FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 7771 пост • 1250 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Крокодилица 70 лет прожила в пруду при храме и полностью изменила рацион питания

Крокодилица 70 лет прожила в пруду при храме и полностью изменила рацион питания (1 фото)

Автор:
25 октября 2021 21:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индия   вегетарианство   крокодил   озеро   рис   рыба   туристы   храм   
2573
1
Монахи индийского штата Керала несколько десятков лет кормят «ручную» самку крокодила рисом. Стала ли она вегетарианкой?
Вот уже более 70 лет Бабиа живет в пруду при индийском храме Анантападманабхасвами. Крокодилица давно стала местной достопримечательностью. На нее приезжают посмотреть туристы из разных уголков страны и из-за рубежа. Чем она так знаменита?

Монахи уверяют, что питается грозный хищник исключительно рисом. И гости действительно видят, как рептилия послушно принимает кашку из рук служителей храма. Дважды в день она получает по килограмму вареного риса.

Ведет себя огромное животное миролюбиво и позволяет общаться с собой довольно фамильярно. Об этом феномене рассказало несколько индийских изданий. В том числе, Great Indian Mutiny и The News Minute.

Монахи уверяют, что кроме риса Бабиа ничего не ест. Но многие эксперты сомневаются в способности крокодила стать «чистым» вегетарианцем. Даже если рептилия не получает мяса, она, по всей видимости, компенсирует нехватку животного белка рыбой, что водится в пруду.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Индия   вегетарианство   крокодил   озеро   рис   рыба   туристы   храм   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
14
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Кархародон 4 часа назад
Они б там монахов иногда пересчитывали что-ли..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
14k
crazyvantuz 2 часа назад
а цяй она не пьёт?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
519
да пох 2 часа назад
Фу !!Слава Богу ,веганы подтянулись.А то все про *корону* да про *корону* . Ну если учесть что рядом с каждым храмом мужик на палках *летают* А иногда и без .То почему не поверить в вегана крокодила который жрет 2кг риса в день .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
VM Varga 3 часа назад
У меня один алабай жрет в день два кило мяса с костями, плюс супец из куриных голов с рисом, или перловкой (литра три). А вы сравните даже крупную собаку с крокодилом? Крокодил гораздо крупнее, мощнее, да и вообще круче. А собака ласковее, конечно, даже самая грозная, - любит хозяина, да и выглядит посимпатичнее крокодила. Меня несколько раз жена за пьянку выгоняла прям из дома, так я шел спать на псарню и мои алабаи грели меня своими пушистыми шкурами и мне было хорошо и тепло и никто на меня зубов не скалил в отличие от жены, а наоборот обнимали меня лапами и грели своими пушистыми шкурами.
А про крокодила, да никогда хищник веганом не станет. Брехня это все...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
au3 3 часа назад
Да это она только за гарниром приплывает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Андрей Ватрушкин 3 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Андрей Крылов 3 часа назад
Бедная крокодилица! Она не смогла поймать ни одного кормящего и его схавать? Если так, то жаль. Ибо такое - издевательстао над животным. Надеюсь. тот зверь только потому не подох что иногда кого-то ловил. Птичек там. кошек и собак... И тех далко. Но кормить крокодала рисом - глупость и подлость.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Sunny11 3 часа назад
У крокодила просто нет сил оттуда уплыть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Бабай 4 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
ss 4 часа назад
"Монахи уверяют, что кроме риса Бабиа ничего не ест. Но многие эксперты сомневаются в способности крокодила стать «чистым» вегетарианцем. Даже если рептилия не получает мяса, она, по всей видимости, компенсирует нехватку животного белка рыбой, что водится в пруду."
-
Хм. "Монахи уверяют!...
Монахи также уверяют, что есть бог... Гнать надо таких экспертов ссаными тряпками, если они ещё и сомневаются, когда монахи уверяют. То есть они как бы допускают такую возможность, что здоровая рептилия 70 лет живёт питаясь 2 кг риса в день?!! Пр-р-релестно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Из жизни стюардессы: что можно и нельзя работникам самой романтической профессии (6 фото) Из жизни стюардессы: что можно и нельзя работникам самой романтической профессии (6 фото) Рыба-крокодил напугала сингапурцев Рыба-крокодил напугала сингапурцев Индийские туристы-воришки попались на Бали Индийские туристы-воришки попались на Бали Минакши - храм тысяч скульптур Минакши - храм тысяч скульптур Что такое джекфрут и с чем его едят в Великобритании Что такое джекфрут и с чем его едят в Великобритании Поцелуй смерти: а через час он скончался от змеиного яда Поцелуй смерти: а через час он скончался от змеиного яда
Вера Вербная
Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4814



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
30 обломанных надежд и горьких разочарований из серии "Ожидание и реальность"
0
42
30 обломанных надежд и горьких разочарований из серии "Ожидание и реальность"
Менее 2 минут продержался Тимоти Джонсон против Фёдора Емельяненко
0
43
Менее 2 минут продержался Тимоти Джонсон против Фёдора Емельяненко
Набирающие популярность в сообществах
Непростительные ошибки визажистов
1
21
Непростительные ошибки визажистов
Интересные фильмы на выходные
2
22
Интересные фильмы на выходные
Из жизни стюардессы: что можно и нельзя работникам самой романтической профессии (6 фото)
Из жизни стюардессы: что можно и нельзя работникам самой романтической профессии (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Они не продавали нам рыбов и те засохли!
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#фильм#история#познавательно#в мире#животные#авто аварии#автомобили#комментарии
#Юмор#люди#кино#фотографии#спорт#аварии#картинки#подборка#дети#приколы
#интересно#Ynews#прикол#новости#Россия#дтп#СССР#актеры#искусство#сарказм

На что жалуетесь?

Вернуться