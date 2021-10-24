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Знакомые вещи под другим углом

Знакомые вещи под другим углом (17 фото)

Автор:
24 октября 2021 12:00
Метки: интересно   познавательно   фото   
981
17

Как часто мы видим лишь то, что нам показывают в Интернете и по телевизору, не имея возможности посмотреть на те или иные вещи под другим углом? Судя по всему, это происходит постоянно. Некоторые вещи, предметы и знаковые фото показывают нам лишь с одной и той же стороны, не давая возможности узнать, что же находится позади.

Но, к счастью, в Сети всё-таки можно разыскать альтернативные ракурсы, позволяющие увидеть знакомые вещи под другим углом.

Как видите, сзади может стоять человек, и останавливать колесо в любой момент.

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Метки: интересно   познавательно   фото   
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12k
Nikita 2 часа назад
Димон, забыл вот это упомянуть
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2k
kappaneed 50 минут назад
"Так выглядит Юпитер с Южного полюса", то есть фото Юпитера,сделано с Южного полюса земли, или это Южный полюс Юпитера?
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13k
Андрей Ватрушкин Час назад
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651k
NAZARETH 2 часа назад
Комментарий к фото
Что ещё раз подтверждает - земля плоская.

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651k
NAZARETH 2 часа назад
Комментарий к фото
Хрень, которая присасывается к лицу из фильма "Чужой". А, что, похож...
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12k
ss 2 часа назад
Вот сразу видно, что это строили инопланетяне! Ведь лезвие ножа между камнями не просунуть, как ни старайся!

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