Блогерша из Норвегии чуть не погибла, решив сделать селфи в загоне со свиньями

Нильсен повезло, что она успела встать и удар загнутыми бивнями пришелся не в лицо и не в грудь. Кабан вонзил клык в бедро девушки, после чего мотнул головой, и от удара Сара, как кукла, отлетела на несколько метров вперед.



Сильно испугавшись, девушка все-таки нашла в себе силы, чтобы подняться и по-возможности быстро доковылять до калитки ограждения. "Я думала, что меня убьют. Брызги крови фонтаном били прямо из моего бедра, когда я хромала к забору. "



Фермер находился неподалеку, но все произошло столь стремительно, что мужчина просто не успел вмешаться. Впрочем, хозяин свиньи заметил, что даже будь он рядом, все равно помешать напасть кабану он не смог. Животное весом 400 килограммов и острыми бивнями победить лопатой невозможно. А ничего другого при себе у фермеров, как правило, не бывает.