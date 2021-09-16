Детектив в помятом плаще, с сигарой и хитрым прищуром впервые появился на ТВ в конце 1960-х и быстро стал одним из самых узнаваемых персонажей в мировом кино. Предлагаем вам несколько любопытных фактов о создании культового сериала.
Лейтенанта Коломбо придумали друзья-сценаристы Вильям Линк и Ричард Левинсон. Прообразом американского лейтенанта полиции стал, как это ни странно, следователь Порфирий Петрович. Линк и Левинсон обожали книги Достоевского и Честертона. Вот на стыке “Преступления и наказания” и расследований отца Брауна и родился Коломбо. Сначала они написали пьесу о Коломбо, которая с успехом прошла в театре, а в 1960-е от телеканала NBC поступило предложение перенести спектакль на экран.
“Коломбо” отмечает день рождения дважды. Первая пилотная серия вышла в 1968 году. Она имела успех, начались съёмки первого сезона, но по ряду причин они затянулись на несколько лет, и первый сезон показали только осенью 1971 года. Так что в этом году сериал второй раз отмечает 50-летний юбилей. На канале NBC сериал выходил вплоть до 1978 года, потом был 11-летний перерыв, и вновь расследования Коломбо американские телезрители увидели в 1989 году на ABC. С перерывами новые серии выходили до 2003 года.
Критики назвали фильмы про Коломбо “антиполицейским шоу”. Во-первых, Коломбо совсем не походил на бравых ребят в форме, которые тогда царствовали на американских малых экранах. У него не было напарника, он не хватался за пистолет при каждом удобном случае, он не ловил хулиганов в подворотнях, а вместо этого неспешно прохаживался по особнякам богачей, попыхивая сигарой. Это было необычно и свежо. Но самое главное, Коломбо расследовал преступления, виновников которых зритель уже знал. Сначала показывают убийство и убийцу, а потом Коломбо всю серию распутывает это убийство. В этом случае зритель жаждал не развязки преступления, а то, как Коломбо прижмёт преступника к стенке. Такой детективный формат Линк и Левинсон подсмотрели у Хичкока. Этот приём, когда зритель знает больше сыщика, называется "обратным детективом". Вот что по этому поводу говорил Хичкок:
Необходимо, чтобы публика была хорошо осведомлена обо всех происходящих на экране событиях. По моему разумению, тайна редко обеспечивает саспенс. В классическом детективе, например, саспенса нет, там всего лишь загадка для ума. Детектив вызывает любопытство, лишенное эмоциональной окраски, а саспенс без эмоции немыслим.
Когда “Коломбо” пришёл на ТВ, играть его должен был Бинг Кросби, культовый американский певец и актёр. Кросби тогда было под 70, и он, подумав, предпочёл гольф съёмкам на ТВ (Кросби скончался в 1977 году, когда "Коломбо" был на пике популярности. У него случился инфаркт во время игры в гольф). Фальк же, прочитав сценарий, загорелся идеей сыграть “Коломбо”. По словам Вильяма Линка, актёр позвонил ему и сказал: “Я готов убить кого-нибудь, чтобы сыграть этого копа”. При встрече Фальк произвёл на создателей “Коломбо” хорошее впечатление. “Он умный, смешной, очень нью-йоркский. Я подумал, что он справится с ролью, он идеальный выбор. А потом он стал ещё лучше”, — вспоминал о пробах Фалька Вильям Линк. Питер Фальк действительно идеально вписался в роль Коломбо, ставшей ключевой в его кинокарьере.
Вообще, в то, что у Фалька будет хоть какая-то карьера в кино, не верил ни один агент, продюсер и преподаватель актёрского мастерства. Фальк в юном возрасте потерял один глаз, у него был рак глаза. Фальк научился относиться с юмором к своему стеклянному глазу. Однажды он играл в бейсбол и сделал хоум-ран, а судья не засчитал пробежку. Фальк стал с ним спорить, потом вытащил свой стеклянный глаз, протянул судье и сказал: “Я всё видел, посмотрите сами!” Но продюсерам было не до шуток, они считали стеклянный глаз большой помехой для большого экрана. Глава Columbia Pictures как-то сказал Фальку: “За ту же цену я найду актёра с двумя глазами”. Питер Фальк посрамил всех неверующих в его талант и создал один из самых запоминающихся образов в истории телевидения. Ну и кинокарьера у него тоже была вполне успешная.
Люди, знавшие Фалька лично и смотревшие сериал, говорили, что в жизни актёр был таким же, как и на экране. Питер Фальк много своего привнёс в роль. Он даже снимался в своей одежде, то есть в знаменитом бежевом плаще он ходил и в кадре, и за кадром. Фальк курил сигары, и Коломбо курил сигары. Манеру общения и рассеянность Коломбо тоже позаимствовал у Фалька. А вот знаменитую фразу “И ещё кое-что” придумали Линк и Левинсон для пьесы. Одна из сцен оказалась слишком короткой, они решили её расширить, но переписывать сцену им было лень, тогда они просто сделали так, что Коломбо возвращается в комнату и говорит: “Да, и ещё кое-что”. Кстати, за все 69 серий Коломбо ни разу не называют по имени. Поклонники разглядели в одном эпизоде на полицейском значке Коломбо имя Фрэнк. Однако Линк и Левинсон заявили, что не придумывали Коломбо имя.
Стивен Спилберг называл сериал “Коломбо” своей школой. В 1971 году 24-летнего Спилберга пригласили поставить серию “Убийство по книге” (это первая серия первого сезона). Спилберг всегда с добротой вспоминает продюсеров шоу, как они ему помогали, разрешали экспериментировать. Его работа над сериалом была высоко оценена профессионалами и в некоторой степени помогла ему пробиться в большое кино. Позже Спилберг помог Фальку поставить одну из серий. Джонтан Демме ("Молчание ягнят", "Филадельфия") тоже прошёл школу "Коломбо".
Питер Фальк играл Коломбо до 73 лет (на момент съёмок в пилоте ему был 41 год). Последняя серия “Коломбо” вышла в 2003 году. В 2007 году актёр нашёл интересный сценарий и выразил желание сыграть Коломбо ещё один раз. Однако телеканал не дал добро на “Последнее дело Коломбо”. Продюсеры обсуждали постановку с телеканалами других стран, где сериал был не менее популярен, чем в США, но в конце 2007 году у Питера Фалька была обнаружена деменция, и разработка финального эпизода была прекращена. Питер Фальк скончался в 2011 году на 84-м году жизни.
"Коломбо" был популярен почти во всём мире. Официально сериал был продан для показа в 44 страны. "Коломбо" особенно сильно полюбили в Румынии. Когда сериал закончился и по румынскому ТВ показали последнюю серию, зрители не поверили, что это конец, они подумали, что власти запретили сериал и отказываются покупать продолжение. Румынским властям даже пришлось попросить Фалька записать видеообращение к румынским гражданам и объяснить им, что сериал закончен. А в Будапеште в 2014 году установили памятник лейтенанту Коломбо и его собаке. Кстати, собака у Коломбо появилась в 1972 году. Канал NBC предложил по моде того времени дать Коломбо напарника. Создатели шоу были против напарника, поэтому сторговались с каналом на собаку. Фальку не понравилась идея с собакой, он сказал, что сигары, жены и старенького авто достаточно для Коломбо. Однако, увидев впервые своего четвероного напарника породы бассет, Фальк сразу же его полюбил и дал ему имя Пёс. Теперь Пёс и Коломбо стоят в центре Будапешта. Говорят, что памятник Коломбо решили поставить именно в Будапеште на улице Макса Фалька, потому что венгерский политик Макс Фальк вроде как дальний родственник Питера Фалька.
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