Психотерапевт рассказал, отчего в 2020 году выросло число страдающих херофобией

Пандемия Covid-19, которая погрузила очень многих людей в атмосферу неопределенности, привела к росту числа страдающих этим мало изученным психическим расстройством. Подробности раскрыл президент Профессиональной психотерапевтической лиги Виктор Макаров.
Вам знакомо такое чувство, когда что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой? И если в последнее время многое поворачивалось в вашу пользу, это очень подозрительно?
Если совсем незнакомо, вас можно поздравить - херофобии вы точно не подвержены. Но в последнее время таких страдальцев становится всё больше: людям всё труднее отделаться от подобных ощущений, и любая удача принимает в их сознании зловещую окраску.
Если совсем незнакомо, вас можно поздравить - херофобии вы точно не подвержены. Но в последнее время таких страдальцев становится всё больше: людям всё труднее отделаться от подобных ощущений, и любая удача принимает в их сознании зловещую окраску.
Вот это состояние - необъяснимый и неконтролируемый страх перед любым веселым занятием - психиатры и называют херофобией (по-английски - cherophobia). Слово образовано от греческих «χαίρω» (радуйся, радоваться) и «фοβία» (страх).
Херофобия - страх иррациональный, и тот, кто ею страдает, пугается веселья, радости, счастья, которые проявляют другие, и сам боится испытывать эти эмоции. Причем панику вызывают даже мысли о будущих праздниках, вечеринках и даже переменах к лучшему.
Но пугают не сами развлечения и веселые занятия, а ощущения того, что если расслабиться, побыть счастливым и беззаботным, то случится что-то ужасное. Некоторые пациенты в беседах с психологами утверждают, что "после хорошего каждый раз происходит что-то плохое", или "если много веселиться, потом будешь много плакать". Страдают херофобией как мужчины, так и женщины...
Если таких пациентов просят сформулировать свои мысли и переживания, получается что-то вроде:
- если позволить себе повеселиться, со мной случится что-то плохое;
- показывать, что вы удачливы, плохо для вас, ваших друзей и семьи;
- все попытки стать счастливыми - пустая трата времени и усилий....
Херофобия - страх иррациональный, и тот, кто ею страдает, пугается веселья, радости, счастья, которые проявляют другие, и сам боится испытывать эти эмоции. Причем панику вызывают даже мысли о будущих праздниках, вечеринках и даже переменах к лучшему.
Но пугают не сами развлечения и веселые занятия, а ощущения того, что если расслабиться, побыть счастливым и беззаботным, то случится что-то ужасное. Некоторые пациенты в беседах с психологами утверждают, что "после хорошего каждый раз происходит что-то плохое", или "если много веселиться, потом будешь много плакать". Страдают херофобией как мужчины, так и женщины...
Если таких пациентов просят сформулировать свои мысли и переживания, получается что-то вроде:
- если позволить себе повеселиться, со мной случится что-то плохое;
- показывать, что вы удачливы, плохо для вас, ваших друзей и семьи;
- все попытки стать счастливыми - пустая трата времени и усилий....
Пандемия коронавируса с ее запретами, ограничениями и материальными потерями заставила очень многих выйти из пресловутой зоны комфорта. Новая ситуация, в которой мало кто понимает, что делать, вызывает вполне понятные страхи и тревоги. И не все уже верят, что смогут когда-нибудь вернуть себе прежнее состояние радости.
По словам президента Профессиональной психотерапевтической лиги Виктора Макарова, в последнее время психотерапевты все чаще наблюдают пациентов, страдающих херофобией:
- В нашей практике всё больше токсичных людей и херофобов. Херофобия - страх счастья. Человек считает, что если сейчас он будет испытывать счастье, то потом наступит множество несчастий. И поэтому он говорит себе: "Пусть не будет никакого переживания счастья, но зато не будет и несчастий в моей жизни".
Кстати, среди признанных херофобов были и известные личности прошлого: философ Артур Шопенгауэр, писатели Эжен Ионеско и Франц Кафка, композитор и пианист Фредерик Шопен. Согласитесь, не такая уж плохая компания?
По словам президента Профессиональной психотерапевтической лиги Виктора Макарова, в последнее время психотерапевты все чаще наблюдают пациентов, страдающих херофобией:
- В нашей практике всё больше токсичных людей и херофобов. Херофобия - страх счастья. Человек считает, что если сейчас он будет испытывать счастье, то потом наступит множество несчастий. И поэтому он говорит себе: "Пусть не будет никакого переживания счастья, но зато не будет и несчастий в моей жизни".
Кстати, среди признанных херофобов были и известные личности прошлого: философ Артур Шопенгауэр, писатели Эжен Ионеско и Франц Кафка, композитор и пианист Фредерик Шопен. Согласитесь, не такая уж плохая компания?
Источник:
Ссылки по теме:
- Три медика, привитые вакциной "Спутник V", заразились коронавирусом
- Мемы о российской вакцине Sputnik V от COVID-19
- "Я не знаю, что со мной будет": блогер с 80% поражения легких попросил не верить антиковидникам
- Родным умерших пациентов петербургской больницы предлагали взятки за диагноз COVID-19
- "Пейте арбидол": уральский депутат заболел COVID и на себе испытал прелести госмедицины
Метки: COVID-19 лечение пандемия психология статистика фобия
15
Понравилось15
Новости партнёров
Загрузка...
"И на*ера мне это?.."
А "оказалось, что казалось" - т.е. совсем наоборот: это человек, который боится страдать фигней!