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«Почта России» выпустила на улицы Москвы почтальонов-роботов

«Почта России» выпустила на улицы Москвы почтальонов-роботов (2 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2021 00:13
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Почта Росии   доставка   почтальон   робот   яндекс   
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Доставку небольших посылок из отделений «Почты России» в Москве частично взяли на себя курьеры-роботы.

Эпоха почтальона Печкина подходит к концу, по крайней мере, в Москве. Компания "Почта России" начала эксперимент по доставке небольших посылок населению симпатичными роботами-курьерами. Пока только из 4 столичных отделений, но уже в ноябре их количество возрастет до 27. Увидеть чудо техники своими глазами смогут жители Москвы, проживающие в радиусе не более 2 км. от почты и имеющие на смартфоне мобильное приложение "Почта России".


Стоимость услуги по доставке на первых порах будет символической и составит 1 рубль.  

Работает это так – робот приезжает к дому или офису и просит клиента спуститься. Для разблокировки крышки с посылкой необходимо ввести код из SMS в приложении «Почты России».


Автоматизирует услугу доставки «Почта России» совместно с «Яндексом». Именно «Яндекс» в 2019 году показал свою разработку: робота-доставщика по имени «Ровер», собранного по классической схеме с шестью колесами, грузовым отсеком, открываемым сверху и оснащенный не только камерами, но еще и  лидаром – системой получения и обработки информации об удалённых объектах с помощью активных оптических систем.

Уже сейчас доставка роверами доступна в четырех отделениях почты в  Хамовниках. В  течение месяца к ним добавятся еще 23 отделения в районе станций метро Белорусская, Сокол, Аэропорт и Цветной бульвар, а также в Раменках.

Кроме посылок роботы могут доставлять еще и еду.


Глядя на этого симпатичного малыша хочется надеяться, что на улице его никто не обидит.

Источник:

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Метки: Почта Росии   доставка   почтальон   робот   яндекс   
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324
Mr White Man 2 часа назад
ага, а дрона им мало что ли ?
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192
Змій Горинич Mr White Man 2 часа назад
Дрон был суицидником, если этот робот-курьер от жизни об стену не ухайдокается, то на дорогах появится нечто похлеще самокатчиков.
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1k
Атомный Крот 6 минут назад
А этого когда ждать?

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25
kluvik 44 минуты назад
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344
MerryGoRound 52 минуты назад
Пока Амазон присылает свои посылки уже дронами минимум лет как 5, а именно вот такие вот роботы курьеры уже во всю бороздят по Европе минимум как 6 лет - наши решили это выдать за что то опять "уникальное". Дроны не сработали, так на этих малышейпереключились. Весь дизайн и идея и т.д. абсолютно "сдерты" у их оригиналов в Европе. :)
Но боюсь, что в России это не сработает. У нас другой менталитет от европейцев, к сожалению. У нас всякая гопота будут их ломать, вскрывать ради чужих посылок и даже красть этих роботов, как пить дать...

https://www.google.com/amp/s/ecommercenews.eu/northern-delivery-robot-starship-can-take-over-the-mail-business/?amphttps://www.google.com/amp/s/ecommercenews.eu/northern-delivery-robot-starship-can-take-over-the-mail-business/?amp

https://mkpulse.co.uk/let-the-robots-take-the-strain/https://mkpulse.co.uk/let-the-robots-take-the-strain/

https://money.cnn.com/2016/08/24/technology/switzerland-swiss-post-ground-robot/index.htmlhttps://money.cnn.com/2016/08/24/technology/switzerland-swiss-post-ground-robot/index.html

Ссылка m.youtube.com


https://industryglobalnews24.com/japan-post-co-unveils-zmp-inc-s-robot-for-its-mail-deliveryhttps://industryglobalnews24.com/japan-post-co-unveils-zmp-inc-s-robot-for-its-mail-delivery

Ничего не напоминает? :) Это роботы от компании Starship Technologies, которая уже запустила этих роботов и концепцию роботов почтальонов и по доставке еды по Европе еще в 2015 году:

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3k
Феликс Дзержинский Час назад
Ну да... Камаз на дороге ему не помеха.
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1k
閃光 Час назад
"Стоимость услуги по доставке на первых порах будет символической и составит 1 рубль" и очень быстро перерастёт в стоимость посылки.
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11k
Kucher Час назад
Ага,"не обидят". Иртересно,сколько их за месяц стырят. Механизм, без хозяина рядом, да ещё и всякой разной фигнёй понатыкан. Да их бомжары, которых в первопрестольной пруд пруди, будут толпами ловить.
Или гопота. Или малолетние дебилы-блогеры.
В общем зря они это сделали.
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192
Змій Горинич 2 часа назад
А как робот будет мять, пинать, ломать посылки?
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423
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
интересно, если его с наркотой поймают... срок или отпустят?
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