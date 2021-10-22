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Жительница Омска переезжает из железной цистерны в благоустроенную квартиру

Жительница Омска переезжает из железной цистерны в благоустроенную квартиру (2 фото)

Автор:
22 октября 2021 18:53
Сообщество : Жить в России
Метки: Разорился   блогеры   бочка   завод   квартира   мэрия   омичка   цистерна   
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35 лет в железной «клетке» остались в прошлом. Теперь омичка обрела уютное жилье. Кому надо сказать спасибо?
История омички Светланы Черняевой, которой 35 лет пришлось ютиться в железнодорожной цистерне, мало кого оставила равнодушными. Многие возмущались бездушием местных чиновников. И были правы. А блогеры Новосибирска и столицы кинули клич и собрали деньги на покупку квартиры.

По информации радиостанции «Говорит Москва», буквально двух дней хватило на завершение своеобразного проекта. Жилье выбирали вместе со Светланой. Теперь она владелица однокомнатной квартиры стоимостью около двух миллионов.
4 дня назад «Лента» писала: о том, что и администрация города засуетилась после многочисленных сюжетов в разных СМИ. В них рассказывалось, что 64-летняя Черняева в этой бочке живет еще с 80-х годов.

Работала крановщиком на заводе, ждала очереди на квартиру. Но пришли 90-е, предприятие разорилось. И около 35 лет женщина вынуждена была существовать, поистине, в нечеловеческих условиях.

Так что же мэрия? Чиновники вдруг открыли глаза и увидели проблему. И даже предложили Светлане муниципальное жилье. Она успела дать согласие. Что будет теперь с обещанными городской властью хоромами, пока не сообщается.

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Метки: Разорился   блогеры   бочка   завод   квартира   мэрия   омичка   цистерна   
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55k
parallax 2 часа назад
А я рад за Абрамовича, он недавно себе новую яхту за 150 млн. $$ купил.
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912
Сергей Ковалев 7 минут назад
С миру по нитке... Разве мэрия не могла решить такой копеечный для города вопрос? Хотя..Кто она им такая,что бы думать о ней?
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181
SHAGREEN 17 минут назад
Боюсь сглазить, но в последнее время уже не первая новость намекающая на тенденцию к моральному оздоровлению нашего общества. Будем надеяться оттолкнулись от дна.
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4k
NeDron Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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11k
Bill Полчаса назад
Во время СССР квартиры как бы "раздавали бесплатно". Потом пришел Ельцин с капитализмом, и провел референдум: "хотите ли вы стать владельцем своей квартиры"? Естественно, все у кого в тот момент уже были квартиры от государства - проголосовали: "да, конечно хотим". А по сути, государство кинуло всех тех, кто уже работал, но еще ничего не получил. Типа, вы теперь сами как-нибудь зарабатывайте.
Я надеюсь что омичка Светлана Черняева, которая 35 лет жила в железной цистерне, с большим удовольствием плюнет на могилу алкоголика в Ельцин-центре.
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3k
a_komolow 39 минут назад
А вот теперь администрация зашевелилась!

А где они были 35 лет?
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−88
alla Час назад
Ничего себе прорыв в развитии Рашки
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181
SHAGREEN alla 16 минут назад
Алла ты зае..ла.
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36k
Лесли 🥰 Час назад
Один раз тоже участвовала в таком. Отправляла деньги на покупку квартиры для бабушки. Подписана на одного хорошего блогера. Бабушка была рада))
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12k
net Час назад
Вот вам решение, а то ипотеки берете.... Поселился в бочку, получил хату
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23k
Юрьевич Час назад
"Работала крановщиком на заводе, ждала очереди на квартиру. Но пришли 90-е, предприятие разорилось. И около 35 лет женщина вынуждена была существовать, поистине, в нечеловеческих условиях."

Немного не так. Она жила в общаге от завода и стояла в очереди на квартиру. Но кто-то посоветовал ей схитрить, выехать из общаги и поселиться в железной бочке... то есть стать формально бездомной, для того чтобы быстрее других, более честных, получить квартиру. Она так и сделал, но тут завод обанкротился и она осталась и без общаги и без квартиры.
А что с другими, которые честно проживают до сих пор в общаге и не пытались обмануть систему?
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3k
Александр 2 часа назад
Интересно.С балконом хоть?
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85
@photoaQyn 2 часа назад
Ну и зачем тогда нужно власть на всех уровнях от города до президента если всеми презираемые и обсмеиваемые блогеры за 2 дня собрали денег и купили?
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2k
A 2 часа назад
Ну хоть какие-то добрые новости
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1k
Linusya 2 часа назад
думаю не одна она такая, не в смысле , что в бочке живёт, а в смысле осталась без жилья после лихих 90-х. Мой отец успел "запрыгнуть в последний вагон", отработал на стройке от завода 7 лет, успел получить квартиру в 86 году. Очередники которые не получили квартиру в этом доме остались без жилья, дом который для них строился был заморожен на стадии фундамента, так и не был построен, у завода не было средств. А теперь и этот завод на 3 тыс.рабочих мест закрыт, порезан и распродан на вторчермет
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439
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
ну хоть какая-то польза от блохеров.
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379
SilentBob Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
ну хоть какая-то польза от чиновников.
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379
SilentBob кот базилий Минуту назад
согласен!
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Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
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