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Не общага, а хостел: 5 "модных" подмен названий для непрестижных вещей из СССР

Не общага, а хостел: 5 "модных" подмен названий для непрестижных вещей из СССР (6 фото)

Автор:
23 октября 2021 10:27
Метки: интересно   познавательно   факты   
535
6

С приходом рыночным отношений в 90-е годы все советское вмиг перестало быть модным, а пример стали брать с Европы и США. Оттуда же в русский язык стали перетекать и новые для россиян английские термины, которыми ушлые российские коммерсанты и работодатели уже лет 20 пытаются подменить привычные понятия еще со времен СССР, которые пользовались дурной репутацией и не пользовались спросом.

В новой красивой розовой обертке символы небогатой жизни пытаются преподнести как что-то пафосное и ультрамодное. В основном это нацелено на молодежь, которая любит все новое, которое впрочем, в 95% случаев на поверку оказывается чуть допиленным старым.

Сегодня мы собрали для Вас пять самых распространенных подмен понятий в современной России, которые активно используют маркетологи.


1. Квартира-студия

= гостинка, малосемейка

×

Малогабаритное жилье площадью 20м2, где в одной комнате люди и едят, и спят, и одеваются на работу, застройщики очень любят называть по-модному квартира-студия. Однако особых отличий от советских гостинок (КГТ) и малосемеек (в них кухня была даже отделена), которые активно строили по всему Союзу с 1960-х по 1990-е годы как промежуточный этап между общежитием и полноценной квартирой, не наблюдается.


Те же ПИКовские человейники высотой по 20-25 этажей имеют длинные коридоры с 10-12 микроквартирами на этаже с кухнями-нишами, душем вместо ванны и не имеют балкона.

В СССР в таких недоквартирах жили сезонные рабочие или молодые специалисты в ожидании нормального жилья или кому по норме отдельная квартира не была положена. Сейчас ситуация особо не поменялась, и контингент в студиях примерно такой же.


2. Менеджер по продажам

= продавец

С 90-х годов стало модно называть все по-западному, даже если это обычная низовая должность в сфере услуг, дабы человек мог ощутить важность своей профессии, название которой не стыдно озвучить и друзьям.


В особенности это стало актуально для резко набравшей популярность сферы продаж, поскольку в советские времена что-то продавать в принципе считалось зазорно, ведь это противоречило социалистическим идеалам.


Во все должности в обязательном порядке стали прибавлять заветное слово "менеджер", что по-английски значит "управляющий" и совсем никак не вяжется с реальным статусом работника. Мол, менеджер по продажам - это не "Зина - продавец из магазина", хоть и консультирует клиентов, и пытается втюхать им тротуарную плитку или сайдинг, чтобы выполнить план продаж и не лишиться премии.


3. Коливинг

= коммуналка + студобщежитие

Пожалуй, это самый новый евротренд, который уже дошел до нашей страны, произошедший от английского coliving - "совместное проживание", и является своеобразной реинкарнацией советских домов-коммун 30-х годов.


Его концепция такова, что человек в своей маленькой конуре площадью 20 квадратов, правда с ванной и душем, лишь ночует, а все свободное время проводит в общих помещениях с как бы единомышленниками, а рабочее - в коворкинг-зонах. В общем, что-то среднее между студенческой общагой, хостелом и коммуналкой. Или когда скажем 3-комнатную квартиру снимают покомнатно на троих. Основной контингент - холостая и креативная молодежь, для которых неважно иметь личное пространство.


В Москве, например, в таком формате сейчас строится небоскреб (и по совместительству гигантский человейник) AFI Tower на Ботаническом саду. Иногда люди спят просто в капсулах, как в аэропорту, и пользуются общими удобствами, как это реализовано в одной из башен Москва-Сити.

Стоит отметить, что коливинги в основном имеют статус апартаментов, т.е. формально это нежилое помещение, где нельзя прописаться, и под которое не выделяются социальное обеспечение как детсады, поликлиники и т.п.


4. Хостел

= общежитие, гостиница 1*

Не так давно в России решили перенять европейский формат дешевого кратковременного размещения туристов (преимущественно рабоче-крестьянской молодежи), предоставляя им койко-места на двухъярусных (а то и трехъярусных) кроватях в комнате на 4-20 человек (иногда ее по-модному зовут "дормиторий"), обозвав все это модным словом "хостел", хотя по сути это обычная ночлежка или мини-общежитие с удобствами на этаже и общей кухней и прачечной. Ну чем не общага? Или не частный сектор на море в эпоху СССР? Хотя, в стоимость проживания обычно включен завтрак, а хостельеры говорят что-то пространное вроде особый дух, общение с единомышленниками по вечерам и т.п. Хостелы открывали и в обычных многокомнатных квартирах на "радость" соседям, но к счастью, с недавних пор это было законодательно запрещено.

Еще одно современное слово из этой же оперы - "апарт- или мини-отель".


5. Экокожа

= кожзам

Вот уже лет 10 лет стало модным обязательно добавлять везде слово "эко", как бы заботясь о экологии, даже если это искусственный заменитель натуральной кожи из хлопчатобумажной ткани, покрытой полимерами, из которого делают сумки, обувь, обшивают сиденья и т.п. Утверждается, что экокожа в отличие от кожзама и дерматина покрывается не ПВХ или нитроцеллюлозой, а более безопасным полиуретаном, поэтому их нельзя сравнивать.


Но по сути это все тот же более дешевый, хотя и более практичный и износоустойчивый заменитель натуральной кожи, сделанный с использованием более совершенной технологий. Но натуральностью и заботой о экологии здесь и не пахнет.

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Метки: интересно   познавательно   факты   
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15k
Агент Безопасной Национальности 57 минут назад
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791
Ольга 20 минут назад
Уборщица - менеджер по клинингу.
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269
Игорь Иванов Полчаса назад
Добавлю чутка. Кампус - студгородок, мерчендайзер - товаровед.
А так-то этих подмен как в Бразилии Педров
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Агент Безопасной Национальности 59 минут назад
Блогер, тиктокер = долб.о.ё.б
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5k
Bartello Час назад
Аппарт отель - это всё-таки не общежитие а отель со всеми функциями и атрибутами отеля где плюсом идёт кухонная зона в номере.
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31k
Korolev Час назад
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3k
Вадим Игнатьев Час назад
[мат] = блогер.
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479
Areskoi Крайт Час назад
Это шикарный юмор!
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
ну как-то звучит получше
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