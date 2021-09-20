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В российском городе в ответ на жалобы соседей вскрыли набитую мусором квартиру

В российском городе в ответ на жалобы соседей вскрыли набитую мусором квартиру (2 фото)

Автор:
20 сентября 2021 22:10
Сообщество : Жить в России
Метки: вонь   жалобы   жилец   квартира   красноярск   мусор   соседи   тараканы   
1702
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В Красноярске на жильца, который в течение десяти лет складировал в комнатах хлам, принесённый с помоек, соседи, устав от невыносимой вони и полчищ тараканов, пожаловались в полицию.


По сообщению Telegram-канала Двач, жуткого вида жильё находится на правобережье Красноярска, на улице Юности в Ленинском районе российского города. Представительница управляющей компании, в сфере ответственности которой находится многоквартирный дом, поведала журналистам издания NGS24.RU, что в заваленной мусором квартире проживает пенсионер, а недвижимость зарегистрирована на его родственников, с которыми не удается наладить связь. Мужчина волочёт в дом все, что ему приглянётся на окрестных мусорках, а его соседи раз за разом обращаются за помощью к коммунальщикам и властям, так как не в силах терпеть неприятный запах и бороться с тараканами, которые ручьями растекаются из квартиры-свалки.


«Что можно изменить в данной ситуации? Человек больной, на учете в психдиспансере не состоит. Выселить его никто не может, применить другие меры нет возможности — нет такой статьи, закона и структуры. Нужно создавать какую-то комиссию, чтобы признать его недееспособным, брать над ним опеку. И тогда, может быть, что-то возможно. Но это собственность, никто не может туда даже ногу поставить за порог. За квартиру владелица платит. Я не знаю, чем в данной ситуации людям помочь», — комментирует ситуацию представитель УК.

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Метки: вонь   жалобы   жилец   квартира   красноярск   мусор   соседи   тараканы   
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283
Ольга 2 часа назад
Жителям сброситься на мусорный контейнер и вычистить все нафиг. На время поможет.
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46
Kirill Samuilov 46 секунд назад
Огонь очищающий напрашивается сюда.
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1k
BAMBRA 14 минут назад
Картина в комнате называется - Жена уехала на неделю к маме. День пятый.
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238
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
куда только чёрные риэлторы смотрят...
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1k
sava Час назад
ХЗ конечно, но вот нашел такую вот статью
32. Концентрация вредных веществ в воздухе жилого помещения не должна превышать предельно допустимых концентраций для атмосферного воздуха населенных мест, установленных в действующих нормативных правовых актах. При этом оценка соответствия жилого помещения требованиям, которым оно должно отвечать, проводится по величине предельно допустимых концентраций наиболее гигиенически значимых веществ, загрязняющих воздушную среду помещений, таких, как оксид азота, аммиак, ацетальдегид, бензол, бутилацетат, диметиламин, 1,2-дихлорэтан, ксилол, ртуть, свинец и его неорганические соединения, сероводород, стирол, толуол, оксид углерода, фенол, формальдегид, диметилфталат, этилацетат и этилбензол.
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5k
Ruk Час назад
о! Двач стал информационным каналом!!!
https://2ch.hkhttps://2ch.hk
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14k
vikklu Час назад
Как это ничего? Штрафы могут перевоспитать кого угодно, главное, правильную сумму подобрать.
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228
Сеня Быгэмотиг Час назад
мы просто позвонили в полицию и сказали что чудак тащил мешки с надписью "селитра"
приехали и всю квартиру вычистили до основания
чудака забрали в психушку так как орал и сопротивлялся
через неделю квартиру вымыли пожарной машиной ( на первом этаже и летом все норм было)
через месяц продали родственники
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3k
Tuskub Час назад
УК просто заниматься не хочет, а так - есть реальные рычаги воздействия в такой ситуации. Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 (ред. от 08.12.2020) "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"
Статья 25. Порядок подачи заявления и принятия решения о психиатрическом освидетельствовании лица без его согласия или без согласия его законного представителя
"Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 30.04.2021, с изм. от 15.07.2021)
КАС РФ Статья 280. Психиатрическое освидетельствование в недобровольном порядке
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