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Почему заводских работяг раньше ценили больше чем сейчас – поделюсь с вами своими мыслями и воспоминаниями

Почему заводских работяг раньше ценили больше чем сейчас – поделюсь с вами своими мыслями и воспоминаниями (9 фото)

Автор:
24 октября 2021 00:21
Метки: СССР   рабочие   факты   
738
9

Недавно я вспомнил как проходил производственную практику на заводе. И до сих пор помню, каким уважением тогда пользовались станочники, сварщики, слесари.

Работа была в почете и никто не стыдился, что он рабочий человек. Мои родители в свое время работали на заводе, и жена моя тоже в студенческие годы подрабатывала на заводе – в это время мы как раз и познакомились.

Глядя молодежь я вижу, как быстро и кардинально меняются ценности у поколений. У современного ребенка уже со школьных лет формируется картинка собственного будущего — лучше сидеть в теплом офисном кресле и получать больше, чем работяга.

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Я думаю, что это неправильно, и глядя на снимки советских рабочих, мне хочется вернуть в современную жизнь уважение к людям рабочих специальностей.

Выражение «почетный труженик» имело тогда очень серьезное значение. Лучших работников завода ставили в пример остальным, премировали, награждали. Их счастливые лица печатали на плакатах, о них писали в газетах, выпускали целые репортажи.


Самый известный в СССР герой труда — шахтер Алексей Стаханов. Его трудовым подвигом восхищались и ставили в пример всем советским рабочим.

На фото — бригадир вальцовщиков Верх-Исетского металлургического завода Н. Черных. Я помню, что читал об этом человеке статью в журнале «Огонек». Это как раз были те годы, когда мои родители тоже трудились на производстве.

У меня до сих пор сохранились их значки, которыми награждали передовиков производства.

Образ советской женщины тогда ассоциировался не только с внешней красотой. Важнейшим качеством были ее трудовые заслуги. Ценность женщины-работницы поднимали очень высоко и подавали как невероятные успехи социалистической экономики.


И действительно, им приходилось заниматься трудом, который был ничуть не легче мужского. Например, работницы рыбзавода в Мурманске не только занимались сортировкой и фасовкой рыбы, но и сами разгружали судна и перетаскивали бочки.

Это работница автомобильного завода имени Ленинского комсомола АЗЛК, где выпускали автомобили марок «КИМ» и «Москвич». Тогда было нормальным привлекать женщин для слесарных работ.


Сварщиками они, конечно, не работали, потому что не забывали, что они все-таки прекрасный пол. Зато из них получались превосходные маляры, шлифовальщицы и сборщики. Насколько я помню, у меня в цехе даже мастером участка была женщина.

Между прочим, многие мои однокурсницы мечтали работать именно на производстве. И после распределения переводились в сборщики. А такие работницы, как Аня Капичан на фото, были ярким примером ценности женского труда.

Вот он, образ идеальной советской красоты!

Раньше представители простых рабочих профессий были ценнее золота, а их труд считали незаменимым. Толковых мастеров своего дела везде ждали и принимали с радостью. Им предоставлялись льготы в виде дополнительного отпуска, выслугу лет, бесплатное питание.


А за вредную работу выдавалось молоко, дополнительные дни отпуска, путевки в профильные санатории. Нередко обычный рабочий получал в месяц больше, чем его начальник.

В советское время обычной практикой были школьные экскурсии на местные крупные предприятия. Школьников водили по цехам и участкам, показывали производственные линии, и рассказывали обо всех этапах выпуска продукции.


В детях развивали интерес к рабочим специальностям и многие из них тогда делали свой выбор в пользу ПТУ. Учиться в них раньше вовсе не считалось зазорным. Профессиональные училища выпускали молодых рабочих специалистов, которых охотно принимали на предприятия и ценили.

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Метки: СССР   рабочие   факты   
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3k
RALEXXX 8 часов назад
Может оно и так, но в школе нас почему-то постоянно пугали в случае плохой успеваемости «ремеслухой», то есть ремесленными училищами, которые собственно и готовили людей рабочих специальностей: слесарей, шлифовальщиков, токарей и тд.
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47
Mixan 6 минут назад
В СССР рабочих уважали и платили неплохо ..Помню в молодости впервые устроился в ДРСУ асфальт укладывали ..Так домой идешь усталый в спецовке промасленной и такой гордый Я Рабочий !!!!! Сейчас этого стыдятся ..А партийная номенклатура довольно таки скромно жили ,но были жулики которых все презирали и они боялись выпячивать свою сущность ..Вот такие времена в СССР были !
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30k
russger 20 минут назад
Ну да, как труженников уважали и любили. Фоточки на плакатах да значки. И что это даёт? Как-то семье поможет? А вод секретарь ЩККПССБСМСТРК как их там лять, ездил на волге и не работал на заводе

"лучше сидеть в теплом офисном кресле и получать больше, чем работяга"

А что плохого то? Физически меньше усталость, а баблишка больше, а значит больше денег для семьи. Разве это плохо? Или значки на пижмак лучше?
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24
Михайло Потапыч 41 минуту назад
Рабочих в СССР уважали, в основном, на страницах газеты Правда. В реальном Союзе какой-нибудь официант или кассир универсама смотрели на рабочего как на говно. Училки пугали нерадивых учеников ПТУ, кузницей рабочего класса. Сам ПТУшник превратился в синоним полуграмотного мелкого преступника. Вменяемые пролетарии, то есть те, которые интересовались не только Спартаком и Столичной, выпрыгивали из штанов, чтобы их дети поступили в ВУЗ, и не дай бог, не оказались за соседним станком.
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4k
B@r@bux 50 минут назад
Если человек работает хорошо, мастер в своём деле, то к нему и сейчас относятся с большим уважением и коллеги и руководство. А если чувак думает только о том как бы "пыхнуть" на рабочем месте, как бы профилонить до конца смены, то о каком уважении здесь можно говорить. Сам себя уважать не будешь и никто не будет.
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−129
Dormidont_velicolepnei Час назад
Во всех развитых странах рабочий труд хорошо оплачиваемый, сантехники, маляры, плотники, каменщики живут очень достойно, токари вообще в огромной цене, сварщики с высокими зп.
Просто в России видимо в связи с ментальностью данный рабочие специальности приравниваются к низшим слоям населения, первое-низкая заработная плата которую должно контролировать государство исходя от минимальной ставки в размере 25000руб. Тогда и заработок того же сантехника будет составлять не менее 15$ в час или 1053руб, что на выходе месячного заработка составит 168625руб или 2400$, опять же в зависимости от опыта. При таком раскладе данные профессии будут считаться вполне привлекательными для молодёжи и вообще в целом. Тут часто поливают грязью США, хотя в США рабочие специальности хорошо оплачиваемые в отличие от России, и всего этого они добились сами, создавая профсоюзы и отстаивая свои права. Советский Союз уже не вернуть, сидеть мазать по нему сопли не имеет смысла, власть имущие о народе никогда думать не будут, а работодатели никогда не поднимут сами по себе заработную плату, поэтому как не крути а тут или на баррикады или продолжать дальше оплакивать свою ничтожную жизнь.
p.s. Законы эволюции никто не отменял, выживает лишь тот, кто добивается своего места под солнцем
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14k
vikklu 2 часа назад
В стране, где преобладало производство, ценились рабочие, где преобладает воровство и торговля, ессно, будут цениться обслуга воров и торгашей, то бишь, офисный планктон. Ну а как пример с дикого запада, то инженеры зарабатывают от 70 тыщ в год и более, а работяги до 70 тыщ и это самые квалифицированные. А так, по Калифорнии от 40 до 60 в среднем. Образование ценится больше, чем рабочие навыки, т.к. производство поставлено таким образом, что с улицы поймал выпускника школы и он через пару месяцев будет давать продукцию не хуже квалифицированного рабочего, правда, с разницей, что он нихрена больше делать не сможет, а опытный человек может делать всё.
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5k
Mr.X 3 часа назад
Я не хочу судьбу иную,
Мне ни за что не променять
Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела меня...
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21k
Андрей Иванов 3 часа назад
Раньше платили за труд. Неважно, у станка он или за столом-кульманом. У кого был талант, зарабатывал головой, у кого руки золотые - зарабатывал не хуже. Плюс всякие плюшки (путёвки и т.д.)
Ну а кто сидел "на ставке" и мечтал "выбраться из совка" так и получали 150-200 плюс что украли
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53
dʎɔvɐн 3 часа назад
У меня в цеху раньше сварщик получал больше начальника цеха, сейчас в три раза меньше, да и начальники сейчас руки не замарают в субботник не один не выходит из кабинета, а раньше вместе со слесарями бок о бок(
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47k
doker 4 часа назад
Не ведитесь на эту пропаганду. И никогда не идите в РАБочие, НИКОГДА!
Умеете работать руками - создайте ИП, ремесленную мастерскую, но не на завод, которых, слава ЕР, не так уж и много.
Я знаю, о чём говорю - до пенсии рабочим доработал.
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24
Михайло Потапыч vikklu 40 минут назад
Смотря в чем
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1k
-(0)_(0)- 9 часов назад
Ну да. зачем платить зарплату? Лучше мядальку на пузо, или грамоту...
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4k
Белый 9 часов назад
Димон, хватит уже с Дзена контент пи3gumb!!!!

https://zen.yandex.ru/media/oldbox/pochemu-zavodskih-rabotiag-ranshe-cenili-bolshe-chem-seichas--podelius-s-vami-svoimi-mysliami-i-vospominaniiami-616d486545dde44415fd14e8https://zen.yandex.ru/media/oldbox/pochemu-zavodskih-rabotiag-ranshe-cenili-bolshe-chem-seichas--podelius-s-vami-svoimi-mysliami-i-vospominaniiami-616d486545dde44415fd14e8
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3k
Max Lu 9 часов назад
а может потому что время другое и в то время просто не было так много офисной работы? что тут плохого что подростки хотят офисную работу, хотя что это вообще за определение. да и какая работа сегодня делается без работы на компе?
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11k
Bill 9 часов назад
Голимая херня. От первой буквы и до последней.
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