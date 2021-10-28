«Почта России» выпустила на улицы Москвы почтальонов-роботов

Доставку небольших посылок из отделений «Почты России» в Москве частично взяли на себя курьеры-роботы.
Эпоха почтальона Печкина подходит к концу, по крайней мере, в Москве. Компания "Почта России" начала эксперимент по доставке небольших посылок населению симпатичными роботами-курьерами. Пока только из 4 столичных отделений, но уже в ноябре их количество возрастет до 27. Увидеть чудо техники своими глазами смогут жители Москвы, проживающие в радиусе не более 2 км. от почты и имеющие на смартфоне мобильное приложение "Почта России".
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Стоимость услуги по доставке на первых порах будет символической и составит 1 рубль.
Работает это так – робот приезжает к дому или офису и просит клиента спуститься. Для разблокировки крышки с посылкой необходимо ввести код из SMS в приложении «Почты России».
Автоматизирует услугу доставки «Почта России» совместно с «Яндексом». Именно «Яндекс» в 2019 году показал свою разработку: робота-доставщика по имени «Ровер», собранного по классической схеме с шестью колесами, грузовым отсеком, открываемым сверху и оснащенный не только камерами, но еще и лидаром – системой получения и обработки информации об удалённых объектах с помощью активных оптических систем.
Уже сейчас доставка роверами доступна в четырех отделениях почты в Хамовниках. В течение месяца к ним добавятся еще 23 отделения в районе станций метро Белорусская, Сокол, Аэропорт и Цветной бульвар, а также в Раменках.
Кроме посылок роботы могут доставлять еще и еду.
Глядя на этого симпатичного малыша хочется надеяться, что на улице его никто не обидит.
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Но боюсь, что в России это не сработает. У нас другой менталитет от европейцев, к сожалению. У нас всякая гопота будут их ломать, вскрывать ради чужих посылок и даже красть этих роботов, как пить дать...
https://www.google.com/amp/s/ecommercenews.eu/northern-delivery-robot-starship-can-take-over-the-mail-business/?amphttps://www.google.com/amp/s/ecommercenews.eu/northern-delivery-robot-starship-can-take-over-the-mail-business/?amp
https://mkpulse.co.uk/let-the-robots-take-the-strain/https://mkpulse.co.uk/let-the-robots-take-the-strain/
https://money.cnn.com/2016/08/24/technology/switzerland-swiss-post-ground-robot/index.htmlhttps://money.cnn.com/2016/08/24/technology/switzerland-swiss-post-ground-robot/index.html
https://industryglobalnews24.com/japan-post-co-unveils-zmp-inc-s-robot-for-its-mail-deliveryhttps://industryglobalnews24.com/japan-post-co-unveils-zmp-inc-s-robot-for-its-mail-delivery
Ничего не напоминает? :) Это роботы от компании Starship Technologies, которая уже запустила этих роботов и концепцию роботов почтальонов и по доставке еды по Европе еще в 2015 году:
Дааа. Дядюшка римус сказки рассказывал? Прям во всю бороздят в Европе. Всю европу избороздили.
В основном, они развозят еду по кампусам американских университетов.
Или гопота. Или малолетние дебилы-блогеры.
В общем зря они это сделали.