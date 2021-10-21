40 фото интересных насекомых, которыми поделились пользователи сети

Обычно, когда речь заходит о жуках и пауках, мы сразу же представляем себе нечто гадкое, мерзкое и даже страшное. Но на самом деле в мире полно удивительных насекомых самых разных форм и окрасов, и многие из них настолько прекрасны, что сложно себе представить, что они хоть как-то связаны с кухонным тараканом. Авторам фото из этой подборки повезло столкнуться именно с такими: может, и вам есть чем поделиться?