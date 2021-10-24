Почему заводских работяг раньше ценили больше чем сейчас – поделюсь с вами своими мыслями и воспоминаниями

Недавно я вспомнил как проходил производственную практику на заводе. И до сих пор помню, каким уважением тогда пользовались станочники, сварщики, слесари.

Работа была в почете и никто не стыдился, что он рабочий человек. Мои родители в свое время работали на заводе, и жена моя тоже в студенческие годы подрабатывала на заводе – в это время мы как раз и познакомились.