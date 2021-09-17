Компания Disney построила дом Винни-Пуха в английском лесу

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Кинокомпания Disney придумала оригинальный способ отметить 95-летие выхода книги Алана Милна "Винни-Пух и и все-все-все". В сотрудничестве с сервисом бронирования жилья Airbnb и под чутким руководством аниматора Кима Рэймонда, который рисует культового медвежонка уже более 30 лет, была построена точная копия дома Винни-Пуха.
Дом с говорящим названием Bearbnb построили в Эшдаунском лесу (Восточный Сассекс, Великобритания). Это тот самый лес, что был прототипом Чудесного леса из произведения Алана Милна.
Бронирование откроется 20 сентября в 14:00 и пока доступно только жителям Великобритании. Жилье небольшое, подойдет для компании до четырех человек.
Владельцем жилья на сайте числится иллюстратор и аниматор Disney Ким Рэймонд. Он же занимался дизайном проекта, и он же будет встречать прибывших гостей и проводить для них экскурсию по дому и по Большому лесу.
Медвежье логово выглядит так же, как на книжных иллюстрациях и в диснеевских мультфильмах. Начиная от входа в дом, где над красной входной дверью висит табличка с надписью "Мистер Сандерс", и заканчивая внутренним убранством. Не забыли и про буфет, на котором стоят горшочки с мёдом!
Отдельно указано, что гостям придется соблюдать несколько важных правил: в дом Винни-Пуха не допускаются слонопотамы, ночевать там могут только винни-пухи, пятачки, иа-иа, тигры и их друзья.
А еще обязательно нужно иметь играть в "Палочки Пуха" ("Poohsticks) - для этого игроки должны встать на любому мостике через проточную воду и бросать палочки вниз по течению; чья первой появится с другой стороны места - победитель.
Ким Рэймонд черпал вдохновение в оригинальных книжных иллюстрациях к "Винни-Пуху" английского художника Эрнеста Шепарда.
Эскизы Ким Рэймонда для проекта Bearbnb
Первые два заезда планируются на 24 и 25 сентября и будут стоить по 95 фунтов стерлингов за ночь, а выручка будет передана в благотворительный фонд Together for Short Lives.
Эскизы внешнего вида и элементов интерьера
"Винни-Пух - это жемчужина детства, которую обожают семьи по всему миру, - сказала руководитель службы хостинга Airbnb Кэтрин Пауэлл. - В этом году исполняется 95 лет со дня первой публикации книги Алана Милна.
Пожить в доме Винни-Пуха - это лучший способ отметить эту дату и почтить память любимого автора. Идеальное место для того, чтобы отдыхать и ничего не делать. Как говорил Пух, выполнение "ничего" часто приводит к чему-то самому лучшему".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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