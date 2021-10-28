Ученые провели серьезное исследование ради спасения судна "Мэри Роуз"

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Четырехмачтовое судно "Мэри Роуз", любимый военный корабль Генриха VIII, затонуло в британском проливе Солент в 1545 году в битве против французского флота. Когда корабль подняли со дна в 1982 году, оказалось, что он неплохо сохранился благодаря погружению в ил. С тех пор применяются самые серьезные методы консервации судна, однако в древесине его корпуса продолжает идти процесс разрушения.
В древесине корпуса корабля образуются опасные кислотные соединения на основе железа и серы. Чтобы сохранить 510-летнее судно, эти крошечные пятнышки необходимо удалить.
Недавнее исследование заключалось в том, что ученые проанализировали образцы древесины с помощью рентгеновских лучей на ускорителе частиц в Гренобле. Полученные данные помогут разработать новые методы удаления вредных частиц и продлить жизнь корабля, представляющего собой музейную ценность.
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Исследование проводила группа специалистов из Университета Шеффилда и других организаций, в том числе Музея "Мэри Роуз", в Европейском центре синхротронного излучения.
Ускоритель частиц в Гренобле - самый яркий источник рентгеновского излучения в мире, который используется, по сути, как сверхмощный микроскоп. С помощью рентгеновской компьютерной томографии ученые выявили в древесине корабля наночастицы, которые ранее не обнаруживались.
На рис.: фрагмент гравюры Каудрея, в центре - тонущее судно "Мэри Роуз". По мнению историков, это судно, которое прослужило 33 года, со временем претерпело значительные изменения, и считается, что оно приобрело такой дополнительный вес в виде пушек, что военный корабль стал нестабильным.
Выполнив поворот - и, как сообщается, попав под порыв ветра - корабль наклонился так, что вода могла хлынуть в его орудийные порты, потопив его. Это произошло 19 июля 1545 года.
Восстановление военного корабля, названного историком Дэвидом Старки "Помпеи Англии", дало ценную информацию об обществе Тюдоров времен Генриха VIII, включая такие артефакты, как оружие , парусное оборудование и имущество экипажа. Однако удаление обломков из воды и воздействие кислорода в атмосфере привело к образованию кислотных соединений на основе серы, которые разрушают древесину корпуса корабля.
В своем исследовании ученые смогли составить карту расположения потенциально вредных соединений в образцах древесины из "Мэри Роуз", объединив данные рентгеновской компьютерной томографии с анализом структуры материала.
"Примечательно, что метод исследования на ускорителе частиц позволяет нам не только визуализировать и локализовать вредные наночастицы в древесине "Мэри Роуз", но и оценить их структуру, - сказала автор исследования и эксперт по функциональным наноматериалам Серена Кассен из Университета Шеффилда. - Это первый случай, когда наноструктуры сульфида цинка - побочные продукты бактерий - были обнаружены в древесине "Мэри Роуз". До сих пор не было возможности получить количественную структурную информацию о природе этих потенциально вредных соединений".
Преимуществом рентгеновского метода является то, что его можно проводить на древесине из исторических останков, не повреждая при этом какие-либо незаменимые образцы.
Завершив свое первоначальное исследование, ученые теперь работают с Фондом "Мэри Роуз" над разработкой серии методов "лечения" древесины на основе магнитных наночастиц для нацеливания и удаления вредных соединений.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews исследование история консервация корабль музейные ценности музейный экспонат рентген ускоритель частиц
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