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10 важных правил мотоклуба "Ангелы Ада"

10 важных правил мотоклуба "Ангелы Ада" (7 фото)

Автор:
26 октября 2021 17:22
Сообщество : Факты
Метки: hells angels   ангелы ада   байкеры   закрытый клуб   мотоклуб   познавательно   правила клуба   факты   
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Чтобы стать настоящим Ангелом Ада, недостаточно облачиться в мотоэкипировку и выехать на автостраду. Чтобы быть диким и свободным, нужно приложить немало усилий. Вот 10 правил, с которыми необходимо ознакомиться, прежде чем вступать на этот путь.
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Преданность и постоянство

Как и в других клубах, очень важное значение имеет посещаемость. Если вы проявите в этом вопросе неаккуратность, вам в какой-то момент просто укажут на выход.

Harley Davidson рулит

Если вы приезжаете на встречу клуба на Suzuki, не ожидайте, что вас встретят с распростертыми объятиями. Главным мотоциклом у "Ангелов Ада" считается "Харлей Дэвидсон", хотя и не стопроцентно. Кто-то ездит и на других байках.

Они немного старомодны

Помимо всего прочего, клуб "Ангелы Ада" известен тем, что в нем состоят в основном белые и исключительно мужчины. Не то чтобы женщины не задействованы в различных должностях при клубе, но костяк - мужской. Кроме того, вы не можете вступить в клуб, если ваша вторая половинка не согласна с этой идеей.

Запрет на наркотики и пьянство

Ездите быстро, держитесь позади босса и избегайте наркотиков. Последнее правило может удивить некоторых читателей, но клуб выступает против запрещенных веществ.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: hells angels   ангелы ада   байкеры   закрытый клуб   мотоклуб   познавательно   правила клуба   факты   
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2k
Nitroglicerin 2 часа назад
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Сигизмунд Лазаревич 15 минут назад
правило одно. Уделяй долю с торговли наркотой и оружием. Тогда гомики на мопедах приедут на твои похороны. А остальное это для журналистов
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1k
Павел 55 минут назад
Крутая организация, что тут скажешь. Там такие высокие моралтные принципы. Честь, мораль, кодекс. Этакий рыцарский орден. Один за всех и все за одного. Мдаа...нашим ночным щенкам продажным еще очень далеко до этих ребят.
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10k
Александр 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Александр 2 часа назад
как-тои видел Hells Angels на 401-м хайвее в Торонто. Классное зрелище: уступом, как бы клином, едет несколько сотен моциклов. Ну сам звук Харлеев - ни с чем не спутать, песня.
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
Ну и хорошо , ну и ладно )))
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