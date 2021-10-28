Поросенок, родившийся без задних конечностей, научился ходить «на руках»

Поросенок из округа Маомин в Китае родился всего с двумя конечностями, но к четырем месяцам научился стоять и даже ходить на передних ногах.
По сообщениям местных СМИ, сначала владелец поросенка, фермер по имени Сюй, сделал для него инвалидную коляску, но тот так и не привык к ней и продолжил ходить на двух ногах.
На видео, опубликованном в сети 26 октября, черно-розовый поросенок вполне бодро бегает по загону рядом с курицей. Согласно сообщениям СМИ, поросенок совершенно здоров, и фермер планирует держать его в качестве домашнего питомца.
Это не первый случай, когда двуногая свинья привлекает внимание жителей Китая. В 2010 году 10-месячная свинья стала настоящей знаменитостью в китайской провинции Хэнань.
Свинье, известной местным жителям под именем Чжу Цзяньцян, что переводится как «Свинья с сильной волей», потребовалось всего 30 дней, чтобы научиться ходить вверх ногами. Ее владелец, Ван Сихай, начал дрессировать поросенка, держа его за хвост.
Свинью даже пытался приобрести местный цирк, но владелец отказался ее продавать. «Моя жена просила меня выбросить ее, но я отказался, потому что это жизнь. Я подумал, что должен дать ей шанс, и неожиданно она выжила и оказалась здоровой».
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Китай собирается запустить ракетный флот против астероида-убийцы
- Родители отправили дочь на необитаемый остров для перевоспитания
- Китайские школьники будут изучать «Мысли Си Цзиньпина» в рамках воспитания любви к Китаю
- Космическое агентство Китая опубликовало новые снимки Марса
- В китайских караоке запретили идейно вредные песни
Понравилось14