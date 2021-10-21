Кавказцы избили парней, которые не позволил им "снять девочек" в студенческом общежитии

Инцидент произошел 15 октября около двух часов ночи. Досталось всем троим студентам, несмотря на то, что двое сбежали почти сразу после начала потасовки. У одного из пострадавших выбиты зубы, у второго сломан палец, третьему разбили лицо.





Как рассказал охранник общежития, он остановил одного из "джигитов" и нажал тревожную кнопку, когда тот забежал внутрь за студентом. Никто из учащихся заявлений почему-то не писал. И только после публикации видеоролика в соцсетях, полицейские принялись проводить проверку и искать нарушителей. Двоих "искателей любви" уже допрашивают, третий всё еще в бегах. Пострадавшим студентам пообещали оказать финансовую помощь.





Ректор университета распорядился проверить работу ЧОПа, обеспечивающего безопасность на территории общежитий, а студентам посоветовал не выходить ночами из здания.