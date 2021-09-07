FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5344 поста • 1103 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Рик и Морти в собесе, сказка о лысой покрышке и другие безумные киноидеи

Рик и Морти в собесе, сказка о лысой покрышке и другие безумные киноидеи (21 фото)

Автор:
07 сентября 2021 20:40
Сообщество : Кино
Метки: Юмор   идеи   кинематограф   кино   фильмы   
1356
21
Перешлите этот пост знакомым голливудским продюсерам или членам Фонда кино.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Юмор   идеи   кинематограф   кино   фильмы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
uutb Час назад
Комментарий к фото
В главной роли- Варламов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Ватаку Накомоде 46 минут назад
Breaking Bad по-русски: учительница химии из сельской школы вместе с двоечником гонят синий самогон.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
doker 46 минут назад
Я бы поставил фильм "Короли и капуста" на основе современных реалий нашей страны.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
portmen77 57 минут назад
Планета обезьян.
Трое друзей провожают четвёртого в отпуск. Но у них традиция выпивать в бане. В результате в автобус по ошибке запихивают не того, а очнулся он в Сухуми.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Великий Кормчий Час назад
18. - Гениальный сюжет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KION. Истории, которые удивляют. Попробуй 30 дней бесплатно KION. Истории, которые удивляют. Попробуй 30 дней бесплатно Парень мастерски фотошопит себя на кадры из фильмов Парень мастерски фотошопит себя на кадры из фильмов Как ворваться в Новый год оригинально и эпично Как ворваться в Новый год оригинально и эпично Самая стёбная "История Дэвида Копперфилда" Самая стёбная "История Дэвида Копперфилда" Netflix показал, как будет выглядеть Геральт во новом сезоне «Ведьмака» Netflix показал, как будет выглядеть Геральт во новом сезоне «Ведьмака» 18 фильмов, от названия которых у вас будет шок 18 фильмов, от названия которых у вас будет шок
Михаил Мосягин

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

200216



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Это блюдо смертельно для всех, кроме северян
4
165
Это блюдо смертельно для всех, кроме северян
Факты о Южной Корее, которые вас поразят
5
165
Факты о Южной Корее, которые вас поразят
Набирающие популярность в сообществах
Кино для полуночников
2
1
Кино для полуночников
Кино для полуночников ( продолжение)
4
0
Кино для полуночников ( продолжение)
KION. Истории, которые удивляют. Попробуй 30 дней бесплатно
KION. Истории, которые удивляют. Попробуй 30 дней бесплатно
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Первая женщина в жизни каждого советского мужчины
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#Россия#интересное#картинки#подборка#авто аварии#приколы#позитив#авария дня
#Юмор#факты#автомир#история#кино#дтп#люди#фотографии#СССР#настроение
#интересно#ynews#автомобили#животные#новости#аварии#природа#наука#фильм#повезло

На что жалуетесь?

Вернуться