БАМ: ты помнишь, как всё начиналось. Редкие фотографии советской молодёжи

1.

Об этой стройке слагались песни, которые тут же становились любимыми. Их напевала вся страна. Знаменитый «Бамовский вальс» группы «Самоцветы»:



«Не беда что сапоги выглядят немодно

Но зато среди тайги танцевать в них можно

Пусть плывёт смолистый дым

Сквозь густые ветки

Будет самым молодым этот вальс навеки

Искры пляшут на ветру вьются над палаткой

Танцплощадка поутру станет стройплощадкой».