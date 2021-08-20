Мигрант сымитировал нападение полицейских, с разбега ударившись головой об стену

На днях в одном из столичных отделений полиции "хитрый" гастарбайтер устроил настоящее представление, над которым еще долго будут смеяться правоохранители. Гостя столицы доставили в отдел для рутинной проверки документов, но он принялся истерить, качать права и требовать вернуть его паспорт и вещи обратно.

Вежливые стражи порядка попытались утихомирить мужчину и объяснить, что после проверки все обязательно вернут, но он не все успокаивался и в какой-то момент решил, что сможет быстро покинуть отдел , если обвинит полицейских в избиении. Он с разбега врезался головой в стену, упал и принялся плакать... Но он не учел одной маленькой детали - один из полицейских все снимал на камеру.