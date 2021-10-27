Представителя Кадырова судят за хранение наркотиков: что же на это скажет Рамзан Ахматович?

В Санкт-Петербурге «приняли» видного чеченского деятеля. Теперь он опасается, что его отправят на родину и там-то и начнутся настоящие проблемы.
Ислам Хизриев — политик из ближайшего окружения Рамзана Кадырова. В Питере он руководил представительством республики и чувствовал себя более чем хорошо. Неудивительно: когда у тебя в друзьях почетный профессор, спортсмен и меценат, то тут любой захочет жить на полную катушку и трудиться изо всех сил.
До недавнего времени Хизриев и трудился. Но, видимо, «перегорел» на работе — или просто устал от такой серьезной должности и невыносимой ответственности.
В общем, он несся по Питеру на своем люксовом Porsche Cayenne Turbo и его остановил сотрудник ГИБДД. Состояние Хизриева показалось полицейскому странным и он решил провести осмотр — и авто, и его хозяина. «На кармане» у чеченского деятеля оказалось 3 грамма наркотического психостимулятора. Уже возбуждено уголовное дело по части 2 228 УК РФ («Незаконное приобретение хранение, перевозка наркотиков в крупном размере»).
На этот счет уже высказались несколько видных спортсменов из Чечни. Они объяснили, что настоящие проблемы у него будут не в Петербурге:
- Главное, чтобы не отдали в Чечню.
- А что тогда?
- Кадыров этого не любит… очень.
- И что тогда с ним будет?
- Вам этого лучше не знать. Вам этого не понять.
Может оно и к лучшему — что нам этого не понять.
А суд над Исламом Хизриевым должен пройти уже сегодня. Органы сработали на удивление быстро и слаженно — наверное, его и впрямь хотят отправить в Чечню.
Источник:
- Издание "Проект" рассказало о полигамности Кадырова и показало его вторую жену
- "Составишь завещание и будешь плакать": Кадыров пригрозил комментатору, назвавшему его шайтаном
- Очередной блогер, обозвавший Кадырова, извинился и выпилил себя из соцсетей: видео
- "Я найду тебя": истории тех, кто извинялся перед Рамзаном Кадыровым в последнее время
- Ещё один «храбрый блогер» обозвал Кадырова шайтаном
Понравилось75
За курсач бы давали по мерседесу,а за неуд пришлось бы извиняться на камеру
Известно, что скажет: «Исламчик, дон, конечно, неправ, но невиноват, дон, высылайте его сюда, я проведу беседу, дон.»
----
только не бросай меня в этот терновый куст, Братец Лис, - говорит кролик