896
1
Жил старик со своею старухой у самого синего моря...
У брега холодного синего моря,
Когда-то давненько стояло подворье.
Пожалуй, подворье уж сказано громко,
Косая избенка, на крыше соломка. Забор повалился, ворота упали,
Хромая телега в убогом сарае. Стеклина вот-вот упадет из окошка,
Из всей животины — собака да кошка.
Причина ясна: старику со старухой,
Не просто справляться с житейской разрухой.
Поскольку не в Сочи они проживали,
Курортникам комнат они не сдавали. Давно стариков позабыли внучата,
И денег фальшивых старик не печатал.
В горшках не хранилось фамильное злато. Старик со старухой не жили богато.
Помимо детей ими было нажито, Две пары лаптей, да худое корыто.
И жизнь их была тяжела да убога. Всего-то и счастье, что море под боком.
Старик не лентяй, да и сеть сохранилась, А рыба в ту пору в достатке ловилась.
Да так бы и жили, свой век коротая, Ни жизни другой, ни богатства не зная,
Ни шатко, ни валко, ни сладко, ни худо, Коль не было б небом им явлено чудо.
Пошел как-то раз старичок, как обычно,
К холодному морю за рыбной добычей,
Закинул он невод в белесые волны, На берег присел в ожиданье улова.
Забывшись, уставился в небо рябое, Да так и уснул под шипенье прибоя.
Проснулся старик от гуденья и воя — На берег несется волна за волною.
Буруны взлетают, что кони лихие. Видать, разошлась не на шутку стихия.
Водою и пеной играется ветер. Как медные струны, натянуты сети.
Дубовые колья сгибает лучиной. Вот-вот весь улов устремится в пучину.
Старик ухватился за сеть что есть мочи, Тяжелую ношу из моря волочит.
Богатый улов ему в сети прибило.
И вдруг от сиянья в глазах зарябило.
Вгляделся старик, и в ногах стало зыбко: В сетях видит он — необычная рыбка.
Её чешуя, словно тысяча блесток, И златом сверкает корона с наперсток.
И понял старик, от волненья икая, Что в сети попала Царица морская.
Пока от волненья старик оправлялся, Из невода голос девичий раздался:
Послушай, рыбак, по вине провиденья, Сегодня я пленницей стала твоею.
И, как полагается царскому сану, Стоять за любою ценою не стану.
Проси о достойной Царицы награде, Проси о рубинах, алмазах и злате.
На дне океана, в пучинах бездонных, Таких безделушек разбросаны тонны.
Тебе же обещано — не прогадаешь. Я вижу, что ложкой ты мед не хлебаешь.
Вон, куртка худая, да лапти сносились. На заднице латки давно отвалились.
И в сетке своей дыры ты не латаешь. Еще два закида — и хрен что поймаешь.
С минуту, подумав, старик отвечает: — Конечно, награда твоя впечатляет.
Кому ж не нужны янтари да алмазы? Купить с ними можно и много и сразу.
Такая награда любого согреет. С такого богатства и царь охренеет.
Вот только один недостаток у злата — Уж быстро свыкаешься с жизнью богатой.
Едва окунешься — уже засосало. Сегодняшней роскоши к завтрему мало.
Дворцы, ипподромы, поместья, цыгане — Причин для растрат — что воды в океане.
Продулся, ограбили, гости явились — И деньги меж пальцев песком заструились.
А с бабьей фантазией — вдрызг заморочка, Твои ж сундуки не бездонная бочка.
Глядишь, на последний целковый напьешься. А разве тебя вновь еще дозовешься?
Пускай все богатство на дне остается. Быть может, еще с кем считаться придется.
Ни денег, ни злата мне даром не надо. Мне душу согреет иная награда.
Прошу возвратить я Царицу морскую, В обмен на свободу, мне силу мужскую… У рыбы аж екнуло что-то в гортани: — Не мало влетала я в сети по пьяни,
Но честно скажу — сколько раз не ловили, Такого еще никогда не просили.
Ну, избу, ну титул, ну яхту в Венеции, — Но чтобы меняли добро на потенцию?!
О люди, о нравы! Куда же мир катится?
Свихнулся старик, чтоб мне быть каракатицей!
Ведь, если подумают все о старушках,
Кому же сбывать мне свои побрякушки?
Старик же упрям, на свое напирает: — Верни, мол, мне силу, что плоть поднимает.
А будешь упрямиться, хоть и царица — Придется на ужин тобой угоститься.
Увидев, что золото сбагрить не светится, -Да будет, по-твоему, — молвила пленница.
Всем телом о волны ударила с силой, И с темя до пят старика окатила.
И чувствует он вдруг в себе изменение. Поверить не может — в штанах шевеление.
Вдруг стали видны все приметы мужчины. И это без видимой внешне причины.
О боже, а если вдруг ЭТО расправится,
Когда же такая возможность представится?
Старик в нетерпении сети бросает, Всю рыбу назад в океан выпускает.
Какая рыбалка, едят её мухи!!! И резвым аллюром несется к старухе.
Увидев супруга, старушка упала — Такого со свадьбы она не видала.
Кому же лежащая баба не в радость? В тот раз до постели она не добралась.
А силы у деда растут раз от раза. Доводит он бабу свою до экстаза.
Лишь солнце за гору — кровать их, что скрипка.
Воистину, славно сработала рыбка. Забыты невзгоды, недуги, печали.
Любви предаются супруги ночами. И утром их бодрость не знает границы.
Засыпан амбар урожаем пшеницы.
Дед новую избу в неделю построил — Такие хоромы, что царь не достоин.
И баба отныне подстать ему тоже — Лицом и душой лет на сорок моложе.
Как девка, по дому кругом успевает. Метет, пришивает, готовит, стирает.
Старик теперь ходит в атласном кафтане, Вареники вилкой валяет в сметане.
Гусятину с хреном вином запивает, И рыбку златую добром поминает.
Ни чары достатка, ни максимум власти, Никак не заменят энергию страсти,
Пусть будет у Вас эта мощная сила,
И чтобы она Вас на век вдохновила.
Когда-то давненько стояло подворье.
Пожалуй, подворье уж сказано громко,
Косая избенка, на крыше соломка. Забор повалился, ворота упали,
Хромая телега в убогом сарае. Стеклина вот-вот упадет из окошка,
Из всей животины — собака да кошка.
Причина ясна: старику со старухой,
Не просто справляться с житейской разрухой.
Поскольку не в Сочи они проживали,
Курортникам комнат они не сдавали. Давно стариков позабыли внучата,
И денег фальшивых старик не печатал.
В горшках не хранилось фамильное злато. Старик со старухой не жили богато.
Помимо детей ими было нажито, Две пары лаптей, да худое корыто.
И жизнь их была тяжела да убога. Всего-то и счастье, что море под боком.
Старик не лентяй, да и сеть сохранилась, А рыба в ту пору в достатке ловилась.
Да так бы и жили, свой век коротая, Ни жизни другой, ни богатства не зная,
Ни шатко, ни валко, ни сладко, ни худо, Коль не было б небом им явлено чудо.
Пошел как-то раз старичок, как обычно,
К холодному морю за рыбной добычей,
Закинул он невод в белесые волны, На берег присел в ожиданье улова.
Забывшись, уставился в небо рябое, Да так и уснул под шипенье прибоя.
Проснулся старик от гуденья и воя — На берег несется волна за волною.
Буруны взлетают, что кони лихие. Видать, разошлась не на шутку стихия.
Водою и пеной играется ветер. Как медные струны, натянуты сети.
Дубовые колья сгибает лучиной. Вот-вот весь улов устремится в пучину.
Старик ухватился за сеть что есть мочи, Тяжелую ношу из моря волочит.
Богатый улов ему в сети прибило.
И вдруг от сиянья в глазах зарябило.
Вгляделся старик, и в ногах стало зыбко: В сетях видит он — необычная рыбка.
Её чешуя, словно тысяча блесток, И златом сверкает корона с наперсток.
И понял старик, от волненья икая, Что в сети попала Царица морская.
Пока от волненья старик оправлялся, Из невода голос девичий раздался:
Послушай, рыбак, по вине провиденья, Сегодня я пленницей стала твоею.
И, как полагается царскому сану, Стоять за любою ценою не стану.
Проси о достойной Царицы награде, Проси о рубинах, алмазах и злате.
На дне океана, в пучинах бездонных, Таких безделушек разбросаны тонны.
Тебе же обещано — не прогадаешь. Я вижу, что ложкой ты мед не хлебаешь.
Вон, куртка худая, да лапти сносились. На заднице латки давно отвалились.
×
И в сетке своей дыры ты не латаешь. Еще два закида — и хрен что поймаешь.
С минуту, подумав, старик отвечает: — Конечно, награда твоя впечатляет.
Кому ж не нужны янтари да алмазы? Купить с ними можно и много и сразу.
Такая награда любого согреет. С такого богатства и царь охренеет.
Вот только один недостаток у злата — Уж быстро свыкаешься с жизнью богатой.
Едва окунешься — уже засосало. Сегодняшней роскоши к завтрему мало.
Дворцы, ипподромы, поместья, цыгане — Причин для растрат — что воды в океане.
Продулся, ограбили, гости явились — И деньги меж пальцев песком заструились.
А с бабьей фантазией — вдрызг заморочка, Твои ж сундуки не бездонная бочка.
Глядишь, на последний целковый напьешься. А разве тебя вновь еще дозовешься?
Пускай все богатство на дне остается. Быть может, еще с кем считаться придется.
Ни денег, ни злата мне даром не надо. Мне душу согреет иная награда.
Прошу возвратить я Царицу морскую, В обмен на свободу, мне силу мужскую… У рыбы аж екнуло что-то в гортани: — Не мало влетала я в сети по пьяни,
Но честно скажу — сколько раз не ловили, Такого еще никогда не просили.
Ну, избу, ну титул, ну яхту в Венеции, — Но чтобы меняли добро на потенцию?!
О люди, о нравы! Куда же мир катится?
Свихнулся старик, чтоб мне быть каракатицей!
Ведь, если подумают все о старушках,
Кому же сбывать мне свои побрякушки?
Старик же упрям, на свое напирает: — Верни, мол, мне силу, что плоть поднимает.
А будешь упрямиться, хоть и царица — Придется на ужин тобой угоститься.
Увидев, что золото сбагрить не светится, -Да будет, по-твоему, — молвила пленница.
Всем телом о волны ударила с силой, И с темя до пят старика окатила.
И чувствует он вдруг в себе изменение. Поверить не может — в штанах шевеление.
Вдруг стали видны все приметы мужчины. И это без видимой внешне причины.
О боже, а если вдруг ЭТО расправится,
Когда же такая возможность представится?
Старик в нетерпении сети бросает, Всю рыбу назад в океан выпускает.
Какая рыбалка, едят её мухи!!! И резвым аллюром несется к старухе.
Увидев супруга, старушка упала — Такого со свадьбы она не видала.
Кому же лежащая баба не в радость? В тот раз до постели она не добралась.
А силы у деда растут раз от раза. Доводит он бабу свою до экстаза.
Лишь солнце за гору — кровать их, что скрипка.
Воистину, славно сработала рыбка. Забыты невзгоды, недуги, печали.
Любви предаются супруги ночами. И утром их бодрость не знает границы.
Засыпан амбар урожаем пшеницы.
Дед новую избу в неделю построил — Такие хоромы, что царь не достоин.
И баба отныне подстать ему тоже — Лицом и душой лет на сорок моложе.
Как девка, по дому кругом успевает. Метет, пришивает, готовит, стирает.
Старик теперь ходит в атласном кафтане, Вареники вилкой валяет в сметане.
Гусятину с хреном вином запивает, И рыбку златую добром поминает.
Ни чары достатка, ни максимум власти, Никак не заменят энергию страсти,
Пусть будет у Вас эта мощная сила,
И чтобы она Вас на век вдохновила.
© Владимир Бондарев
Источник:
Ссылки по теме:
- Когда с маркетингом немного перестарались
- 30 родителей, которые восхищают своей стойкостью
- "Шмаргада" или "Подкаирово"?: в соцсетях придумывают новое название столицы Египта
- Бухгалтеры – люди, которые буквально ходят под уголовным кодексом
- "Меня бесит политкорректность": Дэвид Цукер о том, как убивают комедию
53
Понравилось53
Новости партнёров