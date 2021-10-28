«Почта России» выпустила на улицы Москвы почтальонов-роботов

Автоматизирует услугу доставки «Почта России» совместно с «Яндексом». Именно «Яндекс» в 2019 году показал свою разработку: робота-доставщика по имени «Ровер», собранного по классической схеме с шестью колесами, грузовым отсеком, открываемым сверху и оснащенный не только камерами, но еще и лидаром – системой получения и обработки информации об удалённых объектах с помощью активных оптических систем.

Уже сейчас доставка роверами доступна в четырех отделениях почты в Хамовниках. В течение месяца к ним добавятся еще 23 отделения в районе станций метро Белорусская, Сокол, Аэропорт и Цветной бульвар, а также в Раменках.

Кроме посылок роботы могут доставлять еще и еду.

Глядя на этого симпатичного малыша хочется надеяться, что на улице его никто не обидит.