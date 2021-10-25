Крокодилица 70 лет прожила в пруду при храме и полностью изменила рацион питания

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Монахи индийского штата Керала несколько десятков лет кормят «ручную» самку крокодила рисом. Стала ли она вегетарианкой?
Вот уже более 70 лет Бабиа живет в пруду при индийском храме Анантападманабхасвами. Крокодилица давно стала местной достопримечательностью. На нее приезжают посмотреть туристы из разных уголков страны и из-за рубежа. Чем она так знаменита?
Монахи уверяют, что питается грозный хищник исключительно рисом. И гости действительно видят, как рептилия послушно принимает кашку из рук служителей храма. Дважды в день она получает по килограмму вареного риса.
Ведет себя огромное животное миролюбиво и позволяет общаться с собой довольно фамильярно. Об этом феномене рассказало несколько индийских изданий. В том числе, Great Indian Mutiny и The News Minute.
Монахи уверяют, что кроме риса Бабиа ничего не ест. Но многие эксперты сомневаются в способности крокодила стать «чистым» вегетарианцем. Даже если рептилия не получает мяса, она, по всей видимости, компенсирует нехватку животного белка рыбой, что водится в пруду.
Монахи уверяют, что питается грозный хищник исключительно рисом. И гости действительно видят, как рептилия послушно принимает кашку из рук служителей храма. Дважды в день она получает по килограмму вареного риса.
Ведет себя огромное животное миролюбиво и позволяет общаться с собой довольно фамильярно. Об этом феномене рассказало несколько индийских изданий. В том числе, Great Indian Mutiny и The News Minute.
Монахи уверяют, что кроме риса Бабиа ничего не ест. Но многие эксперты сомневаются в способности крокодила стать «чистым» вегетарианцем. Даже если рептилия не получает мяса, она, по всей видимости, компенсирует нехватку животного белка рыбой, что водится в пруду.
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А про крокодила, да никогда хищник веганом не станет. Брехня это все...
Но крокодилы - холоднокровные рептилии. Они могут реже питаться.
Почитай об аллигаторах во Флориде.
Крокодилу по двору бегать не нужно. И зимой в снегу спать не приходится. Знай себе болтайся в воде как бревно да моргай иногда
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Хм. "Монахи уверяют!...
Монахи также уверяют, что есть бог... Гнать надо таких экспертов ссаными тряпками, если они ещё и сомневаются, когда монахи уверяют. То есть они как бы допускают такую возможность, что здоровая рептилия 70 лет живёт питаясь 2 кг риса в день?!! Пр-р-релестно!