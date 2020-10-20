Таксиста из "Яндекс-доставки" попросили отвезти банан, который оказался с "сюрпризом"

В соцсетях интернет-пользователи тоже разделились в мнениях. С одной стороны, таксист не прав, т.к. осматривал чужое имущество, с другой, попадись он полицейским, доказать, что банан - это посылка, отправленная на доставку, было бы не просто. А как вы считаете, уважаемые фишкяне, что делать в подобной ситуации?