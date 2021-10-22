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Впечатляющее панорамное видео взрыва водородной бомбы

Впечатляющее панорамное видео взрыва водородной бомбы (1 фото + 2 видео)

Автор:
22 октября 2021 10:43
Метки: видео   виртуальная реальность   водородна бомба   интересно   
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В ноябре 1952 года США произвели испытание первой в мире водородной бомбы на атолле Эниветок (Маршалловы острова в Тихом океане). Благодаря созданному на основе сохранившейся видеохроники ролику вы можете увидеть, как видел бы взрыв человек с расстояния 10 километров от эпицентра. Завораживающее и пугающее зрелище!

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Метки: видео   виртуальная реальность   водородна бомба   интересно   
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22k
Сибиряк 45 минут назад
Вот тут всё понятнее и нагляднее
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11k
Bill 16 минут назад
Строго говоря, на Маршаловых островах американцы взорвали не бомбу, а устройство.
Оргромный ангар, забитый электроникой, рядом работает криогенная станция, ..
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721
poбт 20 минут назад
не бомба, а стационарный термоядерный заряд размером с 3х этажный дом.
первая настоящая термоядерная бомба была в СССР в 53 году
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4k
tamin 20 минут назад
Автор не совсем разбирается в теме. Излучение там разнообразные возникает. Альфа частицы, но те совсем недалеко летят. Даже метр в в отдыхе много. Бетатоже не далеко. Ещё есть нейтральное излучение, гамма излучение. Вот ожоги видимо подрозумеваеют гамма лучи. А ударная волна-это другое. От ударной волны не загорают
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16k
Теуш Алексей Полчаса назад
Ожоги 3й степени и слепоту ты получишь в первые же секунды. С приходом взрывной волны лопнут барабанные перепонки, лёгкие и тебе переломает все кости! Прелесть!
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