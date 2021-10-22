Химию лекарств Малышева предложила заменить органикой оргазма

Сосудосуживающие капли имеют немало противопоказаний, напомнила ведущая. Их долго применять нельзя, разве что дней пять. По сексу таких ограничений нет. А ученые доказали, что оргазм способен избавить от назойливого насморка еще лучше, чем неприятные лекарства. Как именно проводили эксперименты, изыскатели, удостоенные Шнобелевки, не уточнили. Тем лучше. Есть простор для воображения.



Ведущая пояснила механизм лечебного воздействия оргазма. Его естественным следствием становится сужение сосудов в носу. Отек уходит, все счастливы. Соведущий программы Андрей Продеус дополнил пламенную речь коллеги: удивительным образом при этом сосуды в сердце и в мозгу не сужаются.



До чего мудра природа!!! Особенно, природа секса. «Привыкания не вызывает, радость огромная, страданий никаких», — духоподъемно заключила Малышева.