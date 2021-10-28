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Поросенок, родившийся без задних конечностей, научился ходить «на руках»

Поросенок, родившийся без задних конечностей, научился ходить «на руках» (3 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2021 17:20
Сообщество : Животные
Метки: Ynews   Китай   видео о животных   животные   на двух лапах   новости   свинья   
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Поросенок из округа Маомин в Китае родился всего с двумя конечностями, но к четырем месяцам научился стоять и даже ходить на передних ногах.

По сообщениям местных СМИ, сначала владелец поросенка, фермер по имени Сюй, сделал для него инвалидную коляску, но тот так и не привык к ней и продолжил ходить на двух ногах.

На видео, опубликованном в сети 26 октября, черно-розовый поросенок вполне бодро бегает по загону рядом с курицей. Согласно сообщениям СМИ, поросенок совершенно здоров, и фермер планирует держать его в качестве домашнего питомца.

Это не первый случай, когда двуногая свинья привлекает внимание жителей Китая. В 2010 году 10-месячная свинья стала настоящей знаменитостью в китайской провинции Хэнань.

Свинье, известной местным жителям под именем Чжу Цзяньцян, что переводится как «Свинья с сильной волей», потребовалось всего 30 дней, чтобы научиться ходить вверх ногами. Ее владелец, Ван Сихай, начал дрессировать поросенка, держа его за хвост.

Свинью даже пытался приобрести местный цирк, но владелец отказался ее продавать. «Моя жена просила меня выбросить ее, но я отказался, потому что это жизнь. Я подумал, что должен дать ей шанс, и неожиданно она выжила и оказалась здоровой».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Китай   видео о животных   животные   на двух лапах   новости   свинья   
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6  комментариев
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Мы Ул 3 часа назад
Как в анкдоте: "И шо? Мне ради тарелки холодца всю свинью резать?"
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Владимир 41 минуту назад
теперь поросенок как угодно будет становиться,лишь бы не съели.
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4k
rutt 2 часа назад
Сожрут
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47k
Albert GER 2 часа назад
Да-да... "родился"...
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9k
kaboza 3 часа назад
Китай, ХВАТИТ!!!!
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