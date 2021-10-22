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Химию лекарств Малышева предложила заменить органикой оргазма

Химию лекарств Малышева предложила заменить органикой оргазма (2 фото)

Автор:
22 октября 2021 21:20
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: лекарства   малышева   насморк   оргазм   отек   премия   секс   шнобелевка   
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Чем лечить насморк? Сосудорасширяющие капли — это прошлый век, настаивает ведущая программы «Жить здорово!» Секс гораздо полезнее.
Врач-терапевт и ведущая телепрограммы «Жить здорово!» в очередном выпуске популяризаторского медицинского шоу обратилась к открытию группы ученых из Германии, Турции и Британии. Они были удостоены Шнобелевской премии за исследование, доказавшее: секс очень продуктивно лечит простуду.

Напомним, Шнобелевская премия является пародией на Нобелевскую. И одаряют ею «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься». Вручают Шнобелевку по 10 направлениям с 1999 года. выпуск программы , рекламирующей новое «гениальное» открытие, можно посмотреть на YouTube и самим оценить подвижническую деятельность Малышевой.
Сосудосуживающие капли имеют немало противопоказаний, напомнила ведущая. Их долго применять нельзя, разве что дней пять. По сексу таких ограничений нет. А ученые доказали, что оргазм способен избавить от назойливого насморка еще лучше, чем неприятные лекарства. Как именно проводили эксперименты, изыскатели, удостоенные Шнобелевки, не уточнили. Тем лучше. Есть простор для воображения.

Ведущая пояснила механизм лечебного воздействия оргазма. Его естественным следствием становится сужение сосудов в носу. Отек уходит, все счастливы. Соведущий программы Андрей Продеус дополнил пламенную речь коллеги: удивительным образом при этом сосуды в сердце и в мозгу не сужаются.

До чего мудра природа!!! Особенно, природа секса. «Привыкания не вызывает, радость огромная, страданий никаких», — духоподъемно заключила Малышева.

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Метки: лекарства   малышева   насморк   оргазм   отек   премия   секс   шнобелевка   
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47  комментариев
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14k
Hairy. 2 часа назад
При нормальном государственном строе эту мерзкую суку даже никто и не увидел бы, но.. в скрепно-стабильной стране она прям суперстар.
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9k
Бабудай-Ага 41 минуту назад
Я не против. Пусть Малышева моей жене это доведет
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1
Cooking Instructions 45 минут назад
Правильно! Всем ласки и нежности) Мууууурррр
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3k
Виктор 46 минут назад
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2k
foggen2 53 минуты назад
Главное в таком случае-выбрать позу не заливающую партнёра соплями в процессе.
То есть-если у одного из партнёров сопли-тот снизу.А если и у НЕЁ и у НЕГО,то на боку,лёжа.
А уж ежели партнёры однополые-обливайтесь соплями как вам угодно,вас уже не спасти от заразы.......)))
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629
Олег 56 минут назад
отличная идея: продолжаем пиарить i6@н@шку!
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3k
Севастьян Час назад
Чья она любовница что так долго держат на тв с ее тупыми рекомендациями.
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2k
Moon24 Час назад
Странастолько в жопе , что лекарств даже от насморка не хватает ? Или все только слугам народа и олигархам ?
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440
Сигизмунд Лазаревич Час назад
Да отправьте уже её к хохлам! Там она смотреться будет органичнее
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440
Сигизмунд Лазаревич Вепс 50 минут назад
не из ваших это точно..
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440
Сигизмунд Лазаревич Вепс Полчаса назад
Вы феноменально глупы... я же понятно написал, что точно не из ваших.
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37k
Бабай Час назад
Отёк может и уходит, но давление и пульс повышается. Что может привести к инсульту.
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11k
кира 2 часа назад
И что, не показала, как это работает? Вагину изображала, в костюме задницы скакала, а тут... Где наглядное пособие?
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325
Dmitry 2 часа назад
Детям насморк таким же образом лечить?
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325
Dmitry Вепс Час назад
там про противопоказания было? или нет? Если нет, то и детям прописывают те же средства, что и взрослым, только в уменьшенной дозе.
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325
Dmitry Вепс Час назад
вполне. дети вполне способны испытывать оргазм. доказательством тому детский онанизм. или будете утверждать, что в детстве не онанировали? верим-верим
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2k
NIS 2 часа назад
Ага ! А онанизьм - первейшее средство от коронавируса ! Друг советовал ...
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63k
Доктор Джонс 2 часа назад
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4k
Core 2 часа назад
Главное правило при таком лечении - у кого сопли, тот снизу
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3k
ТАНЬКА - ПРИЗРАК ХРЕНОДЕЛА ))) 2 часа назад
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5k
Ya 2 часа назад
Выглядит ну очень придурковато.
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771
Ольга 2 часа назад
Очередной шедевр этой шизофренички от медицины.
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588
Dmitry 2 часа назад
Теперь ангина сексу не помеха! Главное леденец правильный выбрать
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1k
Ясный Пень 2 часа назад
Дура - дурой , но дело это , видать , весьма любит
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14k
SpoiltNail 2 часа назад
Пациентка на приёме:
- Доктор у меня сильный насморк, что делать?
- Снимайте трусы, сейчас вылечим
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