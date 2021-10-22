В пистолете должны были быть холостые патроны

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На съемках фильма Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера.
Во время съемок вестерна в одной из сцен главный герой, которого играет Алек Болдуин, открывает стрельбу. В оружии должны были быть холостые патроны, но в итоге были тяжело ранены два члена съемочной группы. Оператор картины позже скончалась в больнице.
Съемочная группа снимала вестерн «Ржавчина» с Алеком Болдуином в главной роли возле Санта-Фе, штат Нью-Мексико. В этой картине он также выступил как продюсер фильма. Алек Болдуин играет известного преступника Харланда Раста (rust — с английского «ржавчина»), который узнает, что его внука-подростка обвиняют в случайном убийстве и осуждают к повешению. Тогда Раст отправляется в Канзас, чтобы освободить его из тюрьмы.
Во время съемок вестерна в одной из сцен герой Алека Болдуина открывает стрельбу. В оружии должны были быть холостые патроны, но в итоге были тяжело ранены два члена съемочной группы.
42-летний оператор Галина Хатчинс была доставлена санавиацией в больницу, где умерла от полученных ранений. Как сообщил журналу The Hollywood Reporter помощник шерифа, 48-летний режиссер Джоэл Соуза находится в больнице в критическом состоянии.
Пока неизвестно, был ли инцидент вызван человеческим фактором, умыслом, ошибкой с реквизитом или какой-то другой причиной. Местный шериф с помощниками ведет расследование, съемки остановлены.
Алеку Болдуину 63 года. Зрителям он известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Перл Харбор», «Мой ангел-хранитель», «Авиатор», «На грани», «Привычка жениться», «Ток-радио», «Простые сложности», «Студия 30», и многих других. Он является лауреатом премий «Золотой глобус» и «Эмми», а также номинантом на премии «Оскар» и «Тони». У Алека есть три младших брата, также ставших актёрами, — Дэниел, Уильям и Стивен.
В истории кино такое уже было и не раз. Самым громким случаем стала гибель актера Брэндона Ли в 1993 году. При работе над фильмом «Ворон» в него случайно выстрелили из неправильно заряженного пистолета.
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Во время съемок вестерна в одной из сцен герой Алека Болдуина открывает стрельбу. В оружии должны были быть холостые патроны, но в итоге были тяжело ранены два члена съемочной группы.
42-летний оператор Галина Хатчинс была доставлена санавиацией в больницу, где умерла от полученных ранений. Как сообщил журналу The Hollywood Reporter помощник шерифа, 48-летний режиссер Джоэл Соуза находится в больнице в критическом состоянии.
Пока неизвестно, был ли инцидент вызван человеческим фактором, умыслом, ошибкой с реквизитом или какой-то другой причиной. Местный шериф с помощниками ведет расследование, съемки остановлены.
Алеку Болдуину 63 года. Зрителям он известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Перл Харбор», «Мой ангел-хранитель», «Авиатор», «На грани», «Привычка жениться», «Ток-радио», «Простые сложности», «Студия 30», и многих других. Он является лауреатом премий «Золотой глобус» и «Эмми», а также номинантом на премии «Оскар» и «Тони». У Алека есть три младших брата, также ставших актёрами, — Дэниел, Уильям и Стивен.
В истории кино такое уже было и не раз. Самым громким случаем стала гибель актера Брэндона Ли в 1993 году. При работе над фильмом «Ворон» в него случайно выстрелили из неправильно заряженного пистолета.
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Метки: Болдуин кино происшествие
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Т.е. даже если удастся зарядить в такой пистолет боевые патроны - пуля тупо не вылетит из ствола.
Возможно ему по ошибке подсунули боевой пистолет, или умышленно. Будем ждать подробностей.
* Был ещё случай на съёмках к\ф Ворон, там главного героя (сын Брюса Ли) застрелили из охолощённого пистолета. Но, там затычка ствола вылетела и ранила его в брюшную область. Случай один на миллион, но 2-х людей так не убить, ибо затычка одна, а сами по себе патроны без метательного заряда. Тут явно что-то другое.
А на съемках тебе вряд ли дадут самому вставлять туда патроны. Обычно на съемках консультант-профи, он за все отвечает, ну и дает тебе оружие уже в полной готовности...
Кстати, Алик тот еще русофоб, хрен с ним)