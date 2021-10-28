Дедушка АУ: Джо Байден пожал руку невидимке

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Президент США продолжает жечь - теперь он поздоровался с невидимым человеком.
Дедуля не впервые радует нас странными поступками . Но в этот раз он превзошел сам себя.
Байден выступал с речью. В конце важно откашлялся и пожал руку «воздуху». И как ни в чем не бывало направился к своей охране. Затем спохватился и все-таки обменялся рукопожатием уже с реальными людьми, которые ждали его в зале.
Beijing Biden quickly shakes hands with the invisible man after coughing in it. pic.twitter.com/9u1i0hz8SA— PazzuBull®🤘 (@PazzuBull) October 26, 2021
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Метки: Джо Байден америка выступление причуды сша
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Может даже способен заглянуть в завтрашний день.
Можно было бы долго смеяться мол смотрите кого они - американцы, выбрали. Но у нас-то хуже. Даже если у США главный фронтмен беспомощный старик, это не мешает их ведущим капиталистам диктовать свою волю миру.
Нам с экрана говорят что 17 тыров - это заработок среднего класса населения, так чем это отличается от рукопожатия невидимки?
А недавняя болтовня от другого светоча отечественной демократии про ньювасюки и прочие новые города-миллионники?
А "денег нет, но вы держитесь"?
А Матвиенко про двухкомнатные квартиры для студентов для начала?
К
У нас "своих" оторванных от действительности стариков хватает.
Других дедов с деменцией тут не обсуждают.