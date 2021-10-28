Поросенок, родившийся без задних конечностей, научился ходить «на руках»

Это не первый случай, когда двуногая свинья привлекает внимание жителей Китая. В 2010 году 10-месячная свинья стала настоящей знаменитостью в китайской провинции Хэнань.

Свинье, известной местным жителям под именем Чжу Цзяньцян, что переводится как «Свинья с сильной волей», потребовалось всего 30 дней, чтобы научиться ходить вверх ногами. Ее владелец, Ван Сихай, начал дрессировать поросенка, держа его за хвост.