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В пистолете должны были быть холостые патроны

В пистолете должны были быть холостые патроны (1 фото)

Автор:
22 октября 2021 07:22
Сообщество : Истории барона Мюнхгаузена
Метки: Болдуин   кино   происшествие   
968
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На съемках фильма Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера.
Во время съемок вестерна в одной из сцен главный герой, которого играет Алек Болдуин, открывает стрельбу. В оружии должны были быть холостые патроны, но в итоге были тяжело ранены два члена съемочной группы. Оператор картины позже скончалась в больнице.
Съемочная группа снимала вестерн «Ржавчина» с Алеком Болдуином в главной роли возле Санта-Фе, штат Нью-Мексико. В этой картине он также выступил как продюсер фильма. Алек Болдуин играет известного преступника Харланда Раста (rust — с английского «ржавчина»), который узнает, что его внука-подростка обвиняют в случайном убийстве и осуждают к повешению. Тогда Раст отправляется в Канзас, чтобы освободить его из тюрьмы.
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Во время съемок вестерна в одной из сцен герой Алека Болдуина открывает стрельбу. В оружии должны были быть холостые патроны, но в итоге были тяжело ранены два члена съемочной группы.

42-летний оператор Галина Хатчинс была доставлена санавиацией в больницу, где умерла от полученных ранений. Как сообщил журналу The Hollywood Reporter помощник шерифа, 48-летний режиссер Джоэл Соуза находится в больнице в критическом состоянии.

Пока неизвестно, был ли инцидент вызван человеческим фактором, умыслом, ошибкой с реквизитом или какой-то другой причиной. Местный шериф с помощниками ведет расследование, съемки остановлены.

Алеку Болдуину 63 года. Зрителям он известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Перл Харбор», «Мой ангел-хранитель», «Авиатор», «На грани», «Привычка жениться», «Ток-радио», «Простые сложности», «Студия 30», и многих других. Он является лауреатом премий «Золотой глобус» и «Эмми», а также номинантом на премии «Оскар» и «Тони». У Алека есть три младших брата, также ставших актёрами, — Дэниел, Уильям и Стивен.

В истории кино такое уже было и не раз. Самым громким случаем стала гибель актера Брэндона Ли в 1993 году. При работе над фильмом «Ворон» в него случайно выстрелили из неправильно заряженного пистолета.

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Метки: Болдуин   кино   происшествие   
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12  комментариев
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1k
DrKlizmi Час назад
А какого,интересно знать, он шмалял не в своих врагов а в оператора с режиссером? И вообще, нас еще в школе учили не направлять оружие на человека,даже если оно не заряжено.
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36k
Example 6.2.6 6 минут назад
Не знаю как там у них, но думаю тоже самое что и у нас. Оружие под СХП, обладает конструктивными изменениями, не позволяющими вести огонь боевыми зарядами.
Т.е. даже если удастся зарядить в такой пистолет боевые патроны - пуля тупо не вылетит из ствола.
Возможно ему по ошибке подсунули боевой пистолет, или умышленно. Будем ждать подробностей.
* Был ещё случай на съёмках к\ф Ворон, там главного героя (сын Брюса Ли) застрелили из охолощённого пистолета. Но, там затычка ствола вылетела и ранила его в брюшную область. Случай один на миллион, но 2-х людей так не убить, ибо затычка одна, а сами по себе патроны без метательного заряда. Тут явно что-то другое.
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31
Dobryk Example 6.2.6 2 минуты назад
Легенд много, правды мало, но что не напишешь ради того чтобы помнили....вон, Лозу как начали забывать так он хайпом напомнил о себе, сейчас опять стали подзабывать, ждём))) так что статья полный бред и фейк, я не про того кто пост выложил а про автора этого бреда!
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47k
doker Полчаса назад
Если это кому-то очень нужно.
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12k
net 37 минут назад
Понятно, что правило не наводить ствол на людей для кино не подходит. Не знаю чем думал этот актер, но если бы мне надо было нажать на курок в подобной ситуации, то патроны я бы туда вставлял лично. И если холостой патрон сам на вид не можешь отличить от боевого (хотя отличия существенны), то относись к нему по умолчанию как к боевому, а не наоборот.
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214
Лёха 52 минуты назад
Всего 2 года до пенсии оставалось. Но теперь вместо дачи и домино отправится на кичу
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3k
Виталий Касандров 59 минут назад
Для поклонников ТЗ разгул версий. От феминисток когда шовинисты убили женщину оператора, до мести Трампа за антитрамповские или Путина за русофобские выходки Алика .
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159k
☭Cheкаво☭ Час назад
Трамп, отомстил может.
Кстати, Алик тот еще русофоб, хрен с ним)

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Барон Мюнхгаузен.

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