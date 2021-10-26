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БАМ: ты помнишь, как всё начиналось. Редкие фотографии советской молодёжи

БАМ: ты помнишь, как всё начиналось. Редкие фотографии советской молодёжи (16 фото)

Автор:
26 октября 2021 21:28
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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16
История БАМа начинается с 30-х годов XX-века, основной этап строительства магистрали пришелся на 1974-1984 годы.
Ушла эпоха, но остались фотографии. 1 октября 1984 – в Куанде (на трассе БАМа) состоялась укладка последнего, «золотого» звена магистрали.
В 1974 году тысячи молодых людей потянулись на стройку. Кто-то за запахом тайги, а кто-то за длинным рублём.
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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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6  комментариев
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3k
Egoro 2 часа назад
Тоже 2 года отдал восточному участку БАМа, Берёзово-Эворон-Горин-Харпичан-Хальгасо-Солнечный.
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24k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
А я еду, а я еду за туманом,
За туманом и за запахом Тайги...
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215
Максим Максимов Dobry vojak Svejk 2 часа назад
была и иная перепевка
а я еду, а я еду за деньгами
за туманом едут только дураки...
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−109
На хер ЗАПАД! 2 часа назад
Благодарю!Мир Вам и вашему дому!
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1k
DanzelBanzel 2 часа назад
Было время
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