Как женщины обманывают мужчин с помощью макияжа

Красота - страшная сила, особенно когда вся красота смывается вечером! Мужчины так боятся обманов девушек, связанных с внешним видом, что на первое свидание предпочли бы идти в сауну или бассейн, а не кафе. Давайте посмотрим на примеры сильного макияжа, которым в совершенстве овладели некоторые дамы.
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4. Однако тонны косметики, нарощенные ресницы и специальный контуринг могут кардинально изменить лицо
А как вы относитесь к девушкам, которые перебарщивают с макияжем?
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Кстати, некоторые девушки и без косметики не хуже.
Но кого обманывают "мужчины", использующие такой способ? Они кого привлекают? Вообще последнее время жуть происходит, все эти мальчики в обтягивающих штанишках, шорты такой длины в городе, что раньше такие не всякая женщина решалась надеть. Все эти гладкие прически с выбритыми висками и бороды, за которыми следят почище любой мадам.
Слушал в свое время одного биолога, он рассуждал, что мужская хромосома деградирует (запрос в поисковике: деградация мужской хромосомы. Материала масса), не верил. Но сейчас явно все доказательства на руках. Жуткое время.
Хотя, если бы я искал встречу на один раз, тогда да внешность-главное.