Крокодилица 70 лет прожила в пруду при храме и полностью изменила рацион питания

Вот уже более 70 лет Бабиа живет в пруду при индийском храме Анантападманабхасвами. Крокодилица давно стала местной достопримечательностью. На нее приезжают посмотреть туристы из разных уголков страны и из-за рубежа. Чем она так знаменита?



Монахи уверяют, что питается грозный хищник исключительно рисом. И гости действительно видят, как рептилия послушно принимает кашку из рук служителей храма. Дважды в день она получает по килограмму вареного риса.



Ведет себя огромное животное миролюбиво и позволяет общаться с собой довольно фамильярно. Об этом феномене рассказало несколько индийских изданий. В том числе, Great Indian Mutiny и The News Minute.



Монахи уверяют, что кроме риса Бабиа ничего не ест. Но многие эксперты сомневаются в способности крокодила стать «чистым» вегетарианцем. Даже если рептилия не получает мяса, она, по всей видимости, компенсирует нехватку животного белка рыбой, что водится в пруду.