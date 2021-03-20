Жители сделали сюрприз любимому курьеру

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Из-за растянувшейся пандемии много людей продолжает отдавать предпочтение онлайн заказам. В штате Пенсильвания есть небольшой район Дофин. Там проживает менее 800 человек. И всех их обслуживает один курьер из службы доставки – Чад Тернс.
Доставщик всегда вежлив с клиентами и в хорошем настроении. У каждого жителя есть приятные воспоминания от общения с курьером.
Например, один мужчина рассказал: "Однажды Чад подумал, что посылка - это подарок. Мои дети играли на улице, поэтому он дождался окончания своей смены и вернулся, вручив посылку тайком от детей".
В соцсетях в группе района многие рассказывают хорошие истории, связанные с Тернсом. Поэтому было решено поблагодарить курьера за хорошую 10-летнюю работу, особенно за последний тяжёлый год.
У жителей получилось собрать 1000 долларов (74 тыс рублей). А также несколько активистов сделали плакат с подписями от горожан.
Благодарные клиенты подговорили начальство вызвать курьера в конце рабочего дня в головной офис. А когда тот приехал, то увидел множество людей, аплодирующих ему.
Например, один мужчина рассказал: "Однажды Чад подумал, что посылка - это подарок. Мои дети играли на улице, поэтому он дождался окончания своей смены и вернулся, вручив посылку тайком от детей".
В соцсетях в группе района многие рассказывают хорошие истории, связанные с Тернсом. Поэтому было решено поблагодарить курьера за хорошую 10-летнюю работу, особенно за последний тяжёлый год.
У жителей получилось собрать 1000 долларов (74 тыс рублей). А также несколько активистов сделали плакат с подписями от горожан.
Благодарные клиенты подговорили начальство вызвать курьера в конце рабочего дня в головной офис. А когда тот приехал, то увидел множество людей, аплодирующих ему.
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Мужчина расчувствовался и прослезился.
Он поблагодарил за приятный сюрприз и сказал, что потрясён произошедшим.
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