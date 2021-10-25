В Индии 17-летний парень продал свою жену и купил смартфон

Пикантности этой ситуации придает то, что парень женился всего за месяц до принятия судьбоносного решения. История умалчивает, как индус нашел покупателя на свой особый товар. Кстати, им оказался 55-летний богатый, но холостой мужчина из другого штата. Точно известно, что предприимчивый супруг выручил от продажи жены 2400 долларов (169 тыс. рублей).

Сумма не бог весть какая, но на эти деньги юноша приобрел флагманский смартфон от известного бренда. На сдачу он хорошо пообедал в ресторане, отметив успешную сделку. Вполне логично, что у родственников жены появились вопросы по поводу ее исчезновения. Муж не был оригинален и просто сообщил им, что она сбежала в неизвестном направлении.

Но родителей пропавшей не удовлетворило такое объяснение и они отправились в полицию. Следователи быстро выяснили обстоятельства этого несложного дела и арестовали как продавца, так и покупателя.