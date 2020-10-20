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Таксиста из "Яндекс-доставки" попросили отвезти банан, который оказался с "сюрпризом"

Таксиста из "Яндекс-доставки" попросили отвезти банан, который оказался с "сюрпризом" (4 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2020 10:06
Сообщество : Таксисты
Метки: Курьер   банан   видео   доставка   история   такси   яндекс   
909
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Новый тариф "Доставка", который появился во время пандемии, может обернуться для таксистов головной болью. Этот водитель, приняв заказ, заподозрил неладное и оказался прав.

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Метки: Курьер   банан   видео   доставка   история   такси   яндекс   
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5  комментариев
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904
Radugananebe 21 минуту назад
Надо было выбросить банан и купить новый. Отвезти без начинки. Пусть сами потом разбираются. А вообще, риск огромный в любом случае.
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9k
Евгений 2 минуты назад
Не надо было вообще этот банан брать. А по хорошему - ещё и в полицию заявить, хай разбираются. Может у кого план горит - закрыли бы дельцов и всем бы лучше стало.
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8k
ScorpionDS 7 минут назад
Ситуация опасная, таксист зря ковырял банан, нужно было звонить своему оператору, а те пусть полицию вызывают и они уже расковыривают банан, а так его крайним могут сделать.
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7k
harlamov 15 минут назад
Так-то таксист молодец, но в целом через эту доставку наркоту и передают. Просто здесь совсем оборзевшие юмористы. А так коробочку отдал и никакого палева...
А так таксист еще хрен докажет что это не его банан. Менты для галочки его же и примут.
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28k
Alex 21 минуту назад
Ошибка таксиста, что он достал пакет. Проблемы теперь могут быть. Те дебилы, которые гонят на таксиста - кретины. Накро-барыг - убивать, как бешеных собак. Был тут недавно понятым (взяли 2-х торчков). Один уже с 10 летним стажем. В вене дыра в пол сантиметра наверно. Жуть.
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