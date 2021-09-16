



“Коломбо” отмечает день рождения дважды. Первая пилотная серия вышла в 1968 году. Она имела успех, начались съёмки первого сезона, но по ряду причин они затянулись на несколько лет, и первый сезон показали только осенью 1971 года. Так что в этом году сериал второй раз отмечает 50-летний юбилей. На канале NBC сериал выходил вплоть до 1978 года, потом был 11-летний перерыв, и вновь расследования Коломбо американские телезрители увидели в 1989 году на ABC. С перерывами новые серии выходили до 2003 года.





Критики назвали фильмы про Коломбо “антиполицейским шоу”. Во-первых, Коломбо совсем не походил на бравых ребят в форме, которые тогда царствовали на американских малых экранах. У него не было напарника, он не хватался за пистолет при каждом удобном случае, он не ловил хулиганов в подворотнях, а вместо этого неспешно прохаживался по особнякам богачей, попыхивая сигарой. Это было необычно и свежо. Но самое главное, Коломбо расследовал преступления, виновников которых зритель уже знал. Сначала показывают убийство и убийцу, а потом Коломбо всю серию распутывает это убийство. В этом случае зритель жаждал не развязки преступления, а то, как Коломбо прижмёт преступника к стенке. Такой детективный формат Линк и Левинсон подсмотрели у Хичкока. Этот приём, когда зритель знает больше сыщика, называется "обратным детективом". Вот что по этому поводу говорил Хичкок:





Необходимо, чтобы публика была хорошо осведомлена обо всех происходящих на экране событиях. По моему разумению, тайна редко обеспечивает саспенс. В классическом детективе, например, саспенса нет, там всего лишь загадка для ума. Детектив вызывает любопытство, лишенное эмоциональной окраски, а саспенс без эмоции немыслим.



