Жительница Омска переезжает из железной цистерны в благоустроенную квартиру

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35 лет в железной «клетке» остались в прошлом. Теперь омичка обрела уютное жилье. Кому надо сказать спасибо?
История омички Светланы Черняевой, которой 35 лет пришлось ютиться в железнодорожной цистерне, мало кого оставила равнодушными. Многие возмущались бездушием местных чиновников. И были правы. А блогеры Новосибирска и столицы кинули клич и собрали деньги на покупку квартиры.
По информации радиостанции «Говорит Москва», буквально двух дней хватило на завершение своеобразного проекта. Жилье выбирали вместе со Светланой. Теперь она владелица однокомнатной квартиры стоимостью около двух миллионов.
По информации радиостанции «Говорит Москва», буквально двух дней хватило на завершение своеобразного проекта. Жилье выбирали вместе со Светланой. Теперь она владелица однокомнатной квартиры стоимостью около двух миллионов.
4 дня назад «Лента» писала: о том, что и администрация города засуетилась после многочисленных сюжетов в разных СМИ. В них рассказывалось, что 64-летняя Черняева в этой бочке живет еще с 80-х годов.
Работала крановщиком на заводе, ждала очереди на квартиру. Но пришли 90-е, предприятие разорилось. И около 35 лет женщина вынуждена была существовать, поистине, в нечеловеческих условиях.
Так что же мэрия? Чиновники вдруг открыли глаза и увидели проблему. И даже предложили Светлане муниципальное жилье. Она успела дать согласие. Что будет теперь с обещанными городской властью хоромами, пока не сообщается.
Работала крановщиком на заводе, ждала очереди на квартиру. Но пришли 90-е, предприятие разорилось. И около 35 лет женщина вынуждена была существовать, поистине, в нечеловеческих условиях.
Так что же мэрия? Чиновники вдруг открыли глаза и увидели проблему. И даже предложили Светлане муниципальное жилье. Она успела дать согласие. Что будет теперь с обещанными городской властью хоромами, пока не сообщается.
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Я надеюсь что омичка Светлана Черняева, которая 35 лет жила в железной цистерне, с большим удовольствием плюнет на могилу алкоголика в Ельцин-центре.
А где они были 35 лет?
Немного не так. Она жила в общаге от завода и стояла в очереди на квартиру. Но кто-то посоветовал ей схитрить, выехать из общаги и поселиться в железной бочке... то есть стать формально бездомной, для того чтобы быстрее других, более честных, получить квартиру. Она так и сделал, но тут завод обанкротился и она осталась и без общаги и без квартиры.
А что с другими, которые честно проживают до сих пор в общаге и не пытались обмануть систему?
Только отработал на стройке 3 года. И что самое важное для меня, строил именно свой дом, в котором и получил квартиру. Где по сей день и живу.
Это тогда называлось "хозспособ".
Была ещё у людей возможность получить жильё вляпавшись в МЖК, но там, люди именно тупо отрабатывали на стройках города определённое время и потом им давали квартиры где-то в новостройках. И там тоже сроки отработки были не сильно больше моего.