Ученые провели серьезное исследование ради спасения судна "Мэри Роуз"

"Примечательно, что метод исследования на ускорителе частиц позволяет нам не только визуализировать и локализовать вредные наночастицы в древесине "Мэри Роуз", но и оценить их структуру, - сказала автор исследования и эксперт по функциональным наноматериалам Серена Кассен из Университета Шеффилда. - Это первый случай, когда наноструктуры сульфида цинка - побочные продукты бактерий - были обнаружены в древесине "Мэри Роуз". До сих пор не было возможности получить количественную структурную информацию о природе этих потенциально вредных соединений".