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Китайские школьники будут изучать «Мысли Си Цзиньпина» в рамках воспитания любви к Китаю

Китайские школьники будут изучать «Мысли Си Цзиньпина» в рамках воспитания любви к Китаю (4 фото)

Автор:
27 августа 2021 08:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Китай   Си Цзиньпин   кпк   новости   социализм   
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В школах Китая детям будут преподавать «Мысли Си Цзинпьина» в рамках национальной учебной программы, призванной «привить марксистские убеждения».

Учащиеся разных возрастов, от начальной школы до университета, будут посещать уроки политической идеологии нынешнего главы государства. Это очередная мера, направленная на то, чтобы побудить молодежь поддерживать правящую Коммунистическую партию Китая и марксизм.

Global Times приводит заявление Министерства образования Китая, где сообщается, что его цель – «воспитать строителей и последователей социализма с всесторонней моральной, интеллектуальной, физической и эстетической базой». По словам представителей министерства, дети узнают о «мыслях президента Си о социализме с китайской спецификой для новой эры».

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Согласно руководящему документу, уроки нацелены на укрепление «решимости слушать партию и следовать ей», а новые учебные материалы должны «воспитывать патриотические чувства». Предмет подразумевает уроки труда, чтобы «развить трудолюбие», и уроки национальной безопасности.

Учащиеся начальной школы сосредоточатся на воспитании любви к Китаю, КПК и социализму, в то время как в средних школах ученики узнают о политических суждениях и мнениях. На уровне колледжа студентов будут обучать теоретическому мышлению о Китае и его роли. Министерство также надеется включить в учебную программу такие темы, как управление партией и национальная оборона.

С момента прихода к власти в 2012 году президент Китая стремится усилить роль правящей Коммунистической партии Китая во всех сферах жизни общества, включая предприятия, школы и культурные учреждения.

«Мысль Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой для новой эры» была официально закреплена в конституции страны в 2018 году. Идеология состоит из 14 основных принципов, подчеркивающих коммунистические идеалы, а также призывающих к реформе, «абсолютной власти партии над народной армией» и «воссоединению с родиной». Личная власть Си также была усилена за счет отмены президентских сроков.

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Метки: ynews   Китай   Си Цзиньпин   кпк   новости   социализм   
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7  комментариев
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24k
aolti 2 часа назад
Это знаковое явление.
Чем сильнее напирают на скрепный патриотизм, тем расшатаней и слабей позиция власти.
Потому что патриотизм - это не обучение "правильной любви" к родине, а всего лишь участие в политической жизни государства каждого его гражданина.
Вот тут и когнитивный диссонанс - с одной стороны текущие "элитки" хотят навязать выхолощенное и изнасилованное понимание "патриотизма" населению страны, с другой стороны - отстранить гражданское общество от участия в политических процессах полностью. Как в современной России в эпоху застоялого болота путинизма.
Я уверен, что самый оголтелый "патриотизм" подобного духа - в самых нищих и уродливых диктатурах, типа Северной Кореи.
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Фельдъегерь 56 минут назад
Если мысли Си будут на языке си, то, в принципе, не плохо
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3k
Иван 2 часа назад
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