Самая популярная актриса PornHub рассказала, как умудрилась выйти замуж за литовского спортсмена

Мы познакомились в "Инстаграме". Я уже была подписана на Пашу и считала его ну очень привлекательным и талантливым. Думала, как бы с ним так познакомиться, чтобы это не ограничилось лишь приключением на одну ночь. Однажды Паша опубликовал в "Инстаграме" пост о книге из серии "Помоги себе сам". Я решила использовать шанс завести разговор на интеллектуальную тему. Позже Паша признался, что это был первый и последний раз, когда он что-то постил про книги

Эшли уверена, что их встреча - настоящее чудо. Девушка ни раз пыталась завести отношения, но партнёра найти было сложно. Сложно было найти такого человека, который не знал о профессии Эшли. Кто-то просто боялся заводить отношения, а кто-то и вовсе ставил ультиматумы. После этого отношения заканчивались.

Сама Эшли говорит: "Порно никогда не ставило перед ней таких ультиматумов".