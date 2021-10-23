Не общага, а хостел: 5 "модных" подмен названий для непрестижных вещей из СССР

С приходом рыночным отношений в 90-е годы все советское вмиг перестало быть модным, а пример стали брать с Европы и США. Оттуда же в русский язык стали перетекать и новые для россиян английские термины, которыми ушлые российские коммерсанты и работодатели уже лет 20 пытаются подменить привычные понятия еще со времен СССР, которые пользовались дурной репутацией и не пользовались спросом.
В новой красивой розовой обертке символы небогатой жизни пытаются преподнести как что-то пафосное и ультрамодное. В основном это нацелено на молодежь, которая любит все новое, которое впрочем, в 95% случаев на поверку оказывается чуть допиленным старым.
Сегодня мы собрали для Вас пять самых распространенных подмен понятий в современной России, которые активно используют маркетологи.
1. Квартира-студия
= гостинка, малосемейка
Малогабаритное жилье площадью 20м2, где в одной комнате люди и едят, и спят, и одеваются на работу, застройщики очень любят называть по-модному квартира-студия. Однако особых отличий от советских гостинок (КГТ) и малосемеек (в них кухня была даже отделена), которые активно строили по всему Союзу с 1960-х по 1990-е годы как промежуточный этап между общежитием и полноценной квартирой, не наблюдается.
Те же ПИКовские человейники высотой по 20-25 этажей имеют длинные коридоры с 10-12 микроквартирами на этаже с кухнями-нишами, душем вместо ванны и не имеют балкона.
В СССР в таких недоквартирах жили сезонные рабочие или молодые специалисты в ожидании нормального жилья или кому по норме отдельная квартира не была положена. Сейчас ситуация особо не поменялась, и контингент в студиях примерно такой же.
2. Менеджер по продажам
= продавец
С 90-х годов стало модно называть все по-западному, даже если это обычная низовая должность в сфере услуг, дабы человек мог ощутить важность своей профессии, название которой не стыдно озвучить и друзьям.
В особенности это стало актуально для резко набравшей популярность сферы продаж, поскольку в советские времена что-то продавать в принципе считалось зазорно, ведь это противоречило социалистическим идеалам.
Во все должности в обязательном порядке стали прибавлять заветное слово "менеджер", что по-английски значит "управляющий" и совсем никак не вяжется с реальным статусом работника. Мол, менеджер по продажам - это не "Зина - продавец из магазина", хоть и консультирует клиентов, и пытается втюхать им тротуарную плитку или сайдинг, чтобы выполнить план продаж и не лишиться премии.
3. Коливинг
= коммуналка + студобщежитие
Пожалуй, это самый новый евротренд, который уже дошел до нашей страны, произошедший от английского coliving - "совместное проживание", и является своеобразной реинкарнацией советских домов-коммун 30-х годов.
Его концепция такова, что человек в своей маленькой конуре площадью 20 квадратов, правда с ванной и душем, лишь ночует, а все свободное время проводит в общих помещениях с как бы единомышленниками, а рабочее - в коворкинг-зонах. В общем, что-то среднее между студенческой общагой, хостелом и коммуналкой. Или когда скажем 3-комнатную квартиру снимают покомнатно на троих. Основной контингент - холостая и креативная молодежь, для которых неважно иметь личное пространство.
В Москве, например, в таком формате сейчас строится небоскреб (и по совместительству гигантский человейник) AFI Tower на Ботаническом саду. Иногда люди спят просто в капсулах, как в аэропорту, и пользуются общими удобствами, как это реализовано в одной из башен Москва-Сити.
Стоит отметить, что коливинги в основном имеют статус апартаментов, т.е. формально это нежилое помещение, где нельзя прописаться, и под которое не выделяются социальное обеспечение как детсады, поликлиники и т.п.
4. Хостел
= общежитие, гостиница 1*
Не так давно в России решили перенять европейский формат дешевого кратковременного размещения туристов (преимущественно рабоче-крестьянской молодежи), предоставляя им койко-места на двухъярусных (а то и трехъярусных) кроватях в комнате на 4-20 человек (иногда ее по-модному зовут "дормиторий"), обозвав все это модным словом "хостел", хотя по сути это обычная ночлежка или мини-общежитие с удобствами на этаже и общей кухней и прачечной. Ну чем не общага? Или не частный сектор на море в эпоху СССР? Хотя, в стоимость проживания обычно включен завтрак, а хостельеры говорят что-то пространное вроде особый дух, общение с единомышленниками по вечерам и т.п. Хостелы открывали и в обычных многокомнатных квартирах на "радость" соседям, но к счастью, с недавних пор это было законодательно запрещено.
Еще одно современное слово из этой же оперы - "апарт- или мини-отель".
5. Экокожа
= кожзам
Вот уже лет 10 лет стало модным обязательно добавлять везде слово "эко", как бы заботясь о экологии, даже если это искусственный заменитель натуральной кожи из хлопчатобумажной ткани, покрытой полимерами, из которого делают сумки, обувь, обшивают сиденья и т.п. Утверждается, что экокожа в отличие от кожзама и дерматина покрывается не ПВХ или нитроцеллюлозой, а более безопасным полиуретаном, поэтому их нельзя сравнивать.
Но по сути это все тот же более дешевый, хотя и более практичный и износоустойчивый заменитель натуральной кожи, сделанный с использованием более совершенной технологий. Но натуральностью и заботой о экологии здесь и не пахнет.
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