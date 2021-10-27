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Представителя Кадырова судят за хранение наркотиков: что же на это скажет Рамзан Ахматович?

Представителя Кадырова судят за хранение наркотиков: что же на это скажет Рамзан Ахматович? (2 фото)

Автор:
27 октября 2021 15:23
Сообщество : Криминал
Метки: кадыров   наказание   наркотики   статья   чечня   
3071
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В Санкт-Петербурге «приняли» видного чеченского деятеля. Теперь он опасается, что его отправят на родину и там-то и начнутся настоящие проблемы.

Ислам Хизриев — политик из ближайшего окружения Рамзана Кадырова. В Питере он руководил представительством республики и чувствовал себя более чем хорошо. Неудивительно: когда у тебя в друзьях почетный профессор, спортсмен и меценат, то тут любой захочет жить на полную катушку и трудиться изо всех сил.

До недавнего времени Хизриев и трудился. Но, видимо, «перегорел» на работе — или просто устал от такой серьезной должности и невыносимой ответственности.

В общем, он несся по Питеру на своем люксовом Porsche Cayenne Turbo и его остановил сотрудник ГИБДД. Состояние Хизриева показалось полицейскому странным и он решил провести осмотр — и авто, и его хозяина. «На кармане» у чеченского деятеля оказалось 3 грамма наркотического психостимулятора. Уже возбуждено уголовное дело по части 2 228 УК РФ («Незаконное приобретение хранение, перевозка наркотиков в крупном размере»).

На этот счет уже высказались несколько видных спортсменов из Чечни. Они объяснили, что настоящие проблемы у него будут не в Петербурге:

- Главное, чтобы не отдали в Чечню.

- А что тогда?

- Кадыров этого не любит… очень.

- И что тогда с ним будет?

- Вам этого лучше не знать. Вам этого не понять.

Может оно и к лучшему — что нам этого не понять.

А суд над Исламом Хизриевым должен пройти уже сегодня. Органы сработали на удивление быстро и слаженно — наверное, его и впрямь хотят отправить в Чечню.

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Метки: кадыров   наказание   наркотики   статья   чечня   
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37k
Андрей 2 часа назад
Если бы наша профессура в институтах и универех была такая как академик Рамзан Кадыров, то наши бы студенты были самыми бы толковыми и умными студентами во всём мире. Посещаемость лекций и семинаров была бы выше чем явка на избирательные участки в Чечне во время выборов. Студенты бы очень сильно тянулись к знаниям, похлеще чем Михайло Ломоносов.
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14k
vikklu 6 секунд назад
Не смешите мои тапки, 3 гр. дури нашли. Да тупо слили за косяк какой-то, дык кадырка нового пришлёт, более послушного.
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17k
nobody® 2 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
dolmat21093 3 минуты назад
Представитель извинится, сделает щедрые подарки дет. домам и прочему и получит в подарок новый мерс!
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1k
Дрочер Полоумный 14 минут назад
Скажет что это не его представитель, а шакал безродный
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548
vijilante 36 минут назад
Он скажет : "Дон,как вы все мне надоели,дон,надо вас всех до одного домой возвращать дон.".
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3k
Виктор 37 минут назад
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162
ton 46 минут назад
Что скажет-что скажет
Известно, что скажет: «Исламчик, дон, конечно, неправ, но невиноват, дон, высылайте его сюда, я проведу беседу, дон.»
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33k
Опаньки 47 минут назад
на госуслугах там вроде кнопочка была "Извиниться перед Рамзаном Ахматовичем"
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1k
Ratibor Час назад
Что сделает? Отмажет и подарит Мерседес....
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15k
Злобный Члегр Час назад
Не пора ли всю эту черножопую братию отправить к родным овечкам?
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9k
kaboza Час назад
кадырка пальчиком погрозит, чуробас сорян скажет, хорошо ментам не предъявят вброс, как же [мат] этот кавказ сука правильно трамп от мексикашек стену строил
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14k
Booka1a Час назад
"- Главное, чтобы не отдали в Чечню."
----
только не бросай меня в этот терновый куст, Братец Лис, - говорит кролик
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137
DoctorBetruger Час назад
Кокаинум?
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12k
Евгений Час назад
рамзан ахматович скажет что гибддшник мог бы и извиниться перед уважаемым человеком - желательно на камеру.
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4k
RRK 2 часа назад
Надеюсь всех сотрудников ГИБДД задержали и заставили извиниться.
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36k
Alex 2 часа назад
В этом вся суть ислама. Напоказ пиз**ц какие верующие, а ночью бухают и ширяются.
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1k
Sam 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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2k
Чучело Мяучело 2 часа назад
Ну че, извинится щас и все. Там же у них так все проблемы разруливаются.
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8k
vit 2 часа назад
"Видные спортсмены из Чечни" даже не скрывают, что у них законов не существует.
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3k
Ivan 2 часа назад
Если по ночам долбился, то норм. Аллах ночью не видит.
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