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Психотерапевт рассказал, отчего в 2020 году выросло число страдающих херофобией

Психотерапевт рассказал, отчего в 2020 году выросло число страдающих херофобией (3 фото)

Автор:
30 ноября 2020 00:15
Сообщество : Психология
Метки: COVID-19   лечение   пандемия   психология   статистика   фобия   
2172
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Пандемия Covid-19, которая погрузила очень многих людей в атмосферу неопределенности, привела к росту числа страдающих этим мало изученным психическим расстройством. Подробности раскрыл президент Профессиональной психотерапевтической лиги Виктор Макаров.

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Метки: COVID-19   лечение   пандемия   психология   статистика   фобия   
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5  комментариев
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14k
Сталкер 50 минут назад
Лучшее из всего поста:
"И на*ера мне это?.."
Лучшее из всего поста: "И на*ера мне это?.."
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72
A.N.Onim 2 часа назад
А кто такой будет тогда антихерофоб?
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2k
Voland A.N.Onim Час назад
Мне только аутофобия на ум приходит...
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72
A.N.Onim 2 часа назад
Я сначала из-за заголовка "...страдающий..." подумал, что херофоб - это человек, страдающий хфигнёй (как я сейчас - сижу на фишках, страдаю и веселюсь))).
А "оказалось, что казалось" - т.е. совсем наоборот: это человек, который боится страдать фигней!
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328
Николай 3 часа назад
интересное мнение, лайк)))
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