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Мигрант сымитировал нападение полицейских, с разбега ударившись головой об стену

Мигрант сымитировал нападение полицейских, с разбега ударившись головой об стену (3 фото + 1 видео)

Автор:
20 августа 2021 14:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: голова   документы   курьез   мигрант   полиция   стена   
1373
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1

Хорошая попытка. Но не сработала. Видимо, гость столицы проделывал этот трюк настолько часто, что потерял способность думать...

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Метки: голова   документы   курьез   мигрант   полиция   стена   
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22  комментария
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25k
Григорий 52 минуты назад
А вот за такое давать реальный срок надо, неделя-две, он ведь ребят пытался под статью подогнать. Знать и сам должен ответить.
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2k
Виктор 3 минуты назад
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819
閃光 13 минут назад
Ссылка coub.com
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4k
Мих 22 минуты назад
Настанет ли то время, когда весь этот мусор выкинут туда, откуда они приперлись. Миграция должна быть жестко контролируемая.
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3k
Дмитрий Полчаса назад
Он просто домой, в Хогвартс хотел ошень сильномана. Вход мал мала перепутала и пи..дык упаланама.
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11k
Павел Полчаса назад
Неймар на минималках)
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10k
Denissg 38 минут назад
Теперь они его могут отп...ить с чистой совестью, ведь есть доказательство, что он все сделал сам. Что и сделают, наверное.
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8k
GRuslan 42 минуты назад
В Америке в соседний кабинет зашёл бы)))
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7k
кот базилий 44 минуты назад
Глупая и тупая обезьяна качает права.
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1k
azuver Час назад
Отправить в дурку и на долго.Тем более есть видео с неадекватным поведением. Но с начало отмудохать.
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1k
Евгения Ефимова Час назад
Оскар товарищу! А то актеры жалуются, вес им набирать/сбрасывать приходится! Жалкие нытики! Вот башкой об стену - это жертва!
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7k
Тудаблин Час назад
с такого разбега и нормальный череп не разбить, не то что у этого неандертальца
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5k
Максус Час назад
слабак косорылый,нужно было на глушняк уе..баться об стену,тогда б у ментов точно были бы не большие проблемки))
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28
Evgeniy Час назад
Подставить хотел? Статья и депортация!! В край оху...
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28k
MatveiVainrub Час назад
Тот классический случай когда не убился об стену хотя хотелось .
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425
Отец Пигидий Час назад
Ссылка vk.com
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3k
portroy Час назад
потом камеру отключили и отп...ли его по как обычно?
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31k
Netyn Час назад
А вот после такого видео - с ним можно уже делать все, что хочется, но раньше делать нельзя было
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7k
insaider Час назад
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23k
Батончик с маком 2 часа назад
Футболист наверное
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20
ЛИЦЕМЕ́Р Батончик с маком Час назад
Магл обыкновенный....В Хогвартс хотел убежать
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20
ЛИЦЕМЕ́Р 2 часа назад
Я не расист,но мне....
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