БАМ: ты помнишь, как всё начиналось. Редкие фотографии советской молодёжи

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История БАМа начинается с 30-х годов XX-века, основной этап строительства магистрали пришелся на 1974-1984 годы.
Ушла эпоха, но остались фотографии. 1 октября 1984 – в Куанде (на трассе БАМа) состоялась укладка последнего, «золотого» звена магистрали.
В 1974 году тысячи молодых людей потянулись на стройку. Кто-то за запахом тайги, а кто-то за длинным рублём.
Ушла эпоха, но остались фотографии. 1 октября 1984 – в Куанде (на трассе БАМа) состоялась укладка последнего, «золотого» звена магистрали.
В 1974 году тысячи молодых людей потянулись на стройку. Кто-то за запахом тайги, а кто-то за длинным рублём.
1.
Первые палатки:
Об этой стройке слагались песни, которые тут же становились любимыми. Их напевала вся страна. Знаменитый «Бамовский вальс» группы «Самоцветы»:
«Не беда что сапоги выглядят немодно
Но зато среди тайги танцевать в них можно
Пусть плывёт смолистый дым
Сквозь густые ветки
Будет самым молодым этот вальс навеки
Искры пляшут на ветру вьются над палаткой
Танцплощадка поутру станет стройплощадкой».
«Не беда что сапоги выглядят немодно
Но зато среди тайги танцевать в них можно
Пусть плывёт смолистый дым
Сквозь густые ветки
Будет самым молодым этот вальс навеки
Искры пляшут на ветру вьются над палаткой
Танцплощадка поутру станет стройплощадкой».
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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