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Нетопырь Дарвина: Злой бухгалтер со дна. Рыба, которая превратила плавники в ноги

Нетопырь Дарвина: Злой бухгалтер со дна. Рыба, которая превратила плавники в ноги (8 фото)

Автор:
24 октября 2021 17:23
Метки: животные   интересно   факты   
271
8

Угадайте, кто это: высокомерное выражение морды, ярко накрашенные губы, живет на дне. Нет, это не бухгалтер, не работница ЖЭКа и даже не Галя по кличке Отмена. Это нетопырь Дарвина — рыба, которая выглядит так, будто она может изрядно попортить кровь кому угодно за несданный отчёт.

Есть такое выражение: в семье не без урода. Так вот, в семейство нетопыревые входит 79 видов, и все они далеки от стандартов красоты. Зато по сравнению с остальными родственниками, нетопыревые — абсолютные милашки. Их ближайшая родня — жуткие глубоководные монстры — удильщики.

×

В отличие от удильщиков, нетопыри за буйки не заплывают — они пасутся на глубине в 30-120 метров. Но зов предков всё равно тянет рыбу на дно. Он же превратил животину в плоское несуразное нечто. Вообще, плоские формы у жителей дна в почёте. Ими пользуются камбалы, палтусы, скаты. Но, в отличие от нетопыря Дарвина, они умеют плавать. Как же передвигается наш герой? Он ходит!

Грудные, брюшные и анальный плавники преобразованы в подобие конечностей, на которых наша дорогая работница гипермаркета путешествует между камней и отменяет жизнь мелким беспозвоночным, живущим в песке. Так, глядишь, и из воды выползет!

Да, манера передвижения рыбы очень похожа на новый виток эволюции жабродышащих. Но назвали нетопыря в честь великого биолога не за это. Всё дело в прописке. Обитает водоплавающая Галя-отмена близ Галапагосских островов, где Дарвин путешествовал и открывал новые виды. Красногубую красотку он не отыскал. Зато ихтиологи, обнаружившие животину в середине 20 века, решили уважить учёного.

Как и все удильщики, нетопырь — хищник. А ещё у него есть удочка. Под крючковатым носом находится эска — крохотный вырост. Его и не разглядеть, если не вглядываться. На такие снасти не клюнет ни одна добыча. Но нетопырю Дарвина и не нужно размахивать своим шнобелем, чтобы пообедать. Всё гораздо остроумнее.

Дело в том, что биологи нашли в желудке нетопыря моллюсков, которые почти всё время проводят в песке. На поверхность они выбираются лишь тогда, когда учуют что-нибудь вкусненькое. Чтобы выманить обед, нетопырь трясёт эской и выделяет в воду «ароматы» падали. На этот дивный запах и клюёт добыча. Вот это я понимаю — уровень рыбалки прокачан до 100 LVL!

Учуять всплывающую добычу нетопырю помогают усишки. Для рыбы — это не только пропуск в трусики, но и дополнительный орган осязания, который улавливает любой движ на дне.

А вот зачем нетопырю такие губищи? Есть мнение, что губы служат средством распознавания представителей своего вида. А ещё, красочные губёхи — элемент понта во время периода размножения. У кого пельмени ярче, тот, значит, и самый крутой. Всё как у людей в инстаграме!

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Метки: животные   интересно   факты   
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3k
PLT LDR Час назад
Реально выглядит, как-будто на корпоратив в бухгалтерии накрасилась... Этакая Любовь Анатолевна...
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5k
banga911 Минуту назад
на нашу табельщицу похожа.
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64k
Пулемет самому нужен. 2 часа назад
Хороший пост без политики..
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