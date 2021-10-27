FISHKINET
Сообщество Юмор 13080 постов • 2741 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
30 родителей, которые восхищают своей стойкостью

30 родителей, которые восхищают своей стойкостью (30 фото)

Автор:
27 октября 2021 12:09
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   детские проказы   детские шалости   маленькие дети   ох уж эти детки   проказники   родители и дети   
2184
30
Воспитывать детей - занятие не для слабонервных. Давайте просто поаплодируем всем родителям, которые решили посвятить 18 лет своей жизни (а скорее, всю оставшуюся жизнь) профессиональному укрощению строптивых отпрысков.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   детские проказы   детские шалости   маленькие дети   ох уж эти детки   проказники   родители и дети   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Nikita 58 минут назад
4. И как теперь его оттуда доставать?
Как? А как вот эти коробки закинули? Думаю, что у них есть что-то типа этого
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vlamir 18 минут назад
Кто покрасил пацаненка в черный цвет? Э то сейчас подсудное дело - оголтелый расизм!!!
Черный цвет - это приоритет афроамериканцев и африканцев! Остальным - нефиг пробовать!
Коротко. Грим, который наносят белые люди для того, чтобы изобразить чернокожих. Такая практика распространилась в США еще в XIX веке, когда существовало рабство. В современной Америке (и не только Америке) гримироваться таким образом считается проявлением расизма. В СМИ время от времени обсуждаются скандалы, связанные со случаями, когда кто-то использует «блэкфейс».
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
655k
NAZARETH 42 минуты назад
Комментарий к фото
Ну здесь смешного мало, скорее совсем не смешно. Нежная кожа ребенка мигом выгорит в бетоне...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ride Час назад
Комментарий к фото
намазать горьким
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
noName 2 часа назад
Комментарий к фото
Дебилы,млять!Никого не смущает возможность получения химического ожога!?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Героизм или обычный человеческий поступок? Героизм или обычный человеческий поступок? Как меняется жизнь с появлением детей: 30 фотографий "до и после" Как меняется жизнь с появлением детей: 30 фотографий "до и после" 15 родителей, которым карантин уже вымотал все нервы 15 родителей, которым карантин уже вымотал все нервы Тургенев бы оценил: лучшие мемы о современном поколении Тургенев бы оценил: лучшие мемы о современном поколении 30 забавных примеров детской логики, которую взрослым трудно понять 30 забавных примеров детской логики, которую взрослым трудно понять Когда в твоём доме появились дети. Всё о воспитании Когда в твоём доме появились дети. Всё о воспитании
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

10080



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Полный провал: 17 казусов и неудач, которым точно не позавидуешь
3
25
Полный провал: 17 казусов и неудач, которым точно не позавидуешь
Жизнь после смерти... Что происходит с металлическими имплантами людей после кремации
1
108
Жизнь после смерти... Что происходит с металлическими имплантами людей после кремации
Набирающие популярность в сообществах
Анджелину Джоли раскритиковали за наращенные волосы
1
28
Анджелину Джоли раскритиковали за наращенные волосы
Пользователи сети делятся вещами, которые их жутко раздражают
0
48
Пользователи сети делятся вещами, которые их жутко раздражают
Героизм или обычный человеческий поступок?
Героизм или обычный человеческий поступок?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сёмочке было таки всё равно вылетит уже птичка или нет.
3
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#подборка#автомобили#животные#фотографии#в мире#дети#актеры#позитив
#фото#прикол#кино#автомир#Россия#познавательно#полиция#авто аварии#страна#приколы
#интересно#люди#Ynews#фильм#дтп#история#аварии#интересное#картинки#СССР

На что жалуетесь?

Вернуться