Когда в твоём доме появились дети. Всё о воспитании

Годные советы для тех, у кого в доме неожиданно завелись дети.
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Метки: воспитание дети мамы папы прикол родители родители и дети юмор
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