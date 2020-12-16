Как женщины обманывают мужчин с помощью макияжа

Красота - страшная сила, особенно когда вся красота смывается вечером! Мужчины так боятся обманов девушек, связанных с внешним видом, что на первое свидание предпочли бы идти в сауну или бассейн, а не кафе. Давайте посмотрим на примеры сильного макияжа, которым в совершенстве овладели некоторые дамы.

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1. Кто-то использует макияж, чтобы скрыть дефекты кожи 0 Источник:

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3. Другие стараются подчеркнуть естественную красоту 0 Источник:

4. Однако тонны косметики, нарощенные ресницы и специальный контуринг могут кардинально изменить лицо 0 Источник:

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6. Иногда слишком яркий макияж девушек даже портит 0 Источник:

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9. Словно другой человек 0 Источник:

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12. Сила макияжа 0 Источник:

13. Но ведь обман будет раскрыт, если умыться 0 Источник:

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