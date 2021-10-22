Впечатляющее панорамное видео взрыва водородной бомбы

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В ноябре 1952 года США произвели испытание первой в мире водородной бомбы на атолле Эниветок (Маршалловы острова в Тихом океане). Благодаря созданному на основе сохранившейся видеохроники ролику вы можете увидеть, как видел бы взрыв человек с расстояния 10 километров от эпицентра. Завораживающее и пугающее зрелище!
Взрыв водородной бомбы на Маршалловых островах и последствия для наблюдателя
360-ти градусное видео взрыва с эффектом присутствия. Ссылку на скачивание бесплатной VR-версии вы можете найти в источнике поста
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