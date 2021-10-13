40 милейших фото собак, которые скрасят ваш день

Если собака действительно лучший друг человека, то эта подборка – самая дружелюбная во всем интернете. Собакены на этих фотографиях до того симпатичные и забавные, что вы обязательно начнете показывать их друзьям и коллегам прямо посреди рабочего дня. Главное – не попасться начальству!