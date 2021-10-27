Секреты кино, о которых вы не догадывались

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Каждый раз, когда режиссеры фильмов создают очередной шедевр киноиндустрии, они, как и представители других профессий сталкиваются с трудностями своей работы. Чтобы вы увидели новый фильм, им каждый раз приходится проходить 9 кругов ада, чтобы приспособиться к постоянно меняющимся условиям киноиндустрии.
В этом посте, я хотел бы вам представить некоторые факты из мира кино, которые могут удивить даже самого искушенного зрителя. Видео сверху, а пост внутри.
В этом посте, я хотел бы вам представить некоторые факты из мира кино, которые могут удивить даже самого искушенного зрителя. Видео сверху, а пост внутри.
Злодеи не используют технику компании Apple
Райан Джонсон – американский режиссер, который не так давно снял триллер «Достать ножи», решил поделится одним секретом киноиндустрии, который поможет зрителям понять, кто из героев картины – отрицательный персонаж. На самом деле, узнать злодея очень легко – у него в руках никогда не появится продукция компании Apple. А все потому, что компания разрешает использовать свою технику в кино, но при одном условии: её должен использовать, только положительный герой картины.
Так как компания Apple вышла в лидеры, по продакт-плейсменту в голливудском кино, с 2012 года её главным требованием стало то, чтобы Iphone и другая техника, была в руках только положительных героев.
Так как компания Apple вышла в лидеры, по продакт-плейсменту в голливудском кино, с 2012 года её главным требованием стало то, чтобы Iphone и другая техника, была в руках только положительных героев.
Интимные сцены снимают со специальным бельем телесного цвета
Думаю, никого не удивить этим, но все же. Во время интимных сцен, актеры надевают специальное белье телесного цвета. А также, еще существует искусственная грудь и ягодицы, которые после съемок уже обрабатываются с помощью компьютерной графики. И кстати, когда в фильме вы видите актрису с обнаженной спиной, то знайте, на самом деле она не голая. Спереди её грудь прикрыта специальными накладками.
Дети, которых снимают в фильмах ужасов, никогда не знают, о чем фильм
На самом деле, дети, которые снимаются в хоррор фильмах, никогда не догадываются, о чем фильм. А все потому что зачастую съемки проходят не в хронологическом порядке, поэтому для ребенка будет трудно выстроить хронологию всего фильма. Понятное дело, что на самой сьемочной площадке страшного ничего нет. Вся музыка и разные звуки добавляются уже во время монтажа фильма, а костюмы, куклы, маски в реальной жизни выглядят скорее весело, чем страшно.
Когда же дело доходит к тому, что ребенку нужно в некоторых сценах взаимодействовать с кровью или чем-то страшным, это подается ему в виде игры. Мальчик из фильма «Сияние», Дэнни Ллойд, даже не подозревал о том, что он снимается в фильме ужасов. Он все время думал, что это была драма о семье, которая проживает в отеле.
Когда же дело доходит к тому, что ребенку нужно в некоторых сценах взаимодействовать с кровью или чем-то страшным, это подается ему в виде игры. Мальчик из фильма «Сияние», Дэнни Ллойд, даже не подозревал о том, что он снимается в фильме ужасов. Он все время думал, что это была драма о семье, которая проживает в отеле.
Трейлер фильма делает не кинокомпания
Уверен, что мало кто знал, но для того чтобы сделать 2х минутный трейлер к фильму, режиссеры обращаются в другие компании, которые специализируются на этом. Можно подумать, что намного проще было бы заставить сделать такой ролик людей, которые снимали фильм, но не все так просто как кажется.
Так как не все режиссеры хорошо ориентируются в маркетинге и в целом не понимают, как правильно сделать трейлер фильма для определенной целевой аудитории, это и заставляет их обращаться к профессионалам своего дела, чтобы не рисковать будущими сборами самого фильма.
Так как не все режиссеры хорошо ориентируются в маркетинге и в целом не понимают, как правильно сделать трейлер фильма для определенной целевой аудитории, это и заставляет их обращаться к профессионалам своего дела, чтобы не рисковать будущими сборами самого фильма.
Звук сломанных костей
Такой себе небольшой факт. Когда в фильмах вы будете слышать звук ломающихся костей, то знайте, чтобы его записать звуковые редакторы ломают морковь и сельдерей. Поэтому теперь в такие моменты, вы будете думать только об овощах.
Компания, которая занимается поставкой снега для голливудских фильмов
Ни для кого не секрет, что в голливудских фильмах используются искусственный снег. Почти во всех случаях, поставкой снега для фильмов занимается компания Snow Business, которая была основана в 1983 году и в своем списке имеет около 200 различных видов снега. Ссылку на сайт компании я оставлю в описании к видео, может кому будет интересно.
Настоящий снег просто неудобен для сьемок, потому что имеет свойство таять под камерами. Но в некоторых фильмах сьемки действительно велись на заснеженной местности. К примеру, в фильме «Выживший», который снимался на горнолыжном курорте в Канаде.
Настоящий снег просто неудобен для сьемок, потому что имеет свойство таять под камерами. Но в некоторых фильмах сьемки действительно велись на заснеженной местности. К примеру, в фильме «Выживший», который снимался на горнолыжном курорте в Канаде.
В кино редко снимают настоящую еду
Очень редко в кино появляется настоящая еда, в большинстве случаях она сделана из несъедобных материалов. К примеру, я уже рассказывал об этом в видео о съемках «Гарри Поттера». Помните блюда, которые были в первой части Гарри Поттера в большом зале, вот только в этой части картины и использовалась настоящая еда. Она доставила немало проблем, так как постоянно портилась и её приходилось постоянно заменять. Поэтому в следующих частях картины, все что вы видели на столах было сделано из смолы и пенопласта.
Спасибо за внимание :)
Спасибо за внимание :)
Авторский пост
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