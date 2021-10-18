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15 забавных любимцев, которым надоело быть хорошими ребятами

15 забавных любимцев, которым надоело быть хорошими ребятами (15 фото + 1 видео)

Автор:
18 октября 2021 21:30
Сообщество : Животные
Метки: Забавные   Смешнее   Хороший   жизнь   любимцы   надоело   ярче   
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Говорят, что домашние питомцы похожи на своих хозяев: как и мы, они также могут быть модными, крутыми и непослушными. Животные делают нашу жизнь ярче и смешнее, и фотографии из этой статьи доказывают, что это правда. Посмотрите сами...

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Метки: Забавные   Смешнее   Хороший   жизнь   любимцы   надоело   ярче   
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