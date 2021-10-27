Представителя Кадырова судят за хранение наркотиков: что же на это скажет Рамзан Ахматович?

Ислам Хизриев — политик из ближайшего окружения Рамзана Кадырова. В Питере он руководил представительством республики и чувствовал себя более чем хорошо. Неудивительно: когда у тебя в друзьях почетный профессор, спортсмен и меценат, то тут любой захочет жить на полную катушку и трудиться изо всех сил.

До недавнего времени Хизриев и трудился. Но, видимо, «перегорел» на работе — или просто устал от такой серьезной должности и невыносимой ответственности.

В общем, он несся по Питеру на своем люксовом Porsche Cayenne Turbo и его остановил сотрудник ГИБДД. Состояние Хизриева показалось полицейскому странным и он решил провести осмотр — и авто, и его хозяина. «На кармане» у чеченского деятеля оказалось 3 грамма наркотического психостимулятора. Уже возбуждено уголовное дело по части 2 228 УК РФ («Незаконное приобретение хранение, перевозка наркотиков в крупном размере»).

На этот счет уже высказались несколько видных спортсменов из Чечни. Они объяснили, что настоящие проблемы у него будут не в Петербурге:

- Главное, чтобы не отдали в Чечню.

- А что тогда?

- Кадыров этого не любит… очень.

- И что тогда с ним будет?

- Вам этого лучше не знать. Вам этого не понять.