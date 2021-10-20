Блогерша из Норвегии чуть не погибла, решив сделать селфи в загоне со свиньями

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Милый кабанчик, которому она чесала ушко, мгновенно пошел в атаку, как только девушка достала телефон.
28-летняя Сара Нильсен вместе с матерью отправилась на ферму, где хотела пофотографироваться среди поросят. Внимание девушки привлек загон с солидными свиньями. Животные выглядели вполне добродушными, и фермер разрешил девушке зайти за ограждение.
Фермер предупредил Сару, чтобы та не делала резких движений. Девушка согласилась. Когда она начала почесывать за ухом громадного кабана, тот довольно похрюкивал и млел от ласки. Мама блогерши снимала довольную дочку на камеру, но ей захотелось сделать селфи. В тот момент, когда Сара потянулась за фотоаппаратом, кабан насторожился, а потом пошел в атаку.
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Тот самый кабан, напавший на блогершу
Нильсен повезло, что она успела встать и удар загнутыми бивнями пришелся не в лицо и не в грудь. Кабан вонзил клык в бедро девушки, после чего мотнул головой, и от удара Сара, как кукла, отлетела на несколько метров вперед.
Сильно испугавшись, девушка все-таки нашла в себе силы, чтобы подняться и по-возможности быстро доковылять до калитки ограждения. "Я думала, что меня убьют. Брызги крови фонтаном били прямо из моего бедра, когда я хромала к забору. "
Фермер находился неподалеку, но все произошло столь стремительно, что мужчина просто не успел вмешаться. Впрочем, хозяин свиньи заметил, что даже будь он рядом, все равно помешать напасть кабану он не смог. Животное весом 400 килограммов и острыми бивнями победить лопатой невозможно. А ничего другого при себе у фермеров, как правило, не бывает.
Сильно испугавшись, девушка все-таки нашла в себе силы, чтобы подняться и по-возможности быстро доковылять до калитки ограждения. "Я думала, что меня убьют. Брызги крови фонтаном били прямо из моего бедра, когда я хромала к забору. "
Фермер находился неподалеку, но все произошло столь стремительно, что мужчина просто не успел вмешаться. Впрочем, хозяин свиньи заметил, что даже будь он рядом, все равно помешать напасть кабану он не смог. Животное весом 400 килограммов и острыми бивнями победить лопатой невозможно. А ничего другого при себе у фермеров, как правило, не бывает.
Сара обратилась к врачам, и им потребовалось около 1,5 часов, чтобы зашить рану. По счастью, не пострадала артерия, иначе жизнь девушки была бы под угрозой. Впрочем, даже и без этого рана оказалась довольно глубокой, и хирургам пришлось наложить 16 швов.
Сейчас Сара вне опасности и приходит в себя. А у полиции Норвегии есть вопросы к фермеру. Как он мог пустить постороннюю в загон к свиньям, если знал, что кабан агрессивен?
Йоахим Нильсен поясняет, что племенной кабан попал к нему недавно, будучи уже взрослым. Ранее он никогда не проявлял признаков агрессии, и что с ним случилось в тот день, он не представляет. Теперь этому свину придется поплатиться на нападение своей жизнью, и многим его искренне жаль.
А принимающая курс антибиотиков Сара предупреждает блогеров о том, что необдуманные поступки могут поставить жизнь под угрозу. Впрочем, кого останавливали подобные предостережения?
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Метки: блогеры рана свиньи селфи слабоумие и отвага
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НЕ надо
Нисколько не жаль если ты ТП и блохер получай свое.
Насколько я понимаю количество швов пропорционально длине а не глубине.
Они уже бесят даже свиней))) Может лучше блогеров начать усыплять??? От кабанчика хоть какая то польза есть, а от этих выплятков никакой
Удивительные животные! Стадные. Легко приручаются (и дрессируются легче собак).
Всеядные.
Вполне выживают зимой на подножном корму.
Легко производят на свет многочисленных детёнышей. Хорошо за ними ухаживают и защищают.
Молодые свиньи к зиме достигают приличного размера. Накапливают большое количество жира.
Расселение человека по планете очень продвинулось от "сотружничества" со всиньёй.
А свина-то зачем убивать ?!
А его-то за что? Из загона он не убегал, на людей вне загона не нападал. А если в зоосаде дурак залезет в вольер со львами - их тоже кончать?