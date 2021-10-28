Видеоигровая зависимость: что это и как ее лечить

В чем разница между играми и наркотиками

Врачи и ученые еще не пришли к единому мнению, что же такое игромания — в классификации болезней до сих пор нет подходящего диагноза. В статье 2010 года из газеты Lancashire Evening Post можно найти любопытную цитату британского терапевта Стива Поупа:

«Провести два часа за консолью — это все равно, что употребить дорожку кокаина. Кайф тот же».

Далее Поуп утверждает, что «кайф» от видеоигр вызывает химические нарушения в организме, из-за которых геймеры не могут вести нормальную жизнь, например, полноценно заниматься спортом. Его высказывания, в которых он фактически приравнял видеоигры к тяжелым наркотикам, вызвали волну возмущения в игровом сообществе. На сайте Kotaku даже иронизировали, что, «оказывается, существуют терапевты, зависимые от драматических заявлений».

Чтобы лучше понимать, как человеческие разум и тело реагируют на запрещенные вещества и на пока еще не запрещенные игры, посвятим несколько абзацев занимательной физиологии.

В 1954 году американские ученые Джеймс Олдс и Питер Милнер проводили эксперименты на мышах. Они хотели узнать, как грызуны будут реагировать на стимуляцию разных участков мозга электрическим током. К удивлению экспериментаторов, после воздействия разрядами на одну из мозговых зон подопытные не начинали сторониться раздражителя, а снова и снова к нему возвращались. Когда мышам вручили кнопку, которая включала ток, начали происходить и вовсе невероятные вещи. Грызуны нажимали на нее до семисот раз в час, забывая о еде, воде и сне, и в итоге умирали от истощения. Так был открыт центр удовольствия — часть мозга, которая отвечает за приятные ощущения.

В работе центра удовольствия участвует много сложных структур и химических соединений, но мы остановимся на одном важном веществе — дофамине. Именно он вызывает позитивные ощущения у человека и играет главную роль в развитии всех зависимостей. Когда мы предвкушаем поход в кино или едим что-то особенно вкусное, наше тело усердно вырабатывает дофамин.

Как это работает