Да сколько же можно врать народу-то?

Чётких критериев относительно соответствия нормам Гаагской конвенции для экспансивных пуль не установлено до сих пор. Запрет на использование экспансивных пуль распространяется только на регулярные армии.



Данный тип боеприпасов широко используется полицейскими органами, на охоте и для самообороны из-за сниженного риска рикошета и большой останавливающей способности при стрельбе по живой незащищённой цели и во многих странах находится в свободной продаже наравне с остальными типами пуль.