Китайские школьники будут изучать «Мысли Си Цзиньпина» в рамках воспитания любви к Китаю

Учащиеся разных возрастов, от начальной школы до университета, будут посещать уроки политической идеологии нынешнего главы государства. Это очередная мера, направленная на то, чтобы побудить молодежь поддерживать правящую Коммунистическую партию Китая и марксизм.

Global Times приводит заявление Министерства образования Китая, где сообщается, что его цель – «воспитать строителей и последователей социализма с всесторонней моральной, интеллектуальной, физической и эстетической базой». По словам представителей министерства, дети узнают о «мыслях президента Си о социализме с китайской спецификой для новой эры».