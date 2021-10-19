Племянник Кадырова не смог сдать испытания на краповый берет

Абдул-Керим Кадыров в марте 2019 года был назначен на должность начальника Учебно-тренировочного Центра СОБР «Терек» управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Чеченской Республике.



Что касается инцидента с мухляжом чеченских спецназовцев и драки, то создатель спецназа «Витязь» Сергей Иванович Лысюк заявил, что никакой потасовки на полигоне не было, а выстрел произошел после разрядки оружия бойца, снятого с соревнований. Заявление он сделал после совещания с первым заместителем главнокомандующего войсками нацгвардии Виктором Стригуновым.

Обтекаемое интервью, в котором нет практически никакой конкретики, можно посмотреть ниже.