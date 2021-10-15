FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 1187 постов • 547 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Фабрика идей 
Одно из самых неожиданных применений рогоза

Одно из самых неожиданных применений рогоза (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2021 12:01
Сообщество : Фабрика идей
Метки: видео   игрушка   интересно   рогоз   своими руками   
1373
1
1
С растущим по берегам водоёмов растением с початковидным соцветием в виде «темной сосиски» многие из нас знакомы с детства. Оно может быть использовано при постройке укрытий, разведении огня и даже в качестве источника пищи и материала для игрушек. Как раз о последнем способе его использования и пойдет речь в видео.
Рогоз - как много в этом слове... Интересно, насколько долговечна такая вещь?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: видео   игрушка   интересно   рогоз   своими руками   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Lovels Travel 2 часа назад
А мы их будто сигары в руке держали. Подожжешь и ходишь такой весь )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
BiZ 2 минуты назад
я ждал шубу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
684
да пох 3 минуты назад
В детстве называли его камышом (хрен знает почему ) .И у него было основное применения, *дымовуха*.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
89k
сапер Водичка 5 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Denissg 24 минуты назад
Самое удивительное свойство рогоза - он не камыш.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
zobr Полчаса назад
Ему не показывайте
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лёха 49 минут назад
Прикольно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
schmubu 59 минут назад
\ Интересно, насколько долговечна такая вещь?
Минут 10 - в руках взрослого, и 30 сек в детских.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
VikCom 2 часа назад
Миленько.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
а мы играли в Робин Гуда ;) сушишь со стеблями , поджигаешь кончик тушишь и стреляешь из лука летит как дымящая ракета .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Батончик с маком 2 часа назад
Появилась рубрика "Очумелые ручки"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бабуля впечатлилась блогерскими обзорами и решила сделать свою распаковочку (1 фото + 1 видео) Бабуля впечатлилась блогерскими обзорами и решила сделать свою распаковочку (1 фото + 1 видео) Самодельная веялка для чистки ягод Самодельная веялка для чистки ягод Самодельная радиоуправляемая подводная лодка из Lego Самодельная радиоуправляемая подводная лодка из Lego Как молчаливый австралиец выживал в дикой природе с помощью примитивных технологий Как молчаливый австралиец выживал в дикой природе с помощью примитивных технологий Игрушка для больших и богатых мальчиков Игрушка для больших и богатых мальчиков Не испугался трудностей и осуществил детскую мечту Не испугался трудностей и осуществил детскую мечту
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1009350



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Сколько стоил револьвер во времена Дикого Запада
4
121
Сколько стоил револьвер во времена Дикого Запада
Голливудский актер исполнил мечту тяжелобольной русской девушки, позвонив ей на день рождения
0
49
Голливудский актер исполнил мечту тяжелобольной русской девушки, позвонив ей на день...
Набирающие популярность в сообществах
Больше четырех часов в сутки забирают у нас смартфоны
1
35
Больше четырех часов в сутки забирают у нас смартфоны
Требования турецких отелей по доплатам за карантин незаконны, заверяет Ростуризм
0
18
Требования турецких отелей по доплатам за карантин незаконны, заверяет Ростуризм
Бабуля впечатлилась блогерскими обзорами и решила сделать свою распаковочку (1 фото + 1 видео)
Бабуля впечатлилась блогерскими обзорами и решила сделать свою распаковочку (1 фото +...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Искусственное дыхание
3
16

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#как приготовить#Юмор#завтрак#кухня#новости#в мире#еда#прикол#солянка
#вкусно#животные#интересно#автомобили#история#факты#суп#СССР#подборка#яблоки
#Рецепт#Россия#Ynews#автомир#люди#Разное#дтп#фотографии#кино#шарлотка

На что жалуетесь?

Вернуться