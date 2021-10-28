FISHKINET
Сообщество Юмор 13092 поста • 2742 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Дедушка АУ: Джо Байден пожал руку невидимке

Дедушка АУ: Джо Байден пожал руку невидимке (2 фото)

Автор:
28 октября 2021 17:41
Сообщество : Юмор
Метки: Джо Байден   америка   выступление   причуды   сша   
1676
2

Президент США продолжает жечь - теперь он поздоровался с невидимым человеком.

Дедуля не впервые радует нас странными поступками . Но в этот раз он превзошел сам себя.

Байден выступал с речью. В конце важно откашлялся и пожал руку «воздуху». И как ни в чем не бывало направился к своей охране. Затем спохватился и все-таки обменялся рукопожатием уже с реальными людьми, которые ждали его в зале.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Джо Байден   америка   выступление   причуды   сша   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
32
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
32  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
33k
Опаньки 2 часа назад
Секретные невидимые технологии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
28k
Альтист Данилов 6 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
512
Голосмордора 16 минут назад
С борей ельциным поздоровался.Сказал : "Жди, скоро буду."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
433
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
Да у него обновление криво стало, вот и сбоит порой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Александр 43 минуты назад
Просто он может видеть больше чем остальные.
Может даже способен заглянуть в завтрашний день.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
407
Куртуазный Маньерист Александр Полминуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
467
svarog19692007 43 минуты назад
Действительно , ну старичек же , зачем смеяться над его состоянием? Троллить нужно тех , кто его туда поставил ! Вот они - идиоты !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
416
Собака 44 минуты назад
Стелс-технология
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Fishki_surfer 59 минут назад
Ковидный юмор. Дедушка еще может шутить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ElBundy Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Михаил Час назад
Гребанный стыд. Let's Go Brandon!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11
Виктор Ткалич Час назад
Вы просто все завидуете! У кого ещё в команде есть человек-невидимка?! А?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Евгений Кондратьев Час назад
Прицел сбился после кашля, просто
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
котегRUS Час назад
Толи ещё будет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47
Purple_Bear Час назад
Не понимаю, зачем троллить старого больного человека с деменцией?
Можно было бы долго смеяться мол смотрите кого они - американцы, выбрали. Но у нас-то хуже. Даже если у США главный фронтмен беспомощный старик, это не мешает их ведущим капиталистам диктовать свою волю миру.
Нам с экрана говорят что 17 тыров - это заработок среднего класса населения, так чем это отличается от рукопожатия невидимки?
А недавняя болтовня от другого светоча отечественной демократии про ньювасюки и прочие новые города-миллионники?
А "денег нет, но вы держитесь"?
А Матвиенко про двухкомнатные квартиры для студентов для начала?
К
У нас "своих" оторванных от действительности стариков хватает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
47
Purple_Bear Александр Полчаса назад
А может дело в том, что президент - всего лишь фикция, а решения принимают господствущие элиты?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Мария Коненкова 2 часа назад
Дед, как моя мама говорит, аля-улю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4
Снежный Барс 2 часа назад
Умеет он порадовать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Элек Мек 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
В ответе за тех, кого приручили В ответе за тех, кого приручили В США снежок совершил кражу и был дважды неправ В США снежок совершил кражу и был дважды неправ "Я не стану ни под кого прогибаться": неожиданный поворот в деле об отмене чернокожего комика "Я не стану ни под кого прогибаться": неожиданный поворот в деле об отмене чернокожего комика Рукалицо: случаи, когда американцы выпалили то, за что должно быть стыдно Рукалицо: случаи, когда американцы выпалили то, за что должно быть стыдно Американскую порнозвезду не пустили на заседание партии, на которой обсуждали вопросы семьи Американскую порнозвезду не пустили на заседание партии, на которой обсуждали вопросы семьи Представитель МИД Мария Захарова: «Вот они — люди Х» Представитель МИД Мария Захарова: «Вот они — люди Х»
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4377



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Фотографии, которые во всей красе покажут мощную и немного пугающую сторону природы
3
45
Фотографии, которые во всей красе покажут мощную и немного пугающую сторону природы
Российские моряки спасли панамский контейнеровоз от пиратов
0
107
Российские моряки спасли панамский контейнеровоз от пиратов
Набирающие популярность в сообществах
Что такое закон?
0
6
Что такое закон?
Gravity Defied: история мобильной классики
0
3
Gravity Defied: история мобильной классики
Усолье - Сибирское - город, в котором все заражено ртутью
Усолье - Сибирское - город, в котором все заражено ртутью
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сёмочке было таки всё равно вылетит уже птичка или нет.
3
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#люди#история#дтп#аварии#вкусно#познавательно#Рецепт#как приготовить
#фото#прикол#Ynews#животные#Россия#авто аварии#смешные#фильм#картинки#интересное
#интересно#кино#подборка#Разное#автомобили#автомир#коронавирус#актеры#шоу бизнес#новости

На что жалуетесь?

Вернуться