Нетопырь Дарвина: Злой бухгалтер со дна. Рыба, которая превратила плавники в ноги

В отличие от удильщиков, нетопыри за буйки не заплывают — они пасутся на глубине в 30-120 метров. Но зов предков всё равно тянет рыбу на дно. Он же превратил животину в плоское несуразное нечто. Вообще, плоские формы у жителей дна в почёте. Ими пользуются камбалы, палтусы, скаты. Но, в отличие от нетопыря Дарвина, они умеют плавать. Как же передвигается наш герой? Он ходит!