Амдерма. Спасение с «Кондора». Как это было

Фотография предоставлена читателем литературного салона С. Ивановым из личного архива

Начались испытания собранных По-2. А через два часа С-47 сопровождал По-2 в лагерь Титлова. Второй По-2 из-за неисправности остался на земле. Попали в сильный злой ветер. Развернулись назад. Посадка в Усть-Каре. Титлов передал, что полоса для принятия По-2 готова и чтобы мы торопились — до воды оставались метры. Идём на остров Литке, от него самолет должен был лететь для встречи с вылетевшими из Усть-Кары двух самолётов По-2. И вдруг неожиданно на фоне льда экипаж видит тёмное пятно, медленно передвигающееся вдоль цепочки сброшенных бочек. Собачья упряжка! Неизвестный каюр бежал впереди нарт, огибая гряды торосов. Сообщили по радио в лагерь - идет собачья упряжка, обозначьте себя ракетами. Сделали вираж над остановившейся упряжкой. Помахали крыльями. Пошли на лагерь, подтверждая правильность направления нарт. В условной точке встретили По-2. Увидели огни самолётов: два красных и два зеленых. На наше мигание фарами По-2 ответил подтверждением - замигали навигационные огни на крыльях. Встали впереди и повели По-2. Но скорости очень разные и их неуровнять. Приходится маневрировать - делать отвороты, развороты и возвращаться на требуемый курс так, чтобы По-2 нас видели. Через сорок минут По-2 на льдине Титлова. По-2 поочерёдно взлетают с льдины и несут потерпевших на материк. Первые пассажиры были больные: двое мужчин и беременная женщина.

Титлов сообщил по радио, что каюр Геркулей с собачьей упряжкой взял одного человека, а путь на Моррасале настолько тяжел, что собаки могут тянуть только нарты, а человеку надо бежать рядом. Воздушный мост Усть-Кара — ледовый лагерь Титлова заработал! В этот день вывезли еще семь человек. Пришли на помощь еще два По-2 из Воркуты. Не всё идёт гладко и по расписанию. Один из воркутинских самолетов разбили при посадке - замаскированный снегом ропак срезал лыжу. ( ропак-разновидность торосистых образований морского льда, представляющая собой отдельную льдину, вертикально или наклонно стоящую среди сравнительно ровной ледяной поверхности). Хорошо, что пилот жив. Второй По-2 сел на вынужденную на лёд — отказал двигатель. Мы приступили к его поискам. В полёте узнаём, что этот По-2 прилетел самостоятельно в Усть-Кару. Позднее пилот По-2 рассказал, что на льдине он сумел найти неисправность и устранить её своими силами и умением. Пошел в лагерь Титлова, но из-за тумана вернулся обратно. На третьи сутки после начала вывоза людей на льдине остался Титлов, его бортрадист Шмаков, бортмеханик Громов. За ними вылетели самолеты Черевичного и Котова. А в лагере уже ломались льды. Взяв потерпевших на возврате домой на машине Котова внезапно встал двигатель. Котов принял решение сесть на льдине лагеря Титлова. Там ещё горела бочка и с высоты полёта её было видно. После посадки вердикт был очень тяжёлым. Прогорел клапан. Второй цилиндр разрушился из-за поршня. Что делать ? Нужна целая мастерская. Недалеко, если так можно сказать, лежал воркутинский По-2. Стали снимать двигатель со своего, а затем с воркутинского По-2. Без необходимого инструмента под вой ветра всё же переставили тяжёлые двигатели. Немыслимая работа. Сутки работ при невыносимой погоде вымотали Котова. Весь промасленный он взлетел. Котов вывез пострадавших жестокой погодой на материк. А в это время Котова уже искали.

Лагерь Титлова на льдине закрылся. При проведении операции по спасению потерпевших из Байдарацкой губы было вывезено на материк 21 человек. Учёные, геологи, полярники, геодезисты и экипаж. Они торопились в Москву. Но неприятность с техникой остановила их на льдине на целых 16 дней. Погода Арктики долго ругалась ветрами над смельчаками. А ругаться она умеет, на себе испытал. Работа полярной авиации продолжилась по обычному графику. Через сорок лет я стал летать в Амдерме, про этот случай ничего не знал.

P.S.

Трофейные «КОНДОРЫ» летали в полярной авиации СССР. Их преследовали неудачи. 23 апреля 1950 года в Якутске во время посадки при сильном боковом ветре очередной четырёхмоторный «КОНДОР» потерпел аварию. К счастью никто не пострадал. Но самолёт был списан. Вскоре «Кондоры» прекратили полёты в полярной авиации.