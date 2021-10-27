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Секреты кино, о которых вы не догадывались

Секреты кино, о которых вы не догадывались (7 фото + 2 видео)

Автор:
27 октября 2021 15:19
Метки: видео   кино   секреты   съемки   факты   
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Каждый раз, когда режиссеры фильмов создают очередной шедевр киноиндустрии, они, как и представители других профессий сталкиваются с трудностями своей работы. Чтобы вы увидели новый фильм, им каждый раз приходится проходить 9 кругов ада, чтобы приспособиться к постоянно меняющимся условиям киноиндустрии.
В этом посте, я хотел бы вам представить некоторые факты из мира кино, которые могут удивить даже самого искушенного зрителя. Видео сверху, а пост внутри.

Авторский пост

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Метки: видео   кино   секреты   съемки   факты   
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24k
Dobry vojak Svejk 3 часа назад
Кругом обман... )))
Вот только патроны иногда настоящие попадаются. К счастью - не часто...
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1k
Дмитрий Круглов 10 минут назад
Честно говоря, не понимаю, зачем прятать части актрисы от актера? Игра ведь неестественная получается :-)
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1k
Алексей 56 минут назад
Видел смешной ролик о правилах съёмок трейлеров, теперь серьезно не могу их смотреть)))
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1k
sedoisever 3 часа назад
"Двухсот видов...", блин, а не "двухста..."
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14k
Booka1a 3 часа назад
про трейлер странно. по идее, режиссер - это как раз тот человек, который прекрасно знает, для какой аудитории он снимает фильм и какими эффектами эту аудиторию лучше привлечь
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