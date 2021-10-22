Жительница Омска переезжает из железной цистерны в благоустроенную квартиру

4 дня назад «Лента» писала: о том, что и администрация города засуетилась после многочисленных сюжетов в разных СМИ. В них рассказывалось, что 64-летняя Черняева в этой бочке живет еще с 80-х годов.



Работала крановщиком на заводе, ждала очереди на квартиру. Но пришли 90-е, предприятие разорилось. И около 35 лет женщина вынуждена была существовать, поистине, в нечеловеческих условиях.



Так что же мэрия? Чиновники вдруг открыли глаза и увидели проблему. И даже предложили Светлане муниципальное жилье. Она успела дать согласие. Что будет теперь с обещанными городской властью хоромами, пока не сообщается.