Не общага, а хостел: 5 "модных" подмен названий для непрестижных вещей из СССР

Малогабаритное жилье площадью 20м2, где в одной комнате люди и едят, и спят, и одеваются на работу, застройщики очень любят называть по-модному квартира-студия. Однако особых отличий от советских гостинок (КГТ) и малосемеек (в них кухня была даже отделена), которые активно строили по всему Союзу с 1960-х по 1990-е годы как промежуточный этап между общежитием и полноценной квартирой, не наблюдается.

Те же ПИКовские человейники высотой по 20-25 этажей имеют длинные коридоры с 10-12 микроквартирами на этаже с кухнями-нишами, душем вместо ванны и не имеют балкона.

В СССР в таких недоквартирах жили сезонные рабочие или молодые специалисты в ожидании нормального жилья или кому по норме отдельная квартира не была положена. Сейчас ситуация особо не поменялась, и контингент в студиях примерно такой же.

2. Менеджер по продажам

= продавец