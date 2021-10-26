10 важных правил мотоклуба "Ангелы Ада"

1324
7
Чтобы стать настоящим Ангелом Ада, недостаточно облачиться в мотоэкипировку и выехать на автостраду. Чтобы быть диким и свободным, нужно приложить немало усилий. Вот 10 правил, с которыми необходимо ознакомиться, прежде чем вступать на этот путь.
Мотоклуб "Ангелы Ада" был основан в 1948 году ветераном войны Отто Фридли и объединил несколько байкерских банд.
"Адская" демократия
На снимке: Ральф "Сонни" Баргер, патриарх "Ангелов Ада", со своими приятелями-байкерами. Баргер - байкер-преступник, писатель и актер, автор пяти книг, один из основателей отделения "Ангелов Ада" в Окленде, Калифорния.
Вступая в этот мотоклуб, его члены принимают на себя пожизненное обязательство. Возьмут вас туда или нет, определяется общим голосованием. Однако сначала нужно преодолеть несколько подготовительных этапов. К вам присматриваются и разрешают "послоняться" рядом. Если все в порядке, вы поднимаетесь на ступеньку выше и становитесь "перспективным", то есть человеком на испытательном сроке. Но по статусу это все равно закутанный в кожу мальчик на побегушках. И потом нужно еще дождаться, чтобы вопрос о том, чтобы вас принять в клуб, вынесли на голосование.
Вступая в этот мотоклуб, его члены принимают на себя пожизненное обязательство. Возьмут вас туда или нет, определяется общим голосованием. Однако сначала нужно преодолеть несколько подготовительных этапов. К вам присматриваются и разрешают "послоняться" рядом. Если все в порядке, вы поднимаетесь на ступеньку выше и становитесь "перспективным", то есть человеком на испытательном сроке. Но по статусу это все равно закутанный в кожу мальчик на побегушках. И потом нужно еще дождаться, чтобы вопрос о том, чтобы вас принять в клуб, вынесли на голосование.
×
Важность знаков отличия
На снимке: Ангелы Ада проверяют посетителей ежегодного ралли мотоциклистов Bulldog Bash на гоночной трассе округа Шекспир 12 августа 2010 года в Стратфорде-на-Эйвоне, Англия.
Как и в любом клубе, тут есть свои знаки отличия. Как только вы их заработаете и эти нашивки появятся на вашем кожаном жилете, он станет частью вас. Его нельзя снимать даже при серьезной травме, если в этом нет крайней необходимости. Даже в такой ситуации, как, скажем, дорожно-транспортное происшествие, эти байкеры делают все возможное, чтобы не надо было срезать или срывать жилет.
Как и в любом клубе, тут есть свои знаки отличия. Как только вы их заработаете и эти нашивки появятся на вашем кожаном жилете, он станет частью вас. Его нельзя снимать даже при серьезной травме, если в этом нет крайней необходимости. Даже в такой ситуации, как, скажем, дорожно-транспортное происшествие, эти байкеры делают все возможное, чтобы не надо было срезать или срывать жилет.
Преданность и постоянство
Как и в других клубах, очень важное значение имеет посещаемость. Если вы проявите в этом вопросе неаккуратность, вам в какой-то момент просто укажут на выход.
Строгая иерархия
На снимке: 1982 год, Ангелы ада в Стерджисе, Южная Дакота.
Для выездов мотоклуба существует строгая иерархия - кто за кем едет в колонне. Президент отделения клуба всегда едет впереди, даже если подвергает его наибольшему риску. Следом за ним вице-президент (звучит странно в отношении мотоклуба, но из песни слов не выкинешь), Road Captain (капитан, тот кто возглавляет колонну в отсутствие президента и прокладывает маршрут) и Sergeant at Arms (тот, кто помогает поддерживать порядок и следит за соблюдением правил клуба).
Для выездов мотоклуба существует строгая иерархия - кто за кем едет в колонне. Президент отделения клуба всегда едет впереди, даже если подвергает его наибольшему риску. Следом за ним вице-президент (звучит странно в отношении мотоклуба, но из песни слов не выкинешь), Road Captain (капитан, тот кто возглавляет колонну в отсутствие президента и прокладывает маршрут) и Sergeant at Arms (тот, кто помогает поддерживать порядок и следит за соблюдением правил клуба).
Harley Davidson рулит
Если вы приезжаете на встречу клуба на Suzuki, не ожидайте, что вас встретят с распростертыми объятиями. Главным мотоциклом у "Ангелов Ада" считается "Харлей Дэвидсон", хотя и не стопроцентно. Кто-то ездит и на других байках.
Вынос информации - серьезное нарушение
На снимке: байкер из "Кочевников Иллинойса", отделения "Ангелов Ада", собирает плату за проезд на закрытую вечеринку, 28 июня 2003 года, Милльштадт, Иллинойс. Обратите внимание - на нем черный жилет, но нет логотипа клуба. Он еще на испытательном сроке.
Когда вас принимают в "Ангелы Ада", это похоже на бойцовский клуб. Вы не говорите об этом ни с людьми, не принадлежащими к кругу счастливчиков, ни - тем более! - с такими организациями, как средства массовой информации. Один из основных принципов "Ангелов" - "Честь, уважение и дисциплина". Члены клуба называют друг друга братьями и считают себя одной большой и дружной семьей.
Когда вас принимают в "Ангелы Ада", это похоже на бойцовский клуб. Вы не говорите об этом ни с людьми, не принадлежащими к кругу счастливчиков, ни - тем более! - с такими организациями, как средства массовой информации. Один из основных принципов "Ангелов" - "Честь, уважение и дисциплина". Члены клуба называют друг друга братьями и считают себя одной большой и дружной семьей.
Они немного старомодны
Помимо всего прочего, клуб "Ангелы Ада" известен тем, что в нем состоят в основном белые и исключительно мужчины. Не то чтобы женщины не задействованы в различных должностях при клубе, но костяк - мужской. Кроме того, вы не можете вступить в клуб, если ваша вторая половинка не согласна с этой идеей.
Граммар-наци тут не место
На снимке: члены мотоклуба "Ангелы Ада" с женами и друзьями ужинают в ресторане, 23 августа 2003 года, Куинси, штат Иллинойс. Это вечеринка в честь "Сонни" Баргера (на фото он второй справа спиной к камере).
Педанты, которые ратуют за чистоту английского языка, могут подойти к "Ангелам Ада" и спросить, почему у них в названии клуба ошибка - Hells Angels вместо Hell's Angels. Но лучше этого не делать. Вряд ли это разумно - подходить и задавать вопросы, связанные с грамматикой. Вас могут неправильно понять.
Педанты, которые ратуют за чистоту английского языка, могут подойти к "Ангелам Ада" и спросить, почему у них в названии клуба ошибка - Hells Angels вместо Hell's Angels. Но лучше этого не делать. Вряд ли это разумно - подходить и задавать вопросы, связанные с грамматикой. Вас могут неправильно понять.
Запрет на наркотики и пьянство
Ездите быстро, держитесь позади босса и избегайте наркотиков. Последнее правило может удивить некоторых читателей, но клуб выступает против запрещенных веществ.
Правонарушители, а не законодатели
На снимке: байкера "Ангелов Ада" из России проверяет датская полиция возле здания, принадлежащего мотоклубу Hells Angels. Исхёй, Дания, 25 августа 2007 г.
Известно, что в прошлом байкерские банды были связаны с преступностью. Сегодня они чисты перед законом, но избегать взаимодействия с правоохранительными органами - это одно из правил клуба. Устроиться работать тюремным надзирателем? Ни за что. Носить значок и размахивать дубинкой? Нет, ни при каких условиях.
А так-то они "белые и пушистые". Как заявил всё тот же "Сонни" Баргер в 2000 году в интервью BBC, Ангелы Ада - не более преступная организация, чем религиозная секта "Ветвь Давидова".
Известно, что в прошлом байкерские банды были связаны с преступностью. Сегодня они чисты перед законом, но избегать взаимодействия с правоохранительными органами - это одно из правил клуба. Устроиться работать тюремным надзирателем? Ни за что. Носить значок и размахивать дубинкой? Нет, ни при каких условиях.
А так-то они "белые и пушистые". Как заявил всё тот же "Сонни" Баргер в 2000 году в интервью BBC, Ангелы Ада - не более преступная организация, чем религиозная секта "Ветвь Давидова".
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Как китайцы усовершенствовали тактику безогневого мордобоя
- Правила жизни "Ангелов Ада"
- Бывший президент Bandidos расстался с невестой и купил машину
- Почему мушкеты вытеснили арбалеты и луки в европейских армиях XVI века
- Каверзных вопросов пост
31
Понравилось31
Новости партнёров