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Новая сказка о золотой рыбке

Новая сказка о золотой рыбке (1 фото)

Автор:
29 октября 2021 16:26
Метки: Новая сказка   Эрекция   Юмор   о золотой рыбке   потенция   
896
1
Жил старик со своею старухой у самого синего моря...
У брега холодного синего моря,
Когда-то давненько стояло подворье.

Пожалуй, подворье уж сказано громко,
Косая избенка, на крыше соломка. Забор повалился, ворота упали,
Хромая телега в убогом сарае. Стеклина вот-вот упадет из окошка,
Из всей животины — собака да кошка.

Причина ясна: старику со старухой,
Не просто справляться с житейской разрухой.
Поскольку не в Сочи они проживали,
Курортникам комнат они не сдавали. Давно стариков позабыли внучата,
И денег фальшивых старик не печатал.

В горшках не хранилось фамильное злато. Старик со старухой не жили богато.

Помимо детей ими было нажито, Две пары лаптей, да худое корыто.
И жизнь их была тяжела да убога. Всего-то и счастье, что море под боком.
Старик не лентяй, да и сеть сохранилась, А рыба в ту пору в достатке ловилась.
Да так бы и жили, свой век коротая, Ни жизни другой, ни богатства не зная,
Ни шатко, ни валко, ни сладко, ни худо, Коль не было б небом им явлено чудо.

Пошел как-то раз старичок, как обычно,
К холодному морю за рыбной добычей,
Закинул он невод в белесые волны, На берег присел в ожиданье улова.
Забывшись, уставился в небо рябое, Да так и уснул под шипенье прибоя.
Проснулся старик от гуденья и воя — На берег несется волна за волною.
Буруны взлетают, что кони лихие. Видать, разошлась не на шутку стихия.
Водою и пеной играется ветер. Как медные струны, натянуты сети.
Дубовые колья сгибает лучиной. Вот-вот весь улов устремится в пучину.
Старик ухватился за сеть что есть мочи, Тяжелую ношу из моря волочит.

Богатый улов ему в сети прибило.
И вдруг от сиянья в глазах зарябило.
Вгляделся старик, и в ногах стало зыбко: В сетях видит он — необычная рыбка.
Её чешуя, словно тысяча блесток, И златом сверкает корона с наперсток.
И понял старик, от волненья икая, Что в сети попала Царица морская.
Пока от волненья старик оправлялся, Из невода голос девичий раздался:
Послушай, рыбак, по вине провиденья, Сегодня я пленницей стала твоею.
И, как полагается царскому сану, Стоять за любою ценою не стану.
Проси о достойной Царицы награде, Проси о рубинах, алмазах и злате.

На дне океана, в пучинах бездонных, Таких безделушек разбросаны тонны.
Тебе же обещано — не прогадаешь. Я вижу, что ложкой ты мед не хлебаешь.
Вон, куртка худая, да лапти сносились. На заднице латки давно отвалились.
×

И в сетке своей дыры ты не латаешь. Еще два закида — и хрен что поймаешь.

С минуту, подумав, старик отвечает: — Конечно, награда твоя впечатляет.
Кому ж не нужны янтари да алмазы? Купить с ними можно и много и сразу.
Такая награда любого согреет. С такого богатства и царь охренеет.
Вот только один недостаток у злата — Уж быстро свыкаешься с жизнью богатой.

Едва окунешься — уже засосало. Сегодняшней роскоши к завтрему мало.
Дворцы, ипподромы, поместья, цыгане — Причин для растрат — что воды в океане.
Продулся, ограбили, гости явились — И деньги меж пальцев песком заструились.
А с бабьей фантазией — вдрызг заморочка, Твои ж сундуки не бездонная бочка.

Глядишь, на последний целковый напьешься. А разве тебя вновь еще дозовешься?
Пускай все богатство на дне остается. Быть может, еще с кем считаться придется.
Ни денег, ни злата мне даром не надо. Мне душу согреет иная награда.
Прошу возвратить я Царицу морскую, В обмен на свободу, мне силу мужскую… У рыбы аж екнуло что-то в гортани: — Не мало влетала я в сети по пьяни,

Но честно скажу — сколько раз не ловили, Такого еще никогда не просили.
Ну, избу, ну титул, ну яхту в Венеции, — Но чтобы меняли добро на потенцию?!
О люди, о нравы! Куда же мир катится?
Свихнулся старик, чтоб мне быть каракатицей!

Ведь, если подумают все о старушках,
Кому же сбывать мне свои побрякушки?
Старик же упрям, на свое напирает: — Верни, мол, мне силу, что плоть поднимает.
А будешь упрямиться, хоть и царица — Придется на ужин тобой угоститься.
Увидев, что золото сбагрить не светится, -Да будет, по-твоему, — молвила пленница.

Всем телом о волны ударила с силой, И с темя до пят старика окатила.
И чувствует он вдруг в себе изменение. Поверить не может — в штанах шевеление.
Вдруг стали видны все приметы мужчины. И это без видимой внешне причины.
О боже, а если вдруг ЭТО расправится,
Когда же такая возможность представится?

Старик в нетерпении сети бросает, Всю рыбу назад в океан выпускает.
Какая рыбалка, едят её мухи!!! И резвым аллюром несется к старухе.
Увидев супруга, старушка упала — Такого со свадьбы она не видала.
Кому же лежащая баба не в радость? В тот раз до постели она не добралась.

А силы у деда растут раз от раза. Доводит он бабу свою до экстаза.
Лишь солнце за гору — кровать их, что скрипка.
Воистину, славно сработала рыбка. Забыты невзгоды, недуги, печали.
Любви предаются супруги ночами. И утром их бодрость не знает границы.
Засыпан амбар урожаем пшеницы.

Дед новую избу в неделю построил — Такие хоромы, что царь не достоин.
И баба отныне подстать ему тоже — Лицом и душой лет на сорок моложе.
Как девка, по дому кругом успевает. Метет, пришивает, готовит, стирает.
Старик теперь ходит в атласном кафтане, Вареники вилкой валяет в сметане.
Гусятину с хреном вином запивает, И рыбку златую добром поминает.
Ни чары достатка, ни максимум власти, Никак не заменят энергию страсти,
Пусть будет у Вас эта мощная сила,
И чтобы она Вас на век вдохновила.

© Владимир Бондарев

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Метки: Новая сказка   Эрекция   Юмор   о золотой рыбке   потенция   
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1k
Sandmännchen (DDR) 6 часов назад
Сказка..., но добрая.
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Vovan Petroff Полчаса назад
Старик Похабыч.
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2k
lekha-fil 4 часа назад
Ну ты, блин, даёшь!
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10k
K7OO 4 часа назад
Не понял только, откуда вдруг богатство поперло? На елде только альфонсы зарабатывают, для остальных это просто приятный бонус. А кое-кто так даже наоборот через свой стояк с голой задницей остается. Как-то нелогично.))
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17k
MarkovAlexandr 5 часов назад
Красивая реклама Виагры
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Росомаха 5 часов назад
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29k
Копатыч 5 часов назад
Добрая сказка с хорошим Концом
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1k
Дед Николай 6 часов назад
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Юрьевич 6 часов назад
Норм сказка
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