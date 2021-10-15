Одно из самых неожиданных применений рогоза

С растущим по берегам водоёмов растением с початковидным соцветием в виде «темной сосиски» многие из нас знакомы с детства. Оно может быть использовано при постройке укрытий, разведении огня и даже в качестве источника пищи и материала для игрушек. Как раз о последнем способе его использования и пойдет речь в видео.

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Рогоз - как много в этом слове... Интересно, насколько долговечна такая вещь?