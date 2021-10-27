Девушки показали, как выглядят их фото без обработки

Фильтры, создающие макияж на фото, становятся всё реалистичнее, иногда они смотрятся хорошо даже на видео. Хорошо или плохо их использовать? Тут каждый может ответить для себя сам. Это ведь почти то же самое, что накраситься для съёмки. Но стоит ли тратить время и силы ради одного снимка, если есть фильтр?

Как скрыть несовершенства