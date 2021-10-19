Племянник Кадырова не смог сдать испытания на краповый берет

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Абдул Карим был снят с испытаний еще на марше. Задолго до финиша. Говорят, плохо подготовился, а потому даже тень влиятельного родственника не помогла.
Вчера, 18 октября, в СМИ появилась информация о том, что бойцы спецназа из Чечни смухлевали при прохождении препятствий: их на марше подвозили авто, тогда как основной состав шел по маршруту в полной выкладке.
Но даже после снятия с соревнований наглецы получили краповые береты. Правда, не все. Племянник Рамзана Кадырова был отозван еще в самом начале состязаний. Об этом соообщает Telegram-канал WarGonzo журналиста Семена Пегова.
Абдул-Керим Кадыров с дядей
Абдул-Керим Кадыров в марте 2019 года был назначен на должность начальника Учебно-тренировочного Центра СОБР «Терек» управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Чеченской Республике.
Что касается инцидента с мухляжом чеченских спецназовцев и драки, то создатель спецназа «Витязь» Сергей Иванович Лысюк заявил, что никакой потасовки на полигоне не было, а выстрел произошел после разрядки оружия бойца, снятого с соревнований. Заявление он сделал после совещания с первым заместителем главнокомандующего войсками нацгвардии Виктором Стригуновым.
Обтекаемое интервью, в котором нет практически никакой конкретики, можно посмотреть ниже.
Что касается инцидента с мухляжом чеченских спецназовцев и драки, то создатель спецназа «Витязь» Сергей Иванович Лысюк заявил, что никакой потасовки на полигоне не было, а выстрел произошел после разрядки оружия бойца, снятого с соревнований. Заявление он сделал после совещания с первым заместителем главнокомандующего войсками нацгвардии Виктором Стригуновым.
Обтекаемое интервью, в котором нет практически никакой конкретики, можно посмотреть ниже.
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А глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в ВК поздравил семерых гвардейцев Чечни с получением краповых беретов. "Мне особо приятно отметить, что теперь в наших спецподразделениях служат 43 краповика. Это свидетельствует о высоком уровне физической и боевой подготовки наших бойцов!" - резюмировал лидер Республики. А вот об эпизоде с мошенничеством не было сказано ни слова.
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Да ему просто позвонили откуда надо и вежливо попросили сказать как надо. Люди в погонах - самые бесправные: где неприменим устав, там применим звонок сверху.
Ничего, "задним числом" получит...
- Не было спички.
- Не было.