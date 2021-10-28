Дедушка АУ: Джо Байден пожал руку невидимке

Дедуля не впервые радует нас странными поступками . Но в этот раз он превзошел сам себя.

Байден выступал с речью. В конце важно откашлялся и пожал руку «воздуху». И как ни в чем не бывало направился к своей охране. Затем спохватился и все-таки обменялся рукопожатием уже с реальными людьми, которые ждали его в зале.



