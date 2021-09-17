Компания Disney построила дом Винни-Пуха в английском лесу

Медвежье логово выглядит так же, как на книжных иллюстрациях и в диснеевских мультфильмах. Начиная от входа в дом, где над красной входной дверью висит табличка с надписью "Мистер Сандерс", и заканчивая внутренним убранством. Не забыли и про буфет, на котором стоят горшочки с мёдом!