Одно из самых неожиданных применений рогоза

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С растущим по берегам водоёмов растением с початковидным соцветием в виде «темной сосиски» многие из нас знакомы с детства. Оно может быть использовано при постройке укрытий, разведении огня и даже в качестве источника пищи и материала для игрушек. Как раз о последнем способе его использования и пойдет речь в видео.
Рогоз - как много в этом слове... Интересно, насколько долговечна такая вещь?
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Метки: видео игрушка интересно рогоз своими руками
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