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Девушки показали, как выглядят их фото без обработки

Девушки показали, как выглядят их фото без обработки (18 фото)

Автор:
27 октября 2021 09:16
Сообщество : ФотоМир
Метки: без макияжа   девушки   макияж   обман   сила макияжа   фото   
1297
18

Девушки в ТикТоке решили продемонстрировать, как их фотографии из социальных сетей выглядят без редактирования. И разница порой удивляет. Смотрите сами!

Верить тому, что люди показывают в соцсетях, или нет — вопрос философский. Но факт остаётся фактом, лжи и обмана там полно. Красивый снимок зачастую бывает следствием верно выбранного ракурса и тонны обработки.


Маска на подбородке больше не проблема

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Найдёте все отличия?

Для фото необязательно краситься

Лайфхак после бессонной ночи

Идеальный профиль

Когда солнечные очки прячут глаза

Секреты селфи

Фильтры, создающие макияж на фото, становятся всё реалистичнее, иногда они смотрятся хорошо даже на видео. Хорошо или плохо их использовать? Тут каждый может ответить для себя сам. Это ведь почти то же самое, что накраситься для съёмки. Но стоит ли тратить время и силы ради одного снимка, если есть фильтр?


Как скрыть несовершенства

Как превратить домашний образ в гламурный

Макияж больше не нужен

Причёска в два клика

Как добиться идеальной кожи

Фигуру тоже можно поправить

Лёгкий мейк

Хотя есть минус — иногда обработку довольно легко вычислить

Селфи в машине

Роковой образ

Источник:

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Метки: без макияжа   девушки   макияж   обман   сила макияжа   фото   
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13k
Sergey Nike 52 минуты назад
Вот эта очень приятная даже без косметики :-)
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21k
Mike Miller 5 минут назад
Я понимаю, когда ретушируется фото модели, которое будет использовано в рекламе какой-то продукции. В этом есть явная логика.

Но тут-то все это зачем? Виртуальный мир/виртуальная жизнь... в любом же случае, до хоть какой-то монетизации добирается одна на миллион из таких куриц. Все мои 123 подписчика.. смотрите какая курица...
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2k
lekha-fil 5 минут назад
Да все еб*бельные.
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1k
Дмитрий 39 минут назад
Лживые syчки..а потом: в кого же детки страшные??
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951
Glassy 51 минуту назад
Интересно, а как они представляют себя без фильтров живым людям, знакомым, мужикам в конце концов?
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21k
Андрей Иванов Час назад
Все фотки обработаны по минимуму. Другое дело, что девицы все под штукатуркой, причём наносилась она не десять минут. То есть на самом деле обе фотки "не в жизни"
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2k
cfhfwby Час назад
Куда прозаичнее и , возможно, страшнее, выглядит белье данных дам, если она не подготовилась к свиданию, молчу уж про мало подмытые писи и попы
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9k
Antique computer 2 часа назад
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
это еще кого-то удивляет ?
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