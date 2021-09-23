Самая популярная актриса PornHub рассказала, как умудрилась выйти замуж за литовского спортсмена

Райли Рид в 2019-м году стала самой просматриваемой актрисы на PornHub. Несмотря на то, что работа в секс-индустрии девушка заработала достаточно средств для безбедной жизни, она столкнулась со множеством проблем.
В подкасте актрисы и модели Джордин Джонс Эшли Мэттьюс (псевдоним Райли Рид) рассказала о минусах профессии и о там, как стала женой. Вместе с Эшли пришёл Паша Петкунс, — паркурщик и каскадёр родом из Латвии. Пара летом 2021 года поженилась.
Мы познакомились в "Инстаграме". Я уже была подписана на Пашу и считала его ну очень привлекательным и талантливым. Думала, как бы с ним так познакомиться, чтобы это не ограничилось лишь приключением на одну ночь. Однажды Паша опубликовал в "Инстаграме" пост о книге из серии "Помоги себе сам". Я решила использовать шанс завести разговор на интеллектуальную тему. Позже Паша признался, что это был первый и последний раз, когда он что-то постил про книги
Эшли уверена, что их встреча - настоящее чудо. Девушка ни раз пыталась завести отношения, но партнёра найти было сложно. Сложно было найти такого человека, который не знал о профессии Эшли. Кто-то просто боялся заводить отношения, а кто-то и вовсе ставил ультиматумы. После этого отношения заканчивались.
Сама Эшли говорит: "Порно никогда не ставило перед ней таких ультиматумов".
Я привыкаю к сожительству с кем-то. Мы съехались только после свадьбы, да и, в принципе, я никогда ни с кем не жила. Думаю, в таком молниеносном браке есть что-то особенное. Всё, что мы проживаем вместе, воспринимается более захватывающе
Сейчас женщина привыкает к своей новой роли. Она отказалась от съёмок с мужчинами и уже задумывается о ребёнке.
Мы хотим детей. Я уже была беременна, но у меня случился выкидыш. Это стало для нас настоящим испытанием. Но показало, что мы действительно хотим быть вместе
Несмотря на статус жены, Эшли не собирается бросать работу. Красавица публикует откровенные фотографии в Instagram и размышляет о том, как будет совмещать порно и материнство.
Эшли Мэттьюс вот уже девять лет снимается в порно. За это время она снялась более чем в 800 роликах и выиграла десятки престижных в индустрии наград. Сейчас она снимается только соло-роликах и вместе с женщинами.
Источник:
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Павел Петкун, если добавить букву -с, становится латышом даже если он бурят. А он не бурят. Он в мире знаменит своей спортивной деятельностью, а не гражданством и национальностью. Признают паркур как спортивную дисциплину, тогда вспомните корни Павела Петкуна и как он красотку американскую охмурил.
:)
Эххх Паша, Паша...
Такой с перепоя просыпаюсь, иду к холодильнику, чешу яйца, закрываю холодильник. И тут БАЦ, озарение! - а не жениться ли мне на шалаве из порнхаба?....
Это так работает?
Счастья молодым
И их счастливый куколд-рогоносец, живет души в ней не чая и не подозревая ни о чем. Если порыться в соцсетях, много таких найти можно. Самый шок потом будет даже не у мужа, который сам наткнется на ролик(или кто из друзей поделится) , где его благоверную дерут во все дыхательно-пихательные отверстия. Это хрен с ним.А если не дай бог, какой-то одноклассник ее ребенку в школе, покажет чо мамка вытворяла по молодости, да еще и на всю округу растрезвонит.
Я кстати уже на троих натыкался.
На страничку зайдешь, вполне приличная тетка, с ребенком и с мужем. Если б не видел ее творчества и не заподозрил бы.