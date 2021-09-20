В российском городе в ответ на жалобы соседей вскрыли набитую мусором квартиру

«Что можно изменить в данной ситуации? Человек больной, на учете в психдиспансере не состоит. Выселить его никто не может, применить другие меры нет возможности — нет такой статьи, закона и структуры. Нужно создавать какую-то комиссию, чтобы признать его недееспособным, брать над ним опеку. И тогда, может быть, что-то возможно. Но это собственность, никто не может туда даже ногу поставить за порог. За квартиру владелица платит. Я не знаю, чем в данной ситуации людям помочь», — комментирует ситуацию представитель УК.