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Жители сделали сюрприз любимому курьеру

Жители сделали сюрприз любимому курьеру (4 фото)

Автор:
20 марта 2021 15:25
Сообщество : Жизнь в США
Метки: благодарность   добро   доставка   курьер   почтальон   сша   
826
4
Из-за растянувшейся пандемии много людей продолжает отдавать предпочтение онлайн заказам. В штате Пенсильвания есть небольшой район Дофин. Там проживает менее 800 человек. И всех их обслуживает один курьер из службы доставки – Чад Тернс.
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Метки: благодарность   добро   доставка   курьер   почтальон   сша   
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2k
mr. PeaceDaBall 50 минут назад
Раз в неделю, заказываем в сбермаркете продукты, последние месяца три, приносит их один и тот же курьер, а тащит на пятый этаж и всегда около 30-ти кг, нормальный парень, всегда весёлый и жизнерадостный, хоть и запыханный с этим гигантским ящиком с продуктами. Всегда после оплаты, после оценки сервиса, перечисляю ему 200 руб, просто потому, что он молодец в этом деле.
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−1
Alinesi Benide 18 минут назад
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49k
smakido 23 минуты назад
Хорошо когда твоя работа и усилия не прошли напрасно и получили высокую оценку у окружающих - от этого даже крылья выростают!
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2k
Frank Borman 42 минуты назад
Вот ведь загнивают же. Никакой духовности. Вместо того чтобы подарить ему крестик или иконку какую нибудь, выложили аж тысячу баксов. Скрепов на них нет.
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4k
TirAn 46 минут назад
милота, аж распирает. серьёзно, без шуток
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27k
Acu900 Час назад
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4k
RomaXz Час назад
Небольшой но приятный сюрприз. Это очень мило
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