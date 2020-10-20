Таксиста из "Яндекс-доставки" попросили отвезти банан, который оказался с "сюрпризом"

Новый тариф "Доставка", который появился во время пандемии, может обернуться для таксистов головной болью. Этот водитель, приняв заказ, заподозрил неладное и оказался прав.
Сервис доставки очень выручал городских жителей, вынужденных сидеть в самоизоляции в период пандемии. С помощью такси можно было передать посылку, отправить родственникам продукты и лекарства.
Однако, как оказалось, этой услугой вполне могут воспользоваться для передачи всего, что угодно, в том числе запрещенных веществ.
Таксиста из "Яндекса" попросили отвезти банан. Да, один банан. Водитель заказу удивился и решил проверить, что же он пытается доставить в глухое заМКАДье. Оказалось, что тревожился он не зря. Под наклейкой на фрукте скрывался сюрприз. Водитель недоумевает: что же теперь делать с этим заказом?
В соцсетях интернет-пользователи тоже разделились в мнениях. С одной стороны, таксист не прав, т.к. осматривал чужое имущество, с другой, попадись он полицейским, доказать, что банан - это посылка, отправленная на доставку, было бы не просто. А как вы считаете, уважаемые фишкяне, что делать в подобной ситуации?
Источник:
Ссылки по теме:
- И ведерко мочи: курьер доставил москвичке продуктовый заказ от Яндекса
- Курьер не знал о скрытой камере, поэтому не улыбался, когда засовывал заказ себе в промежность
- Очередная неадекватная пассажирка устроила скандал в такси
- Тяжело работать курьером в гололед!
- Нетрезвая пассажирка такси прославилась криками "Вези меня!" и отборным матом
16
Понравилось16
Новости партнёров
Загрузка...
А так таксист еще хрен докажет что это не его банан. Менты для галочки его же и примут.