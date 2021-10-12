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Иркутский "викинг" построил драккар и спустил его на воду

Иркутский "викинг" построил драккар и спустил его на воду (4 фото + 1 видео)

Автор:
12 октября 2021 12:37
Сообщество : Жить в России
Метки: ynews   Иркутск   викинги   драккар   интересное   корабль   сибирь   фото   
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Иркутянин Владимир Томилов построил корабль викингов своими руками на заднем дворе, использовав чертежи из интернета. Томилов спустил драккар на воду, начал испытания и уже столкнулся с трудностями - сломался руль, когда судно нарвалось на мель.

40-летнего монтажника из Иркутска друзья называют современным викингом. С детства Владимир мечтал построить свой корабль.

- Когда был маленький, зачитывался историческими книгами, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Владимир Томилов. – А еще, у моего отца было несколько своих лодок. Но я мечтал, что когда вырасту, у меня будет целый корабль.

Купить лодку у Владимира не было средств, поэтому он решил построить судно собственными руками. Когда он переехал в частный дом, то взялся за дело. Прямо в ограде Владимир начал строить драккар три года назад.

- Все брал в интернете, - продолжает Владимир. – Там образцов полно, все таки я не первый кораблестроитель. Сначала я закупил досок и начал мастерить «хребет» корабля — киль. Затем наращивал борта и покрывал смолой. Каждую доску приходилось шлифовать и собирать между собой словно паззл.

Драккар получился 13 метров в длину и 3.70 в ширину. Владимир дал ему имя «Ворон». Корабль имеет десять вёсел для гребцов, которые будут одеты в кольчугу. На все про все у иркутянина ушло 150 тысяч рублей. На эти деньги не купишь корабль на десять человек.

Летом этого года Владимир уже рассказывал о своих планах спустить «Ворона» на воду.

Как раз планирую спускать его на воду. На кран и буксировку до Иркутского водохранилища нужно еще 50 тысяч рублей. Еще требуются 12 викингов-гребцов. Если есть такие же фанаты судоходства, буду рад помощи.

Как оказалось, единомышленников у него предостаточно. В этом сезоне Владимир уже потренировался управлять драккаром, спустив его на воду.

"Очередной тренировочный выход, завершающий в этом сезоне. Заодно испытываем новый руль, старый сломали в прошлый раз: на мель нарвались. Следующим летом пойдём на Байкал под парусом. Полноценный поход. Недельный, может, двухнедельный", — рассказал Томилов Telegram-каналу SHOT.

Супруга Владимира поддержала увлечение мужа.

"Его называют Конунгом. А я — жена Конунга. Это детище моего мужа, не моё, а я его просто поддерживаю в этом", — говорит супруга Томилина.

Команда уже есть. Кого-то привлёк драккар своим видом, а кто-то просто очень любит викингов и скандинавскую мифологию.


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Метки: ynews   Иркутск   викинги   драккар   интересное   корабль   сибирь   фото   
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8  комментариев
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−53
Взрослый мужик 2 часа назад
Серьёзное хобби ничего не скажешь
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Lux Indique 9 минут назад
да зачем же, лучше как "все", водку и колбасу ))) придумал еще ))
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1k
MC 11 минут назад
Внешне он напоминает хохловикинга, это отталкивает.
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7k
Мариус 11 минут назад
Жаль до Иркутска далеко... Я бы в тоже в викинги подался. Тем более ему дюжина гребцов еще требуется...
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6k
BenderRodriguez Полчаса назад
У дяденьки жбан треснул. Бывает.
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−98
sergey mikula Полчаса назад
Чуб, красные шаровары, а это точно прикид "викинга"?
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−63
А. А. Час назад
Как ни странно - хобби адекватного человека Главное жилеты и страховочное судно. Как говорится ни гвоздя ни жезла )
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5k
Roman 2 часа назад
"Корабль имеет десять вёсел для гребцов, которые будут одеты в кольчугу."
Вёсла или гребцы в кольчуге?
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