследствии отказа трех двигателей лётчик Титлов на самолете «Кондор» (бортовой Н-400) произвел вынужденную посадку на льдину. Необходимо приступить к поискам и оказать помощь терпящим бедствие. Поиск согласовывать с диспетчерской службой Амдермы. Радиограмма была подписана генералом Мазуруком.
О Титлове. Михаил Алексеевич Титлов считался сильным лётчиком, имел опыт полётов по приборам. Во время войны М.Титлов перегнал с Аляски для нужд фронта много самолётов. Хорошим лётчиком его сделало небо и самолёт.
На «Кондоре», помимо бортовой рации была аварийная, с автономным питанием. С-47 развернулся и вышел в район поиска. А там приступил к снижению. Пошли сигнальные ракеты с самолёта, которые уходили в облака и их могли на льдине не заметить. Но впереди взвилась ответная зеленая ракета. Заметили ! Бортмеханик, соскребая транспортиром лед со стекла кабины кричит: «Вот они !». На бреющем С-47 проходит над льдиной.
Фотография предоставлена Г.Ф. Петровым
На ней увидели в свете фар контуры огромного самолета лежащего на животе, помяты крылья, оторван левый двигатель. Делают фотографию лежащего на льдине четырёхмоторного самолёта. В смешанном свете ослепительно голубых лучей фар и кроваво-багровых отблесков пламени костра на фоне белых льдов картина была неправдоподобной, даже фантастической.
Чтобы не попасть грузом в людей и не разбрасывать его на большой дистанции, командир снизил самолёт до двадцати метров. Но неприятности часто стоят в очереди. Когда пошли на второй сброс на самолёте встал левый двигатель.
В свете фар было видно, как замерли фигуры людей с поднятыми руками, выражая удивление и растерянность. Левый двигатель поставили во флюгер. Выяснили — кто-то по ошибке вдовил запретную кнопку остановки двигателя вместо кнопки сброса груза. Вывели из флюгера, запустили двигатель. Поругались. «Кондор», ответьте Н-362», - «Слышу Вас». « У Вас раненые есть? В чем нуждаетесь ? Где осмотреть льды для выбора посадочной площадки? Приём». Но погода делала своё дело. «Мы уходим, закрывают Амдерму, поддерживайте радиосвязь. Без дачи пеленгов Вас в такую погоду не найти». В свете фар, иссеченном струями снега, замелькали вздыбленные хребты торосов. Тонкие линии разводий черными молниями рассекали белые поля льда. Если ветер не изменится, льдину вынесет в открытое море. И как потом искать ? Как потом на таком льду найти площадку для посадки ? Не найти.
Лёд. Фотография из архива автора
Самолёт набирает высоту. Вышла на связь Амдерма: «...облачность десять баллов, высота сто, видимость пятьсот. Поземка, ветер северо-восточный, пятнадцать метров. Сядите ?». - «Сядем !» «Вас принимаем на береговой косе».
Амдерминская коса
На командной вышке было людно и тесно. Стоит начальник полярной авиации генерал Илья Павлович Мазурук. Выслушав короткий доклад Мазурук смотрит на карту района, где находится «Кондор». Он прикинул циркулем расстояние от лагеря Титлова до Усть-Кары, Амдермы, Архангельска. «Как вытащить людей? Вызывать ледокол из Архангельска? Это неделя. Да и глубины там не для ледокола. А что, если попробовать на По-2 ?». Прикидывают и понимают что аэронавигационное оборудование По-2 не позволит найти лагерь в море в полярной ночи, да и погода - пурга, обледенение. А если к лагерю Титлова По-2 будут сопровождать большие самолеты ? Есть решение ! С лагерем Титлова установили радиосвязь. Радисты Амдермы, Усть-Кары, Моррасале слушают их непрерывно.
Полётная карта автора
В Нарьян-Маре начали готовить к поиску самолёты По-2. Туда доставляют экипажи. Предлагаются разные варианты по спасению. Например: потерпевшим Титлова выходить по припайному льду к острову Литке, дальше от Литке до берега полуострова Ямал. Там стоит полярная станция Моррасале. А от Моррасале необходимо направить собачью упряжку к лагерю Титлова.. Участки пути по морскому льду необходимо обозначить бочками из-под бензина, сброшенными с самолета.
Район места падения Кондора на лёд
Но этот вариант только на случай, если из-за пурги или еще по какой-либо причине посадить По-2 на льдину не удастся. Подняли в воздух самолёт для продолжения поиска и спасения. Установили связь с Титловым. Титлов обозначил место для сброса груза. Подлётное время 10 минут. Увидели огонь. Титлов: «Вас видим. Идёте прямо на нас. У нас не сядете. Все льды всторошены. Размер полей не более ста метров. Восточный ветер взломал припай и выносит его в море». Это самое неприятное в нашем положении. «Будем вас эвакуировать на По-2 или собачьими упряжками на Моррасале. Готовим ледокол. А сейчас принимайте грузы...» Груз сбросили с бреющего полета без парашютов. Самолёт ходит над районом бедствия более двух часов - экипаж изучает состояние льдов. Но, увы, весь ледовый покров к северу, востоку и югу от места вынужденной посадки самолета «Кондор» представлял собой месиво застывшего льда, искореженного торосами. В трёхстах метрах от лагеря бушевало море.
Оно ломало маленькую льдину лагеря Титлова. Подробно разъяснив Титлову состояние ледовой обстановки и сбросив им вымпел с ледовой картой, самолет вернулся в Амдерму. К началу новых суток погода окончательно испортилась. Циклон пришел со стороны Гренландии и обрушился ураганным ветром на Карское море. Из Нарьян-Мара вылетели два По-2, но добраться до Амдермы не смогли — самолёты вернулись по погоде. Точнее по непогоде. После неудачи принято решение По-2 разобрать и переправить в Амдерму. Вводная. Её выполнили. В Амдерме По-2 собрали. Работа по сборке выполнялась в мороз, метель, при свете прожекторов. Из Москвы прилетел командир московского авиаотряда особого назначения (знаменитый МАГОН). В состав экипажа на очередной вылет к лагерю Титлова входит Мазурук. Сбросили две бочки с бензином и пустые бочки для обозначения пути к острову Литке. Расстояние от ледового лагеря до кромки открытого моря усилил тревогу. До воды остаются считанные метры тонкого, сильно всторошенного льда. Титлов уверил, что благодаря «правильному» ветру кромка льда удержится и за них опасаться не следует. Настал следующий день. Самолёт летит в лагерь Титлова. Внимательно исследован окружающий ледяной массив.
Взят курс на полярную станцию Моррасале, где пытались найти с воздуха площадку, пригодную под аэродром для тяжелых самолетов. Подходящего не обнаружили. По радио дали зимовщикам задание подыскать кусок тундры, годный для приема самолетов. Вернулись к острову Литке. Обследовали остров. Ничего пригодного для посадочной полосы не нашли. Сели в Амдерме.
Фотография предоставлена читателем литературного салона С. Ивановым из личного архива
Начались испытания собранных По-2. А через два часа С-47 сопровождал По-2 в лагерь Титлова. Второй По-2 из-за неисправности остался на земле. Попали в сильный злой ветер. Развернулись назад. Посадка в Усть-Каре. Титлов передал, что полоса для принятия По-2 готова и чтобы мы торопились — до воды оставались метры. Идём на остров Литке, от него самолет должен был лететь для встречи с вылетевшими из Усть-Кары двух самолётов По-2. И вдруг неожиданно на фоне льда экипаж видит тёмное пятно, медленно передвигающееся вдоль цепочки сброшенных бочек. Собачья упряжка! Неизвестный каюр бежал впереди нарт, огибая гряды торосов. Сообщили по радио в лагерь - идет собачья упряжка, обозначьте себя ракетами. Сделали вираж над остановившейся упряжкой. Помахали крыльями. Пошли на лагерь, подтверждая правильность направления нарт. В условной точке встретили По-2. Увидели огни самолётов: два красных и два зеленых. На наше мигание фарами По-2 ответил подтверждением - замигали навигационные огни на крыльях. Встали впереди и повели По-2. Но скорости очень разные и их неуровнять. Приходится маневрировать - делать отвороты, развороты и возвращаться на требуемый курс так, чтобы По-2 нас видели. Через сорок минут По-2 на льдине Титлова. По-2 поочерёдно взлетают с льдины и несут потерпевших на материк. Первые пассажиры были больные: двое мужчин и беременная женщина.
Титлов сообщил по радио, что каюр Геркулей с собачьей упряжкой взял одного человека, а путь на Моррасале настолько тяжел, что собаки могут тянуть только нарты, а человеку надо бежать рядом. Воздушный мост Усть-Кара — ледовый лагерь Титлова заработал! В этот день вывезли еще семь человек. Пришли на помощь еще два По-2 из Воркуты. Не всё идёт гладко и по расписанию. Один из воркутинских самолетов разбили при посадке - замаскированный снегом ропак срезал лыжу. ( ропак-разновидность торосистых образований морского льда, представляющая собой отдельную льдину, вертикально или наклонно стоящую среди сравнительно ровной ледяной поверхности). Хорошо, что пилот жив. Второй По-2 сел на вынужденную на лёд — отказал двигатель. Мы приступили к его поискам. В полёте узнаём, что этот По-2 прилетел самостоятельно в Усть-Кару. Позднее пилот По-2 рассказал, что на льдине он сумел найти неисправность и устранить её своими силами и умением. Пошел в лагерь Титлова, но из-за тумана вернулся обратно. На третьи сутки после начала вывоза людей на льдине остался Титлов, его бортрадист Шмаков, бортмеханик Громов. За ними вылетели самолеты Черевичного и Котова. А в лагере уже ломались льды. Взяв потерпевших на возврате домой на машине Котова внезапно встал двигатель. Котов принял решение сесть на льдине лагеря Титлова. Там ещё горела бочка и с высоты полёта её было видно. После посадки вердикт был очень тяжёлым. Прогорел клапан. Второй цилиндр разрушился из-за поршня. Что делать ? Нужна целая мастерская. Недалеко, если так можно сказать, лежал воркутинский По-2. Стали снимать двигатель со своего, а затем с воркутинского По-2. Без необходимого инструмента под вой ветра всё же переставили тяжёлые двигатели. Немыслимая работа. Сутки работ при невыносимой погоде вымотали Котова. Весь промасленный он взлетел. Котов вывез пострадавших жестокой погодой на материк. А в это время Котова уже искали.
Лагерь Титлова на льдине закрылся. При проведении операции по спасению потерпевших из Байдарацкой губы было вывезено на материк 21 человек. Учёные, геологи, полярники, геодезисты и экипаж. Они торопились в Москву. Но неприятность с техникой остановила их на льдине на целых 16 дней. Погода Арктики долго ругалась ветрами над смельчаками. А ругаться она умеет, на себе испытал. Работа полярной авиации продолжилась по обычному графику. Через сорок лет я стал летать в Амдерме, про этот случай ничего не знал.
P.S.
Трофейные «КОНДОРЫ» летали в полярной авиации СССР. Их преследовали неудачи. 23 апреля 1950 года в Якутске во время посадки при сильном боковом ветре очередной четырёхмоторный «КОНДОР» потерпел аварию. К счастью никто не пострадал. Но самолёт был списан. Вскоре «Кондоры» прекратили полёты в полярной авиации.
Фотография предоставлена Г.Ф. Петровым
Фотография 13 из архива автора. Амдерминская коса на которой позднее была построена бетонная полоса.
Источник:
- Умели же делать: 20+ старых вещиц, которые прекрасно работают до сих пор
- От винта!Байки и рассказы про авиацию-2
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