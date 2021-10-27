Девушки показали, как выглядят их фото без обработки

Девушки в ТикТоке решили продемонстрировать, как их фотографии из социальных сетей выглядят без редактирования. И разница порой удивляет. Смотрите сами!
Верить тому, что люди показывают в соцсетях, или нет — вопрос философский. Но факт остаётся фактом, лжи и обмана там полно. Красивый снимок зачастую бывает следствием верно выбранного ракурса и тонны обработки.
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Секреты селфи
Фильтры, создающие макияж на фото, становятся всё реалистичнее, иногда они смотрятся хорошо даже на видео. Хорошо или плохо их использовать? Тут каждый может ответить для себя сам. Это ведь почти то же самое, что накраситься для съёмки. Но стоит ли тратить время и силы ради одного снимка, если есть фильтр?
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Источник:
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Но тут-то все это зачем? Виртуальный мир/виртуальная жизнь... в любом же случае, до хоть какой-то монетизации добирается одна на миллион из таких куриц. Все мои 123 подписчика.. смотрите какая курица...