15 забавных любимцев, которым надоело быть хорошими ребятами

Говорят, что домашние питомцы похожи на своих хозяев: как и мы, они также могут быть модными, крутыми и непослушными. Животные делают нашу жизнь ярче и смешнее, и фотографии из этой статьи доказывают, что это правда. Посмотрите сами...

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Она довольно странная, и я вижу, что она где-то прилично провинилась 0 Источник:

Они вместе грызли теннисный мячик и уснули 0 Источник:

Он очень соскучился, и не оставляет меня ни на секунду 0 Источник:

Енот - жадина

Она не даёт работать, пока её не погладят 0 Источник:

Надеюсь с ним всё в порядке 0 Источник:

Если не закрыть дверь, он тут как тут 0 Источник:

Он не хочет уходить с прогулки 0 Источник:

Зверский кусь 0 Источник:

Это кошмар всех любителей животных 0 Источник:

Он сделал совершенно невозможное 0 Источник:

Ты видишь, я очень недоволен 0 Источник:

Наши коты охраняют территорию 0 Источник:

Он так встречает нас с работы 0 Источник: