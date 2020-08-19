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У бывшего министра нашли недвижимость на 2 миллиарда рублей

У бывшего министра нашли недвижимость на 2 миллиарда рублей (4 фото)

Автор:
19 августа 2020 13:49
Сообщество : Жить в России
Метки: говорун   коррупция   недвижимость   расследование   чиновник   
2643
4

На пике своей карьеры Олег Говорун зарабатывал 18 миллионов рублей в год. И даже при таком немаленьком доходе ему понадобилось бы 115 лет, чтобы приобрести такое элитное жилье.

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Метки: говорун   коррупция   недвижимость   расследование   чиновник   
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36  комментариев
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40k
Andrey Час назад
У бывшего министра нашли недвижимость на 2 миллиарда рублей
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291
Лебовски 9 минут назад
Вся недвижимость в России - новый вид ПАТРИОТА. И почему он еще не в Лондоне?
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2k
neutrino Полчаса назад
Два миллиарда даже не в долларах, хоспади!
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14k
Пронька Грезной 37 минут назад
Не, ну а че вы хотели - он же не чучело на улице водрузил, чтобы его на реальный срок в турму сажать. Мы ж не звери какие то, понимаем, что наказание должно быть соразмерным преступлению.
Ссылка www.youtube.com
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4k
Интерактивный Конвертер 48 минут назад
18 000 000 это 1 500 000 в месяц, мне чтобы 1 500 000 заработать нужно 7,5 лет работать
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473
Злодей Интерактивный Конвертер 37 минут назад
ваша зарплата 17 тыс рублей в месяц? Мне кажется,в какой то момент вы свернули не туда.
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7k
harlamov Злодей 9 минут назад
Ну знаете при феодальном строе куда не сверни везде не очень легко. Это поля маркиза Карабаса, а это территория огорожена, на ней пасутся кролики премьер-министра, здесь работает дочка прокурора, на этой поляне резвится сын главы региона с друзьями, там, поближе к бюджетным деньгам, уютно устроилась третья любовница второго помощника полномочного представителя заместителя омбудсмена по вопросам трансфертного ценообразования в условиях крайнего севера... и так до бесконечности.
При феодализме имеет значение только происхождение, а не личные качества. Так что человек не "не туда свернул", а просто не там родился. Не в том городе, не в том регионе. Собственно это и была главная причина революции 1917 года. Борьба за право получить возможность для самореализации и изменения жизни страны и своей жизни к лучшему. Не хотели миллионы русских мужчин и женщин работать за "17 тысяч в месяц". А не было при царизме возможности жить, трудиться, зарабатывать и иметь какие-то перспективы. Вот поэтому и "добились освобождения своею собственной рукой".
Зарабатывать 17 тысяч это не грех. Это можно изменить. Но не переменой работы (двигаясь по горизонтали и не имея перспектив), а изменив государственное и социальное устройство. Перейдя от путинского фашистского феодализма к социализму, да или просто к капитализму. Это бандиты, захватившие власть, свернули не туда, но скоро мы их ошибку исправим.
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52k
7guest 51 минуту назад
Нам президент клялся на конституции,
Кричал из телевизора сурово:
- "Я положу конец любой коррупции",
Но выполнил всего три первых слова!
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172
The Sinner 52 минуты назад
Навсегда запомнил фразу, "птица говорун отличается умом и сообразительностью".
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2k
Kot Matvey 54 минуты назад
Все что нужно знать о России. Но вы орите громче, что вокруг все п.и.д.а.р.с.ы, а вы одни на белом коне. Удачи на педриотическом поприще!
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4k
Иван 56 минут назад
Просто вы русофобы и ненавидите всё русское.
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1k
Matambrito Иван 37 минут назад
точно.... это же наша русская национальная идентичность , которой нас хотят лишить проклятые англосаксы....
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13k
AlexЕЙ Час назад
А что стесняться? Глава комиссии по поправкам в Конституцию, сенатор Клишас в декларации о доходах и имуществе указал дом в Швейцарии площадью 432 кв. м. Ну, в принципе, мы же все прекрасно знали, что поправки принимаются для того, чтобы патриотами были обычные люди, а не сами клишасы, да терешковы, ибо патриот должен быть готов отдать за Родину жизнь, а Клишасу такой хрени не надо, нет. У него особняк в Гейропе. Бомбить гейропу будем?

А что стесняться? Глава комиссии по поправкам в Конституцию, сенатор Клишас в декларации о доходах и имуществе указал дом в Швейцарии площадью 432 кв. м. Ну, в принципе, мы же все прекрасно знали, что поправки принимаются для того, чтобы патриотами были обычные люди, а не сами клишасы, да терешковы, ибо патриот должен быть готов отдать за Родину жизнь, а Клишасу такой хрени не надо, нет. У него особняк в Гейропе. Бомбить гейропу будем?
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473
Злодей AlexЕЙ Полчаса назад
У нас запрещено людям покупать недвижимость за границей? По моему есть запрет на иностранные счета и гражданство. А недвигу они имеют на свой риск,в любой момент её могут конфисковать и всё.
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6k
Акакий Злодей 7 минут назад
сложно быть кремлеботом) такую херню пороть приходится
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473
Злодей Акакий 3 минуты назад
В чём именно херня? Укажите в моих словах,что я неправильно сказал?
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9k
Евгений Час назад
И это никому не известный, мутный х*й - и то явно далеко не всё из найденного. Представьте сколько наворовали более известные персонажи, типа сечина.
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1k
gvv Евгений Полчаса назад
Сечин достиг того уровня,когда ему уже не нужно воровать - когда ему нужно ещё больше денег,под него пишутся законы и распоряжения в правительстве.
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−82
православный комунист Час назад
путлерский прихвостень
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639
Buratino Час назад
Откуда же столько гнусных харь в русском народе. Не просто гнусная хара, а омерзительная гнида. Ну раз он ваш министр - целуйте его. Таких как он тысячи, но русский язык не устанет вылизывать жопы
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Не может быть!
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−13
vitalygrashchenkov Час назад
Навальный о таких пишет; только с разницей в том, что чиновники миллиардеры у него действенные. Всем салям
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9k
BWSHARK Час назад
The Insider очень плотно сотрудничает с Bellingcat, а это о многом говорит...
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7k
Serg2001 Час назад
У бывшего министра нашли недвижимость на 2 миллиарда рублей
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1k
Alphyn Час назад
Да они там все честные. Может дети заработали, может родители.
Вообще во власти кристальной души люди, за редким исключением.
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2k
Дункан Маклауд 2 часа назад
У бывшего министра нашли недвижимость на 2 миллиарда рублей
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146
Lao Mao 2 часа назад
Видать Говорун качественно обслужил Суркова. Будучи простым официантом, в ресторане.
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651
Инквизитор РФ 2 часа назад
По-любому это несовершеннолетние дети заработали....
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