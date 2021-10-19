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Племянник Кадырова не смог сдать испытания на краповый берет

Племянник Кадырова не смог сдать испытания на краповый берет (3 фото + 2 видео)

Автор:
19 октября 2021 09:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Витязь   испытание   кадыров   краповый берет   чечня   
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Абдул Карим был снят с испытаний еще на марше. Задолго до финиша. Говорят, плохо подготовился, а потому даже тень влиятельного родственника не помогла.

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Метки: Ynews   Витязь   испытание   кадыров   краповый берет   чечня   
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14  комментариев
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15k
Вася Александрович Час назад
"создатель спецназа «Витязь» Сергей Иванович Лысюк заявил, что никакой потасовки на полигоне не было"
Да ему просто позвонили откуда надо и вежливо попросили сказать как надо. Люди в погонах - самые бесправные: где неприменим устав, там применим звонок сверху.
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15
Алексей Евтушенко 2 минуты назад
Жрать надо меньше...
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5k
Ruk 4 минуты назад
заполнили бы на всякий случай, лишним не будет
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−20
n-канал 7 минут назад
хло путинососное . оба ...
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1k
DarkOmen 17 минут назад
Похоже, что им приказали всё замять и всё отрицать! Блин, эти ребята спецназ, это элита войск с боевым опытом и они хотят сказать, что настолько халатно обращаются с оружием, что при разряжании произошёл выстрел, чушь!
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14k
Александр 22 минуты назад
Вот, наверное, горе в семье - племянник такого дяди, и так опозорился...

Ничего, "задним числом" получит...
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−4
Juri Полчаса назад
Жиробас-спецназовец))) Войска специального назначения))) группа быстрого поглащения пельменей. Сам то хоть 1 км пробежит? Стратегический балабол, товарищ старший пустозвон)))
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2k
NIS Полчаса назад
Ну не смог сдать .. ну отстранили .. велика беда ! Да рамзан наградит его именным беретом и все ещё извинятся будут !
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2k
A 44 минуты назад
А вот и кадры с испытания одного из них:
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779
Кактус 45 минут назад
Честно не сдавшему на краповый берет, моё почтение, т.к. это очень серьезное испытание, и даже у кандидатов выдающиеся показатели. Но вот мухлевать - это низко! Это тебе не ЕГЭ купить!
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−149
Чикибос 47 минут назад
Настоящие спецназовцы они худые и жилистые , как марафонские бегуны, а вот эти БРОЙЛЕРЫ под 130 кг это для понтов!
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14k
Hairy. Час назад
Судья продажная козёл
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1k
Алксандр Шевченко Час назад
Ну вот все разрулили, всё перетерли. Итог ничего не было, вам все показалось.
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45
Konstantin Kapanadze Час назад
- Извини, я забыл.
- Не было спички.
- Не было.
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