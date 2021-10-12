Иркутский "викинг" построил драккар и спустил его на воду

Драккар получился 13 метров в длину и 3.70 в ширину. Владимир дал ему имя «Ворон». Корабль имеет десять вёсел для гребцов, которые будут одеты в кольчугу. На все про все у иркутянина ушло 150 тысяч рублей. На эти деньги не купишь корабль на десять человек.

Летом этого года Владимир уже рассказывал о своих планах спустить «Ворона» на воду.