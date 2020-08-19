У бывшего министра нашли недвижимость на 2 миллиарда рублей

На пике своей карьеры Олег Говорун зарабатывал 18 миллионов рублей в год. И даже при таком немаленьком доходе ему понадобилось бы 115 лет, чтобы приобрести такое элитное жилье.
У бывшего российского министра регионального развития и заместителя генерального директора финансового института "Дом.РФ" Олега Говоруна нашли элитную недвижимость стоимостью более двух миллиардов рублей. Чтобы накопить такую сумму ему понадобилось бы 115 лет, пишет издание The Insider.
Если верить расследованию издания, Говоруну принадлежит квартира площадью 1322,7 квадратного метра в легендарном Доме Наркомфина в Москве, который после реставрации превратили в элитную недвижимость. Говорун, судя по документам, приобрел квартиру в 2018 году.
В том же году супруга чиновника, Серая Наталья Михайловна, оформила на свое имя особняк в элитном поселке, который находится в подмосковной деревне Мишуткино Наро-Фоминского района.
Домик в 947,3 квадратных метра вместе с участком в 50 соток спустя несколько месяцев после приобретения перешел в собственность Говоруна в соответствии с брачным договором. По подсчетам интернет-издания, особняк обошелся экс-чиновнику примерно в 400 миллионов рублей.
В 2019 году Говорун купил еще шесть помещений в том же Доме Наркомфина. Вместе с предыдущим приобретением общая общая площадь в элитном памятнике конструктивизма составила 2071 квадратный метр. Минимальная стоимость квадратного метра в этом историческом здании стоит около 810 тысяч рублей.
Проведя нехитрые расчеты, журналисты выяснили, что недвижимость бывшего министра в Доме Наркомфина можно оценить в 1,7 миллиарда рублей. Таким образом, вместе с подмосковным особняком недвижимое имущество Говоруна стоит более двух миллиардов рублей.
В 1990-х годах Говорун занимал высокие посты в "Роспроме" Михаила Ходорковского и Альфа-банке. С 2000 по 2019 годы он занимал различные должности в администрации президента. Некоторое время Говорун был полпредом в ЦФО и министром регионального развития. The Insider пишет, что такому головокружительному взлету в карьере Говорун обязан Владиславу Суркову, с которым тот познакомился будучи простым официантом в ресторане.
Источник:
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При феодализме имеет значение только происхождение, а не личные качества. Так что человек не "не туда свернул", а просто не там родился. Не в том городе, не в том регионе. Собственно это и была главная причина революции 1917 года. Борьба за право получить возможность для самореализации и изменения жизни страны и своей жизни к лучшему. Не хотели миллионы русских мужчин и женщин работать за "17 тысяч в месяц". А не было при царизме возможности жить, трудиться, зарабатывать и иметь какие-то перспективы. Вот поэтому и "добились освобождения своею собственной рукой".
Зарабатывать 17 тысяч это не грех. Это можно изменить. Но не переменой работы (двигаясь по горизонтали и не имея перспектив), а изменив государственное и социальное устройство. Перейдя от путинского фашистского феодализма к социализму, да или просто к капитализму. Это бандиты, захватившие власть, свернули не туда, но скоро мы их ошибку исправим.
Кричал из телевизора сурово:
- "Я положу конец любой коррупции",
Но выполнил всего три первых слова!
Вообще во власти кристальной души люди, за редким исключением.