Психотерапевт рассказал, отчего в 2020 году выросло число страдающих херофобией

Вот это состояние - необъяснимый и неконтролируемый страх перед любым веселым занятием - психиатры и называют херофобией (по-английски - cherophobia). Слово образовано от греческих «χαίρω» (радуйся, радоваться) и «фοβία» (страх).



Херофобия - страх иррациональный, и тот, кто ею страдает, пугается веселья, радости, счастья, которые проявляют другие, и сам боится испытывать эти эмоции. Причем панику вызывают даже мысли о будущих праздниках, вечеринках и даже переменах к лучшему.



Но пугают не сами развлечения и веселые занятия, а ощущения того, что если расслабиться, побыть счастливым и беззаботным, то случится что-то ужасное. Некоторые пациенты в беседах с психологами утверждают, что "после хорошего каждый раз происходит что-то плохое", или "если много веселиться, потом будешь много плакать". Страдают херофобией как мужчины, так и женщины...



Если таких пациентов просят сформулировать свои мысли и переживания, получается что-то вроде:

- если позволить себе повеселиться, со мной случится что-то плохое;

- показывать, что вы удачливы, плохо для вас, ваших друзей и семьи;

- все попытки стать счастливыми - пустая трата времени и усилий....