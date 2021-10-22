Химию лекарств Малышева предложила заменить органикой оргазма

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Чем лечить насморк? Сосудорасширяющие капли — это прошлый век, настаивает ведущая программы «Жить здорово!» Секс гораздо полезнее.
Врач-терапевт и ведущая телепрограммы «Жить здорово!» в очередном выпуске популяризаторского медицинского шоу обратилась к открытию группы ученых из Германии, Турции и Британии. Они были удостоены Шнобелевской премии за исследование, доказавшее: секс очень продуктивно лечит простуду.
Напомним, Шнобелевская премия является пародией на Нобелевскую. И одаряют ею «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься». Вручают Шнобелевку по 10 направлениям с 1999 года. выпуск программы , рекламирующей новое «гениальное» открытие, можно посмотреть на YouTube и самим оценить подвижническую деятельность Малышевой.
Напомним, Шнобелевская премия является пародией на Нобелевскую. И одаряют ею «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься». Вручают Шнобелевку по 10 направлениям с 1999 года. выпуск программы , рекламирующей новое «гениальное» открытие, можно посмотреть на YouTube и самим оценить подвижническую деятельность Малышевой.
Сосудосуживающие капли имеют немало противопоказаний, напомнила ведущая. Их долго применять нельзя, разве что дней пять. По сексу таких ограничений нет. А ученые доказали, что оргазм способен избавить от назойливого насморка еще лучше, чем неприятные лекарства. Как именно проводили эксперименты, изыскатели, удостоенные Шнобелевки, не уточнили. Тем лучше. Есть простор для воображения.
Ведущая пояснила механизм лечебного воздействия оргазма. Его естественным следствием становится сужение сосудов в носу. Отек уходит, все счастливы. Соведущий программы Андрей Продеус дополнил пламенную речь коллеги: удивительным образом при этом сосуды в сердце и в мозгу не сужаются.
До чего мудра природа!!! Особенно, природа секса. «Привыкания не вызывает, радость огромная, страданий никаких», — духоподъемно заключила Малышева.
Ведущая пояснила механизм лечебного воздействия оргазма. Его естественным следствием становится сужение сосудов в носу. Отек уходит, все счастливы. Соведущий программы Андрей Продеус дополнил пламенную речь коллеги: удивительным образом при этом сосуды в сердце и в мозгу не сужаются.
До чего мудра природа!!! Особенно, природа секса. «Привыкания не вызывает, радость огромная, страданий никаких», — духоподъемно заключила Малышева.
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Новости партнёров
То есть-если у одного из партнёров сопли-тот снизу.А если и у НЕЁ и у НЕГО,то на боку,лёжа.
А уж ежели партнёры однополые-обливайтесь соплями как вам угодно,вас уже не спасти от заразы.......)))
А в остальном это суждения в ключе: "не смотрел, но осуждаю". Поэтому не вызывает доверия.
- Доктор у меня сильный насморк, что делать?
- Снимайте трусы, сейчас вылечим