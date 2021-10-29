×

У брега холодного синего моря,Когда-то давненько стояло подворье.Пожалуй, подворье уж сказано громко,Косая избенка, на крыше соломка. Забор повалился, ворота упали,Хромая телега в убогом сарае. Стеклина вот-вот упадет из окошка,Из всей животины — собака да кошка.Причина ясна: старику со старухой,Не просто справляться с житейской разрухой.Поскольку не в Сочи они проживали,Курортникам комнат они не сдавали. Давно стариков позабыли внучата,И денег фальшивых старик не печатал.В горшках не хранилось фамильное злато. Старик со старухой не жили богато.Помимо детей ими было нажито, Две пары лаптей, да худое корыто.И жизнь их была тяжела да убога. Всего-то и счастье, что море под боком.Старик не лентяй, да и сеть сохранилась, А рыба в ту пору в достатке ловилась.Да так бы и жили, свой век коротая, Ни жизни другой, ни богатства не зная,Ни шатко, ни валко, ни сладко, ни худо, Коль не было б небом им явлено чудо.Пошел как-то раз старичок, как обычно,К холодному морю за рыбной добычей,Закинул он невод в белесые волны, На берег присел в ожиданье улова.Забывшись, уставился в небо рябое, Да так и уснул под шипенье прибоя.Проснулся старик от гуденья и воя — На берег несется волна за волною.Буруны взлетают, что кони лихие. Видать, разошлась не на шутку стихия.Водою и пеной играется ветер. Как медные струны, натянуты сети.Дубовые колья сгибает лучиной. Вот-вот весь улов устремится в пучину.Старик ухватился за сеть что есть мочи, Тяжелую ношу из моря волочит.Богатый улов ему в сети прибило.И вдруг от сиянья в глазах зарябило.Вгляделся старик, и в ногах стало зыбко: В сетях видит он — необычная рыбка.Её чешуя, словно тысяча блесток, И златом сверкает корона с наперсток.И понял старик, от волненья икая, Что в сети попала Царица морская.Пока от волненья старик оправлялся, Из невода голос девичий раздался:Послушай, рыбак, по вине провиденья, Сегодня я пленницей стала твоею.И, как полагается царскому сану, Стоять за любою ценою не стану.Проси о достойной Царицы награде, Проси о рубинах, алмазах и злате.На дне океана, в пучинах бездонных, Таких безделушек разбросаны тонны.Тебе же обещано — не прогадаешь. Я вижу, что ложкой ты мед не хлебаешь.Вон, куртка худая, да лапти сносились. На заднице латки давно отвалились.И в сетке своей дыры ты не латаешь. Еще два закида — и хрен что поймаешь.С минуту, подумав, старик отвечает: — Конечно, награда твоя впечатляет.Кому ж не нужны янтари да алмазы? Купить с ними можно и много и сразу.Такая награда любого согреет. С такого богатства и царь охренеет.Вот только один недостаток у злата — Уж быстро свыкаешься с жизнью богатой.Едва окунешься — уже засосало. Сегодняшней роскоши к завтрему мало.Дворцы, ипподромы, поместья, цыгане — Причин для растрат — что воды в океане.Продулся, ограбили, гости явились — И деньги меж пальцев песком заструились.А с бабьей фантазией — вдрызг заморочка, Твои ж сундуки не бездонная бочка.Глядишь, на последний целковый напьешься. А разве тебя вновь еще дозовешься?Пускай все богатство на дне остается. Быть может, еще с кем считаться придется.Ни денег, ни злата мне даром не надо. Мне душу согреет иная награда.Прошу возвратить я Царицу морскую, В обмен на свободу, мне силу мужскую… У рыбы аж екнуло что-то в гортани: — Не мало влетала я в сети по пьяни,Но честно скажу — сколько раз не ловили, Такого еще никогда не просили.Ну, избу, ну титул, ну яхту в Венеции, — Но чтобы меняли добро на потенцию?!О люди, о нравы! Куда же мир катится?Свихнулся старик, чтоб мне быть каракатицей!Ведь, если подумают все о старушках,Кому же сбывать мне свои побрякушки?Старик же упрям, на свое напирает: — Верни, мол, мне силу, что плоть поднимает.А будешь упрямиться, хоть и царица — Придется на ужин тобой угоститься.Увидев, что золото сбагрить не светится, -Да будет, по-твоему, — молвила пленница.Всем телом о волны ударила с силой, И с темя до пят старика окатила.И чувствует он вдруг в себе изменение. Поверить не может — в штанах шевеление.Вдруг стали видны все приметы мужчины. И это без видимой внешне причины.О боже, а если вдруг ЭТО расправится,Когда же такая возможность представится?Старик в нетерпении сети бросает, Всю рыбу назад в океан выпускает.Какая рыбалка, едят её мухи!!! И резвым аллюром несется к старухе.Увидев супруга, старушка упала — Такого со свадьбы она не видала.Кому же лежащая баба не в радость? В тот раз до постели она не добралась.А силы у деда растут раз от раза. Доводит он бабу свою до экстаза.Лишь солнце за гору — кровать их, что скрипка.Воистину, славно сработала рыбка. Забыты невзгоды, недуги, печали.Любви предаются супруги ночами. И утром их бодрость не знает границы.Засыпан амбар урожаем пшеницы.Дед новую избу в неделю построил — Такие хоромы, что царь не достоин.И баба отныне подстать ему тоже — Лицом и душой лет на сорок моложе.Как девка, по дому кругом успевает. Метет, пришивает, готовит, стирает.Старик теперь ходит в атласном кафтане, Вареники вилкой валяет в сметане.Гусятину с хреном вином запивает, И рыбку златую добром поминает.Ни чары достатка, ни максимум власти, Никак не заменят энергию страсти,Пусть будет у Вас эта мощная сила,И чтобы она Вас на век вдохновила.