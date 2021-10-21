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40 фото интересных насекомых, которыми поделились пользователи сети

40 фото интересных насекомых, которыми поделились пользователи сети (41 фото)

Автор:
21 октября 2021 22:47
Сообщество : Животные
Метки: бабочки   животные   жуки   мир животных   насекомые   природа   
233
41

Обычно, когда речь заходит о жуках и пауках, мы сразу же представляем себе нечто гадкое, мерзкое и даже страшное. Но на самом деле в мире полно удивительных насекомых самых разных форм и окрасов, и многие из них настолько прекрасны, что сложно себе представить, что они хоть как-то связаны с кухонным тараканом. Авторам фото из этой подборки повезло столкнуться именно с такими: может, и вам есть чем поделиться?

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бабочки   животные   жуки   мир животных   насекомые   природа   
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Андриан 47 минут назад
Жук скорее в стиле "Гжель"
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