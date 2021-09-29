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Да сколько же можно врать народу-то?

Да сколько же можно врать народу-то? (21 фото)

Автор:
29 сентября 2021 12:37
Сообщество : Фейковые новости со всего мира
Метки: Учитесь   вранье   интересное   не верьте   необычное   новости   фейк   
3546
21

Серия разоблачений фейковых новостей, странных фактов, утомительных в своей лжи новостей и невероятно странных предположений и исторических неточностей. Наслаждаемся тем, что можем опровергнуть это вранье.

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Да, Рустам Набиев, который лишился ног при обрушении казармы в Омске, недавно взошел на восточную вершину горы Эльбрус на одних руках. Вот только на фото слева не он, а Олег Чегодаев – житель Уфы, который на днях впервые в истории прошёл Уральские горы (3183 километра за 109 дней)


Технически, для изготовления белого шоколада используются те же бобы, как и для любого другого, но только масло какао, получаемое в результате отжима оных. Белый шоколад можно называть шоколадом, если наряду с другими требованиями, он содержит не менее 20 процентов какао-масла.





Чётких критериев относительно соответствия нормам Гаагской конвенции для экспансивных пуль не установлено до сих пор. Запрет на использование экспансивных пуль распространяется только на регулярные армии.

Данный тип боеприпасов широко используется полицейскими органами, на охоте и для самообороны из-за сниженного риска рикошета и большой останавливающей способности при стрельбе по живой незащищённой цели и во многих странах находится в свободной продаже наравне с остальными типами пуль.



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Метки: Учитесь   вранье   интересное   не верьте   необычное   новости   фейк   
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8k
insaider 2 часа назад
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Mowgley 19 минут назад
Врут не только в картинках, но и в цитатах.
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7k
Мистер Фикс 56 минут назад
Школота не знает, но всюду лезет
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1k
Сергей Час назад
Voňavka (чешск.) - духи.
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29k
ACU900 Час назад
Зато "на мене в лиси напала голадивка" (на меня в лесу напала голодовка) или "куда мэне папирдити"(куда мне бумагу деть) правда.


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460
Haron ACU900 24 минуты назад
Что за бред наваял? Ты решил тугодумством блеснуть! Для тебя, остряк, по-первому (в русской транскрипции): "на мэнэ в лиси напало голодування", а по второму: "куды мэни папир (от греческого - папирус) диты".
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11k
Енот Полиграфович 2 часа назад
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1k
azuver 2 часа назад
Нужно фильтровать подобную информацию и не вестись на всё,что пишут и показывают в интернете. Ибо интернет это всемирная помойка.
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45k
zloykoyot 2 часа назад
Чтобы поверить доброй половине приведённых фактов надо быть полностью деревянным.
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