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Блогерша из Норвегии чуть не погибла, решив сделать селфи в загоне со свиньями

Блогерша из Норвегии чуть не погибла, решив сделать селфи в загоне со свиньями (7 фото)

Автор:
20 октября 2021 11:06
Сообщество : Истории из жизни
Метки: блогеры   рана   свиньи   селфи   слабоумие и отвага   
2288
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Милый кабанчик, которому она чесала ушко, мгновенно пошел в атаку, как только девушка достала телефон.
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Метки: блогеры   рана   свиньи   селфи   слабоумие и отвага   
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44  комментария
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9k
insaider Час назад
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2k
A Минуту назад
Ну вот опять. Животное без мозгов и с силиконом полезла туда,куда ей говорили "не надо", а платить за это бедному свину(((
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748
Четырёхолёсный Самовар 2 минуты назад
мне сразу вспомнилось из "Злотого телёнка". и опять будет сенсация в американской прессе: «Отважная корреспондентка в лапах обезумевшего верблюда».
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43
Геворг Амбарцумян 3 минуты назад
ИБО
НЕ надо
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355
Albe 4 минуты назад
что за животное такое блохерша, чем оно занимается? называйте бездельников и долпа*ов своими именами... а то придумали "собирают донат" - завуалировали "попрошайничество"
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255
Flexx U 8 минут назад
Судя по накаченным губам попахивает Супер ТП.
Нисколько не жаль если ты ТП и блохер получай свое.
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830
Hornet 11 минут назад
Естественный отбор дал осечку.
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22k
Bar0 11 минут назад
Одно слово - блогерша
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891
SavageTi 14 минут назад
Жаль, что ногу не откусил.
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5k
Ya 16 минут назад
Парадокс, даже кабан не признал свинью за свою, наверно другого вероисповедания.
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1k
Hallo FreeSpace 24 минуты назад
Секач...
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5k
Zhora Полчаса назад
Ну вот, из-за какой-то блогерши теперь порося пустят на шашлык раньше времени!
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27
Green Way Zhora 18 минут назад
он попал к фермеру уже взрослым,+ какое то время жил у фермера. Шашлык из него будет полнейшей фигней, мясо старое, а если он был для разведения, еще и вонючим.
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92
Александр Поляков Полчаса назад
метала бисер перед свиньями
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5k
Bartello Полчаса назад
А вот вопрос чуток другой. Корректно ли говорить про достаточно глубокую рану и оценивать её глубину количеством швов. -"рана оказалась довольно глубокой, и хирургам пришлось наложить 16 швов"?
Насколько я понимаю количество швов пропорционально длине а не глубине.
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26k
Григорий Полчаса назад
Брат в Германии живет, шел домой через лесопосадку, стайка хрюшек захотела познакомиться. Просидел на дереве до 5 утра, а когда спустился бежал до дома как Усэйн Болт.
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984
Оксид Бетона Полчаса назад
Кабану тоже не нравятся силикушки.
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7k
КОСТЯН 36 минут назад
***Теперь этому свину придется поплатиться за нападение своей жизнью, и многим его искренне жаль.***
Они уже бесят даже свиней))) Может лучше блогеров начать усыплять??? От кабанчика хоть какая то польза есть, а от этих выплятков никакой
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8k
Izrin Maria 42 минуты назад
Все свиньи агрессивны, даже ручные карликовые могут прилично покусать.
Удивительные животные! Стадные. Легко приручаются (и дрессируются легче собак).
Всеядные.
Вполне выживают зимой на подножном корму.
Легко производят на свет многочисленных детёнышей. Хорошо за ними ухаживают и защищают.
Молодые свиньи к зиме достигают приличного размера. Накапливают большое количество жира.
Расселение человека по планете очень продвинулось от "сотружничества" со всиньёй.
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425
vijilante 44 минуты назад
Ну класс.
А свина-то зачем убивать ?!
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4k
onebibis 45 минут назад
Не было у бабы печали, нашла баба порося©
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4k
au3 49 минут назад
"... свину придется поплатиться на нападение своей жизнью"

А его-то за что? Из загона он не убегал, на людей вне загона не нападал. А если в зоосаде дурак залезет в вольер со львами - их тоже кончать?
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