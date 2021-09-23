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Самая популярная актриса PornHub рассказала, как умудрилась выйти замуж за литовского спортсмена

Самая популярная актриса PornHub рассказала, как умудрилась выйти замуж за литовского спортсмена (5 фото)

Автор:
23 сентября 2021 16:04
Сообщество : Голая правда
Метки: pornhub   замужество   интересное   история   порноактриса   секс   фото   
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Райли Рид в 2019-м году стала самой просматриваемой актрисы на PornHub. Несмотря на то, что работа в секс-индустрии девушка заработала достаточно средств для безбедной жизни, она столкнулась со множеством проблем.

В подкасте актрисы и модели Джордин Джонс Эшли Мэттьюс (псевдоним Райли Рид) рассказала о минусах профессии и о там, как стала женой. Вместе с Эшли пришёл Паша Петкунс, — паркурщик и каскадёр родом из Латвии. Пара летом 2021 года поженилась.

Мы познакомились в "Инстаграме". Я уже была подписана на Пашу и считала его ну очень привлекательным и талантливым. Думала, как бы с ним так познакомиться, чтобы это не ограничилось лишь приключением на одну ночь. Однажды Паша опубликовал в "Инстаграме" пост о книге из серии "Помоги себе сам". Я решила использовать шанс завести разговор на интеллектуальную тему. Позже Паша признался, что это был первый и последний раз, когда он что-то постил про книги

Эшли уверена, что их встреча - настоящее чудо. Девушка ни раз пыталась завести отношения, но партнёра найти было сложно. Сложно было найти такого человека, который не знал о профессии Эшли. Кто-то просто боялся заводить отношения, а кто-то и вовсе ставил ультиматумы. После этого отношения заканчивались.

Сама Эшли говорит: "Порно никогда не ставило перед ней таких ультиматумов".

Я привыкаю к сожительству с кем-то. Мы съехались только после свадьбы, да и, в принципе, я никогда ни с кем не жила. Думаю, в таком молниеносном браке есть что-то особенное. Всё, что мы проживаем вместе, воспринимается более захватывающе

Сейчас женщина привыкает к своей новой роли. Она отказалась от съёмок с мужчинами и уже задумывается о ребёнке.

Мы хотим детей. Я уже была беременна, но у меня случился выкидыш. Это стало для нас настоящим испытанием. Но показало, что мы действительно хотим быть вместе

Несмотря на статус жены, Эшли не собирается бросать работу. Красавица публикует откровенные фотографии в Instagram и размышляет о том, как будет совмещать порно и материнство.

Эшли Мэттьюс вот уже девять лет снимается в порно. За это время она снялась более чем в 800 роликах и выиграла десятки престижных в индустрии наград. Сейчас она снимается только соло-роликах и вместе с женщинами.

Источник:

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Метки: pornhub   замужество   интересное   история   порноактриса   секс   фото   
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47  комментариев
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9k
Star Link 2 часа назад
И белое платье как символ невинности...
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−2
Nane First NameLast 3 минуты назад
ну так себе биксочка. "Звезда" это громко сказано. Сиски меньше кулачков и жопка меньше двух пачек махорки.
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3k
OLDer 10 минут назад
Молодая была не молода....
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2k
Литоффчег 12 минут назад
Так латыш или литовец? Или ещё до сих пор неважно...
Павел Петкун, если добавить букву -с, становится латышом даже если он бурят. А он не бурят. Он в мире знаменит своей спортивной деятельностью, а не гражданством и национальностью. Признают паркур как спортивную дисциплину, тогда вспомните корни Павела Петкуна и как он красотку американскую охмурил.
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−18
dacent 15 минут назад
Ну вот, теперь надо гуглить райлирид.
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−122
Инженер 18 минут назад
Дорогая, я у тебя первый??
:)
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38k
Сергей 19 минут назад
Славная гейропа со своими ценностями.
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398
Lao 21 минуту назад
До него ещё не дошло, кем она работает!
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883
Акан Полчаса назад
Красотка, есть бабы у которых мужиков не намного меньше было чем у этой актрисы и при этом они мужу лапочат что он у нее второй, а между этими все честно, есть видео доказательства. Так что желаю счастья новой семье
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687
Дмитрий Копыльцов 38 минут назад
Лох не мамонт)))
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16k
Александр 45 минут назад
Респект таким парням, что подбадривают своих жен на сьёмках, а после команды "Стоп!", бегут целовать в засос.

Эххх Паша, Паша...
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17k
Vital Idol 49 минут назад
"...Вместе с Эшли пришёл Паша Петкунс.....куда пришёл ,откуда?! афтар, что за говнотекст?!
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2k
Дмитрий ! 53 минуты назад
Еб...лан. Поздравляю.
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10k
El Niño 56 минут назад
Так литовский или латвийский жених? Если все же латыш, то уместны поговорки «поймал латыша - и …би не спеша» или «у латыша только …уй (что невесте и нужно) да душа».
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12k
Великий Кормчий 56 минут назад
Просто интересно, как такое решение могло произойти в голове мужика?
Такой с перепоя просыпаюсь, иду к холодильнику, чешу яйца, закрываю холодильник. И тут БАЦ, озарение! - а не жениться ли мне на шалаве из порнхаба?....
Это так работает?
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1k
Bobbus Час назад
Многостаночница

Счастья молодым
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180
Вадим Курбатов Час назад
Зато, как пить дать, многое умеет)
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4k
onebibis Час назад
Пиар скорее всего для обоих. Нет смысла никакого в этой свадьбе.
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1k
Walther Час назад
"Сейчас она снимается только соло-роликах и вместе с женщинами." Ну, стопудово, шаг к безоблачной семейной жизни. Медаль!!! Однозначно!!!
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697
Отец Пигидий Час назад
Вы не представляете, сколько бывших порноактрис , потом инкогнито, скрывая прежний род занятий, выходят замуж и заводят семьи и детей.
И их счастливый куколд-рогоносец, живет души в ней не чая и не подозревая ни о чем. Если порыться в соцсетях, много таких найти можно. Самый шок потом будет даже не у мужа, который сам наткнется на ролик(или кто из друзей поделится) , где его благоверную дерут во все дыхательно-пихательные отверстия. Это хрен с ним.А если не дай бог, какой-то одноклассник ее ребенку в школе, покажет чо мамка вытворяла по молодости, да еще и на всю округу растрезвонит.
Я кстати уже на троих натыкался.
На страничку зайдешь, вполне приличная тетка, с ребенком и с мужем. Если б не видел ее творчества и не заподозрил бы.
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220
Дмитрий Самохин Час назад
Есть видео с конкурсами со свадьбы?
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