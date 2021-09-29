Да сколько же можно врать народу-то?

Серия разоблачений фейковых новостей, странных фактов, утомительных в своей лжи новостей и невероятно странных предположений и исторических неточностей. Наслаждаемся тем, что можем опровергнуть это вранье.
Ким Чен Ын пришел к власти в 2011 году. В 1990-х у руля КНДР был его отец – Ким Чен Ир (с 1994 года). Нынешнему руководителю Северной Кореи тогда было не больше 12 лет
Это - сетконоска сдвоенная, растет она и у нас в том числе, а скорость ее роста фантастическая сказка
Да, Рустам Набиев, который лишился ног при обрушении казармы в Омске, недавно взошел на восточную вершину горы Эльбрус на одних руках. Вот только на фото слева не он, а Олег Чегодаев – житель Уфы, который на днях впервые в истории прошёл Уральские горы (3183 километра за 109 дней)
Батончики Mars, Snickers, Bounty тут ни при чём. Это очередь в кондитерский магазин за югославскими конфетами.Фото из официальной хроники ТАСС, автор - Борис Кавашкин.
Технически, для изготовления белого шоколада используются те же бобы, как и для любого другого, но только масло какао, получаемое в результате отжима оных. Белый шоколад можно называть шоколадом, если наряду с другими требованиями, он содержит не менее 20 процентов какао-масла.
Чётких критериев относительно соответствия нормам Гаагской конвенции для экспансивных пуль не установлено до сих пор. Запрет на использование экспансивных пуль распространяется только на регулярные армии.
Данный тип боеприпасов широко используется полицейскими органами, на охоте и для самообороны из-за сниженного риска рикошета и большой останавливающей способности при стрельбе по живой незащищённой цели и во многих странах находится в свободной продаже наравне с остальными типами пуль.
На фото будапештская «Школа улыбок» 30-х годов. Она была создана для борьбы с депрессиями, что тогда охватили жителей Венгрии. Эффективность данной школы неизвестна, но "улыбчивыми" делали и женщин, и мужчин, и детей
По мотивам группы ВК
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- Бейте их, гоните их тряпками: 20 фейков, которые должны быть изгнаны
- Делаю пост и меня бесит, что народу врут, а народ легко в это верит
- Вам все еще врут? Тогда мы идем к вам!
- Новые фейки завезли: разоблачаем и клеймим позором
- И вновь встаем на честный бой с фейками из сети
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