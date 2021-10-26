10 важных правил мотоклуба "Ангелы Ада"

На снимке: Ральф "Сонни" Баргер, патриарх "Ангелов Ада", со своими приятелями-байкерами. Баргер - байкер-преступник, писатель и актер, автор пяти книг, один из основателей отделения "Ангелов Ада" в Окленде, Калифорния.



Вступая в этот мотоклуб, его члены принимают на себя пожизненное обязательство. Возьмут вас туда или нет, определяется общим голосованием. Однако сначала нужно преодолеть несколько подготовительных этапов. К вам присматриваются и разрешают "послоняться" рядом. Если все в порядке, вы поднимаетесь на ступеньку выше и становитесь "перспективным", то есть человеком на испытательном сроке. Но по статусу это все равно закутанный в кожу мальчик на побегушках. И потом нужно еще дождаться, чтобы вопрос о том, чтобы вас принять в клуб, вынесли на голосование.