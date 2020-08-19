У бывшего министра нашли недвижимость на 2 миллиарда рублей

У бывшего российского министра регионального развития и заместителя генерального директора финансового института "Дом.РФ" Олега Говоруна нашли элитную недвижимость стоимостью более двух миллиардов рублей. Чтобы накопить такую сумму ему понадобилось бы 115 лет, пишет издание The Insider.

Если верить расследованию издания, Говоруну принадлежит квартира площадью 1322,7 квадратного метра в легендарном Доме Наркомфина в Москве, который после реставрации превратили в элитную недвижимость. Говорун, судя по документам, приобрел квартиру в 2018 году.