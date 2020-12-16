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Как женщины обманывают мужчин с помощью макияжа

Как женщины обманывают мужчин с помощью макияжа (17 фото)

Автор:
16 декабря 2020 12:13
Сообщество : Юмор
Метки: девушки   до и после макияжа   красиво   обман   ожидание и реальность   сила макияжа   фото   
1349
17
Красота - страшная сила, особенно когда вся красота смывается вечером! Мужчины так боятся обманов девушек, связанных с внешним видом, что на первое свидание предпочли бы идти в сауну или бассейн, а не кафе. Давайте посмотрим на примеры сильного макияжа, которым в совершенстве овладели некоторые дамы.
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Метки: девушки   до и после макияжа   красиво   обман   ожидание и реальность   сила макияжа   фото   
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7  комментариев
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12k
Наталья 51 минуту назад
Стать для мужчины как можно привлекательнее - это заложено природой.
Кстати, некоторые девушки и без косметики не хуже.
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388
Максим 24 минуты назад
Ладно, с женщинами понятно. И к слову, редко женщины настолько искусны в процессе обмана с использованием макияжа, что бы этого нельзя было заметить. Разве что в пьяном состоянии.
Но кого обманывают "мужчины", использующие такой способ? Они кого привлекают? Вообще последнее время жуть происходит, все эти мальчики в обтягивающих штанишках, шорты такой длины в городе, что раньше такие не всякая женщина решалась надеть. Все эти гладкие прически с выбритыми висками и бороды, за которыми следят почище любой мадам.
Слушал в свое время одного биолога, он рассуждал, что мужская хромосома деградирует (запрос в поисковике: деградация мужской хромосомы. Материала масса), не верил. Но сейчас явно все доказательства на руках. Жуткое время.
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18k
BillyBonzz Полчаса назад
Как женщины обманывают мужчин с помощью макияжа
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7k
Алеksей Полчаса назад
а все эти прыщи на морде не от той самой косметики случаем?
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1k
Олег Полчаса назад
Может быть я слишком стар, но я искал жену по характеру. Внешность, конечно, имеет значение, но самое главное.
Хотя, если бы я искал встречу на один раз, тогда да внешность-главное.
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510
Владимир 44 минуты назад
Никого ты макияжем не обманешь, всё сразу видно по "пластиковому" лицу.
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77
имхо 47 минут назад
Как женщины обманывают мужчин с помощью макияжа
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