Почему заводских работяг раньше ценили больше чем сейчас – поделюсь с вами своими мыслями и воспоминаниями

Недавно я вспомнил как проходил производственную практику на заводе. И до сих пор помню, каким уважением тогда пользовались станочники, сварщики, слесари.
Работа была в почете и никто не стыдился, что он рабочий человек. Мои родители в свое время работали на заводе, и жена моя тоже в студенческие годы подрабатывала на заводе – в это время мы как раз и познакомились.
Глядя молодежь я вижу, как быстро и кардинально меняются ценности у поколений. У современного ребенка уже со школьных лет формируется картинка собственного будущего — лучше сидеть в теплом офисном кресле и получать больше, чем работяга.
Я думаю, что это неправильно, и глядя на снимки советских рабочих, мне хочется вернуть в современную жизнь уважение к людям рабочих специальностей.
Выражение «почетный труженик» имело тогда очень серьезное значение. Лучших работников завода ставили в пример остальным, премировали, награждали. Их счастливые лица печатали на плакатах, о них писали в газетах, выпускали целые репортажи.
Самый известный в СССР герой труда — шахтер Алексей Стаханов. Его трудовым подвигом восхищались и ставили в пример всем советским рабочим.
На фото — бригадир вальцовщиков Верх-Исетского металлургического завода Н. Черных. Я помню, что читал об этом человеке статью в журнале «Огонек». Это как раз были те годы, когда мои родители тоже трудились на производстве.
У меня до сих пор сохранились их значки, которыми награждали передовиков производства.
Образ советской женщины тогда ассоциировался не только с внешней красотой. Важнейшим качеством были ее трудовые заслуги. Ценность женщины-работницы поднимали очень высоко и подавали как невероятные успехи социалистической экономики.
И действительно, им приходилось заниматься трудом, который был ничуть не легче мужского. Например, работницы рыбзавода в Мурманске не только занимались сортировкой и фасовкой рыбы, но и сами разгружали судна и перетаскивали бочки.
Это работница автомобильного завода имени Ленинского комсомола АЗЛК, где выпускали автомобили марок «КИМ» и «Москвич». Тогда было нормальным привлекать женщин для слесарных работ.
Сварщиками они, конечно, не работали, потому что не забывали, что они все-таки прекрасный пол. Зато из них получались превосходные маляры, шлифовальщицы и сборщики. Насколько я помню, у меня в цехе даже мастером участка была женщина.
Между прочим, многие мои однокурсницы мечтали работать именно на производстве. И после распределения переводились в сборщики. А такие работницы, как Аня Капичан на фото, были ярким примером ценности женского труда.
Вот он, образ идеальной советской красоты!
Раньше представители простых рабочих профессий были ценнее золота, а их труд считали незаменимым. Толковых мастеров своего дела везде ждали и принимали с радостью. Им предоставлялись льготы в виде дополнительного отпуска, выслугу лет, бесплатное питание.
А за вредную работу выдавалось молоко, дополнительные дни отпуска, путевки в профильные санатории. Нередко обычный рабочий получал в месяц больше, чем его начальник.
В советское время обычной практикой были школьные экскурсии на местные крупные предприятия. Школьников водили по цехам и участкам, показывали производственные линии, и рассказывали обо всех этапах выпуска продукции.
В детях развивали интерес к рабочим специальностям и многие из них тогда делали свой выбор в пользу ПТУ. Учиться в них раньше вовсе не считалось зазорным. Профессиональные училища выпускали молодых рабочих специалистов, которых охотно принимали на предприятия и ценили.
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"лучше сидеть в теплом офисном кресле и получать больше, чем работяга"
А что плохого то? Физически меньше усталость, а баблишка больше, а значит больше денег для семьи. Разве это плохо? Или значки на пижмак лучше?
Просто в России видимо в связи с ментальностью данный рабочие специальности приравниваются к низшим слоям населения, первое-низкая заработная плата которую должно контролировать государство исходя от минимальной ставки в размере 25000руб. Тогда и заработок того же сантехника будет составлять не менее 15$ в час или 1053руб, что на выходе месячного заработка составит 168625руб или 2400$, опять же в зависимости от опыта. При таком раскладе данные профессии будут считаться вполне привлекательными для молодёжи и вообще в целом. Тут часто поливают грязью США, хотя в США рабочие специальности хорошо оплачиваемые в отличие от России, и всего этого они добились сами, создавая профсоюзы и отстаивая свои права. Советский Союз уже не вернуть, сидеть мазать по нему сопли не имеет смысла, власть имущие о народе никогда думать не будут, а работодатели никогда не поднимут сами по себе заработную плату, поэтому как не крути а тут или на баррикады или продолжать дальше оплакивать свою ничтожную жизнь.
p.s. Законы эволюции никто не отменял, выживает лишь тот, кто добивается своего места под солнцем
Вот про этих бы не сказал. Ладно там сварщик или электрик. Хороший электрик вообще по цене золота. Но вот маляры с плотниками, да лаааадно -_-
Мне ни за что не променять
Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела меня...
Ну а кто сидел "на ставке" и мечтал "выбраться из совка" так и получали 150-200 плюс что украли
Умеете работать руками - создайте ИП, ремесленную мастерскую, но не на завод, которых, слава ЕР, не так уж и много.
Я знаю, о чём говорю - до пенсии рабочим доработал.
https://zen.yandex.ru/media/oldbox/pochemu-zavodskih-rabotiag-ranshe-cenili-bolshe-chem-seichas--podelius-s-vami-svoimi-mysliami-i-vospominaniiami-616d486545dde44415fd14e8https://zen.yandex.ru/media/oldbox/pochemu-zavodskih-rabotiag-ranshe-cenili-bolshe-chem-seichas--podelius-s-vami-svoimi-mysliami-i-vospominaniiami-616d486545dde44415fd14e8