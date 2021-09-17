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Компания Disney построила дом Винни-Пуха в английском лесу

Компания Disney построила дом Винни-Пуха в английском лесу (13 фото + 1 видео)

Автор:
17 сентября 2021 15:49
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Airbnb   Disney   ynews   Алан Милн   винни-пух   дизайн   дом в лесу   необычный дом   
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Кинокомпания Disney придумала оригинальный способ отметить 95-летие выхода книги Алана Милна "Винни-Пух и и все-все-все". В сотрудничестве с сервисом бронирования жилья Airbnb и под чутким руководством аниматора Кима Рэймонда, который рисует культового медвежонка уже более 30 лет, была построена точная копия дома Винни-Пуха.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Airbnb   Disney   ynews   Алан Милн   винни-пух   дизайн   дом в лесу   необычный дом   
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RomaXz 2 часа назад
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