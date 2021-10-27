Секреты кино, о которых вы не догадывались

На самом деле, дети, которые снимаются в хоррор фильмах, никогда не догадываются, о чем фильм. А все потому что зачастую съемки проходят не в хронологическом порядке, поэтому для ребенка будет трудно выстроить хронологию всего фильма. Понятное дело, что на самой сьемочной площадке страшного ничего нет. Вся музыка и разные звуки добавляются уже во время монтажа фильма, а костюмы, куклы, маски в реальной жизни выглядят скорее весело, чем страшно.



Когда же дело доходит к тому, что ребенку нужно в некоторых сценах взаимодействовать с кровью или чем-то страшным, это подается ему в виде игры. Мальчик из фильма «Сияние», Дэнни Ллойд, даже не подозревал о том, что он снимается в фильме ужасов. Он все время думал, что это была драма о семье, которая проживает в отеле.