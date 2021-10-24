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Как часто мы видим лишь то, что нам показывают в Интернете и по телевизору, не имея возможности посмотреть на те или иные вещи под другим углом? Судя по всему, это происходит постоянно. Некоторые вещи, предметы и знаковые фото показывают нам лишь с одной и той же стороны, не давая возможности узнать, что же находится позади.
Но, к счастью, в Сети всё-таки можно разыскать альтернативные ракурсы, позволяющие увидеть знакомые вещи под другим углом.
Как видите, сзади может стоять человек, и останавливать колесо в любой момент.
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Звёзды во время знаменитого селфи с церемонии вручения премии «Оскар 2014», снятые с другого ракурса
Полиция пытается усмирить рассвирепевшего Майка Тайсона после того, как он откусил часть уха Эвандеру Холифилду во время знаменитого поединка, состоявшегося в 1997 году
Редкий вид на Статую Свободы с балкона, расположенного на её факеле, выход на который закрыт с 1916 года
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Метки: интересно познавательно фото
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