Мигрант сымитировал нападение полицейских, с разбега ударившись головой об стену

Хорошая попытка. Но не сработала. Видимо, гость столицы проделывал этот трюк настолько часто, что потерял способность думать...
На днях в одном из столичных отделений полиции "хитрый" гастарбайтер устроил настоящее представление, над которым еще долго будут смеяться правоохранители. Гостя столицы доставили в отдел для рутинной проверки документов, но он принялся истерить, качать права и требовать вернуть его паспорт и вещи обратно.
Вежливые стражи порядка попытались утихомирить мужчину и объяснить, что после проверки все обязательно вернут, но он не все успокаивался и в какой-то момент решил, что сможет быстро покинуть отдел , если обвинит полицейских в избиении. Он с разбега врезался головой в стену, упал и принялся плакать... Но он не учел одной маленькой детали - один из полицейских все снимал на камеру.
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Великолепна реакция выбежавшего на шум начальника отдела. Поначалу он подумал, что подчиненные действительно ударили несчастного мигранта. Но когда услышал, что они только снимали на телефон это представление, сразу успокоился.
К сожалению, судьба мигранта-членовредителя неизвестна. Но очевидно, ничего плохого с ним полицейские не сделали, документы вернули и отпустили.
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