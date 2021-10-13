40 милейших фото собак, которые скрасят ваш день

Автор:
13 октября 2021 16:47
Если собака действительно лучший друг человека, то эта подборка – самая дружелюбная во всем интернете. Собакены на этих фотографиях до того симпатичные и забавные, что вы обязательно начнете показывать их друзьям и коллегам прямо посреди рабочего дня. Главное – не попасться начальству!
1. Этого песеля не взяли в полицию, потому что он "слишком дружелюбный"
2. Ваш день только что стал лучше, правда же?
3. Взрослая немецкая овчарка с карликовостью
4. Собаки, взятые из приютов – самые милые!
5. Так красиво, что нельзя не поделиться
6. "Что ж, он сообразил, что воду можно расплескать повсюду"
7. Невероятно редкий вид: комнатное облачко
9. Новый стажер совершенно ничего не умеет
10. Был пес, а после ванны получился медвежонок
11. "Этот парень с шрамом напомнил мне одного знаменитого волшебника"
12. Когда-нибудь видели пушистого французского бульдога? Теперь видели!
13. Жених выглядит потрясающе!
15. "Сегодня я не накакал в конуре!"
16. Мы все согласны, что ей можно все, чего она только захочет, да?
17. Когда снимаешь шапку зимой
18. Мы и так знали, что собаки – настоящие ангелы, но теперь у нас есть доказательство
19. "Оби-Ван усвоил горький урок, что песок – не самая вкусная шутка"
20. "Я работаю курьером, и вот как меня поприветствовали сегодня"
21.Печенье Орео с карамелью
22. "Ей девять лет, она стерилизована и никогда не рожала, но думает, что это ее щенок"
24. Объясни свою маленькость!
25. "Я отдам тебе свое сердце, а ты мне - вкусняшки. По рукам?"
26. Утомительное это дело, шопинг
27. "Подруга завела щенка. У нее даже язык пятнистый!"
28. "Знакомьтесь, Харви Дент (он же Двуликий)"
29. Если ты ему понравишься, он, так уж и быть, покажет тебе свой листочек. Трогать нельзя, но можно посмотреть.
20. Родился ручным псом, вырос ручным псом...
31. Это точно пес, а не плюшевый мишка?
32. Ему снится, что он вырос большим-большим, и наконец-то догнал свои лапы
33. Сторожевой пес благополучно проспал инсценированное ограбление в ювелирном магазине
34. Кто бы мог подумать, что грозный Цербер – такой милаха?
35. Это Ууно, и он работает в студии разработки видеоигр
36. "Мой пес начинает чудить, когда его снимают, и мы обожаем его за это"
37. "Он ненавидит обычный воротник, но готов терпеть Цветок Защиты"
38. "Каждый раз, когда я зову его по имени"
39. Прекрасный снежный день
40. Такой маленький, а уже хочет нарушать ПДД!
Источник:
— переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
============
Это с чего ты так решил, ТС?