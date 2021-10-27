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15 весёлых хвостатых, которые идеально развлекут вас в середине недели

15 весёлых хвостатых, которые идеально развлекут вас в середине недели (16 фото)

Автор:
27 октября 2021 19:20
Сообщество : Животные
Метки: День   Забавные   Максимально   Неделя   Развлекут   Хвостатые   в Середине   
1524
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Новый день всегда может принести новые испытания. Вот почему жизненно важно зарядиться максимальной позитивной энергией на всю неделю. Фотографии домашних животных, в этом посте, которые всегда вытворяют что-то невероятно глупое и веселое, помогут надолго позабыть о плохом настроении. .
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Метки: День   Забавные   Максимально   Неделя   Развлекут   Хвостатые   в Середине   
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2k
Точка 2 часа назад
Вчера бухали с котонами
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7k
Света 40 минут назад
Ну зачем же сюда фото собаки выходящей из наркоза. Может кому то это смешно, но на самом деле некоторые очень тяжело выходят, глючит их кошмарно. Мне так жалко когда они такие растерянные, ничего не понимают, им страшно от всего этого, но убежать, а это подсказывает инстинкт, не могут. Это совсем не смешно!
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12k
Nikita Час назад
Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя.“

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