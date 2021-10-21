40 фото интересных насекомых, которыми поделились пользователи сети

Автор:
21 октября 2021 22:47
Обычно, когда речь заходит о жуках и пауках, мы сразу же представляем себе нечто гадкое, мерзкое и даже страшное. Но на самом деле в мире полно удивительных насекомых самых разных форм и окрасов, и многие из них настолько прекрасны, что сложно себе представить, что они хоть как-то связаны с кухонным тараканом. Авторам фото из этой подборки повезло столкнуться именно с такими: может, и вам есть чем поделиться?
1. Божья коровка оттенка "синяя сталь"
2. Не все пчелы желто-коричневые. Вот пчела с синими полосами
3. "Встретил сегодня на стрельбище вот этого малыша"
4. "Просто очень крутой кузнечик"
6. Узор на крыльях этого мотылька напоминает снеговика
7. "Фу, букашки не могут быть милы... а впрочем, неважно"
8. Потрясающий жук в стиле Пикассо
12. Шмель в цветке вниз головой (да, это попа шмеля)
13. Mecynorrhina Torquata, один из самых крупных цветочных жуков в мире
15. "Соседский пес нашел вот такого мотылька"
17. "Божья коровка оставила следы в утренней росе на моей машине"
18. Мотылек замаскировался под березовую ветку
19. Мотылек говорит "дратути"
20. "Мама сфотографировала насекомое. Впервые вижу такое"
21. Божья коровка в капельках росы
23. Гусеница Papilio troilus притворяется опасной змеей
24. "Бражник винный. Нашел его в куколке, пока обрезал изгородь"
25. "Сегодня на меня сел триповый жук"
26. "Этот мотылек был размером с мою голову"
27. "Нашел дома мотылька"
28. "Мой тутовый шелкопряд сегодня вылез из куколки и превратился в крошечного медвежонка"
29. "Это мой питомец, палочник Extatosoma tiaratum"
30. "Это насекомое изображает лист с прожилками, пятнышками и следами укусов"
31. "Заметил вот такого мотылька"
32. Богомол вида Чертов цветок
33. Колючий цветочный богомол
34. Радужный жук-рогач, Phalacrognathus muelleri
35. Мокрица цвета ультрамарин
36. Просто красивый зеленый жук
37. Гусеница рогатый дьявол
38. Похоже на сладкую жвачку, правда?
39. Polybothris Sumptuosa, жук-златка с Мадагаскара
40. "Мои домашние питомцы"
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— переведено специально для fishki.net
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