30 родителей, которые восхищают своей стойкостью

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Воспитывать детей - занятие не для слабонервных. Давайте просто поаплодируем всем родителям, которые решили посвятить 18 лет своей жизни (а скорее, всю оставшуюся жизнь) профессиональному укрощению строптивых отпрысков.
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3. Она пыталась украсть козленка с фермы сразу после того, как была сделана фотография. Крепко прижала его к себе и понеслась к машине
9. "Она разговаривает с вентиляционной трубой. Сначала я думал, что это мило. Теперь боюсь, что ей оттуда отвечают"
12. "Мой ребенок проглотил монетку, показывая своему младшему брату, как он случайно проглотил ключ от SIM-карты накануне"
15. "Моему племяннику срочно понадобился портрет Джорджа Вашингтона. Слава богу, что не Бена Франклина!"
17. "Их совершенно не смущало то, что они сделали с собой с помощью машинки для стрижки в 5 утра"
18. "У моего ребенка в школе пальцы застряли в скамейке, и скамейка поехала с ней в больницу на скорой. Да, она в порядке. Да, скамейку мы оставили себе на память"
19. Ребенок обрадовался, увидев своего отца снаружи, побежал к нему, впечатался лицом в стеклянную дверь и разбил ее
21. "Я сделал жене комплимент по поводу интересного дизайна ее платья. Оказалось, что это сын на нее срыгнул. Художник растет!"
22. "Пока в мире происходили баталии из-за туалетной бумаги, мой ребенок купал ее в ванне"
24. "Добрый вечер, кому-нибудь нужен бесплатный "Хэппи-мил"? У нас их 18 штук. Моя 5-летняя деточка постаралась. Это была кредитка мужа"
29. "Моя пятилетняя дочка прорезала дырки в носках - на всякий случай, вдруг ногам станет жарко"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Юмор детские проказы детские шалости маленькие дети ох уж эти детки проказники родители и дети
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Как? А как вот эти коробки закинули? Думаю, что у них есть что-то типа этого
Черный цвет - это приоритет афроамериканцев и африканцев! Остальным - нефиг пробовать!
Коротко. Грим, который наносят белые люди для того, чтобы изобразить чернокожих. Такая практика распространилась в США еще в XIX веке, когда существовало рабство. В современной Америке (и не только Америке) гримироваться таким образом считается проявлением расизма. В СМИ время от времени обсуждаются скандалы, связанные со случаями, когда кто-то использует «блэкфейс».