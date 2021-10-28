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Ученые провели серьезное исследование ради спасения судна "Мэри Роуз"

Ученые провели серьезное исследование ради спасения судна "Мэри Роуз" (12 фото)

Автор:
28 октября 2021 16:06
Сообщество : Наука
Метки: Ynews   исследование   история   консервация   корабль   музейные ценности   музейный экспонат   рентген   ускоритель частиц   
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Четырехмачтовое судно "Мэри Роуз", любимый военный корабль Генриха VIII, затонуло в британском проливе Солент в 1545 году в битве против французского флота. Когда корабль подняли со дна в 1982 году, оказалось, что он неплохо сохранился благодаря погружению в ил. С тех пор применяются самые серьезные методы консервации судна, однако в древесине его корпуса продолжает идти процесс разрушения.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   исследование   история   консервация   корабль   музейные ценности   музейный экспонат   рентген   ускоритель частиц   
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Опиум для народа 2 часа назад
Сделайте копию из свежего дерева и не парьтесь,дебилы. Ах,да "эта жи аригинал,вы чё?". Дрочилы на "этого дерева касалась рука древних"...
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Мультголова

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