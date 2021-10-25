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В Индии 17-летний парень продал свою жену и купил смартфон

В Индии 17-летний парень продал свою жену и купил смартфон (3 фото)

Автор:
25 октября 2021 10:00
Сообщество : Истории
Метки: Индия   Телефон   история   люди   продажа   смартфон   фото   
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Новости из Индии иногда нас шокируют, ведь в мире осталось немного мест, где люди такие непосредственные. Многие жители этой страны не раздумывая решают свои проблемы самыми экстравагантными способами. Например, чтобы купить новый смартфон, там могут продать что-то не слишком нужное, например, жену.

Кто-то может продать почку ради последнего айфона или устроиться на тяжелую физическую работу. Но 17-летний индийский юноша из штата Раджастан здраво рассудил, что труд не для него, а почка ему еще пригодится. Оглянувшись вокруг, он решил, что может выручить определенную сумму… за свою 26-летнюю жену.

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Пикантности этой ситуации придает то, что парень женился всего за месяц до принятия судьбоносного решения. История умалчивает, как индус нашел покупателя на свой особый товар. Кстати, им оказался 55-летний богатый, но холостой мужчина из другого штата. Точно известно, что предприимчивый супруг выручил от продажи жены 2400 долларов (169 тыс. рублей).

Сумма не бог весть какая, но на эти деньги юноша приобрел флагманский смартфон от известного бренда. На сдачу он хорошо пообедал в ресторане, отметив успешную сделку. Вполне логично, что у родственников жены появились вопросы по поводу ее исчезновения. Муж не был оригинален и просто сообщил им, что она сбежала в неизвестном направлении.

Но родителей пропавшей не удовлетворило такое объяснение и они отправились в полицию. Следователи быстро выяснили обстоятельства этого несложного дела и арестовали как продавца, так и покупателя.

К счастью, с проданной женой не случилось ничего плохого и ее вернули в ее семью. А вот любителю цифровых новинок нескоро доведется насладиться домашним уютом. По индийским законам торговля людьми — тяжкое преступление и за него положен большой тюремный срок.


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Метки: Индия   Телефон   история   люди   продажа   смартфон   фото   
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9  комментариев
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14k
Ser 2 часа назад
М..ля у меня их было четыре. Вот просохатил! Их можно было продать!!!
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3k
Outcast Секунду назад
Нельзя судить его строго. Учитывая какой телефон он себе купил он явно слабоумный.
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402
Albe 7 минут назад
Купил девушке айфон, продал девушку.
Итог - у тебя айфон и деньги за девушку - профит!
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2k
emporio_ss 57 минут назад
Теперь у него есть смартфон и все тёлочки его.
Ссылка coub.com
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29k
ACU900 Час назад
Все таки гумано индус поступил. Он ведь жену целиком продал, а мог бы продать только одну ее почку что тоже на смартфон бы хватило...
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21k
Андрей Иванов Час назад
Я его понимаю, смартфон реже ломается и всякие цацки-шубы не требует
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57k
pynh 2 часа назад
все правильно сделал
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