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Кавказцы избили парней, которые не позволил им "снять девочек" в студенческом общежитии

Кавказцы избили парней, которые не позволил им "снять девочек" в студенческом общежитии (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 октября 2021 12:30
Сообщество : Криминал
Метки: Новосибирск   видео   кавказцы   общежитие   потасовка   студенты   
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Полицейские уже задержали двоих нападавших.

Пьяные уроженцы Кавказа приехали на территорию общежития Новосибирского педагогического университета (НГПУ) потребовали от нескольких учащихся привести им девочек, а когда были посланы, накинулись на парней с кулаками.



«Мужики подъехали, наткнулись на парней из первого общежития, попросили познакомить с «телками», хотели снять девочек, но получили отказ. Один из компании начал драку. Один парень убежал в нашу общагу, второй — в третью, один парень остался», - рассказала одна из студенток.

Инцидент произошел 15 октября около двух часов ночи. Досталось всем троим студентам, несмотря на то, что двое сбежали почти сразу после начала потасовки. У одного из пострадавших выбиты зубы, у второго сломан палец, третьему разбили лицо.


Как рассказал охранник общежития, он остановил одного из "джигитов" и нажал тревожную кнопку, когда тот забежал внутрь за студентом. Никто из учащихся заявлений почему-то не писал. И только после публикации видеоролика в соцсетях, полицейские принялись проводить проверку и искать нарушителей. Двоих "искателей любви" уже допрашивают, третий всё еще в бегах. Пострадавшим студентам пообещали оказать финансовую помощь.


Ректор университета распорядился проверить работу ЧОПа, обеспечивающего безопасность на территории общежитий, а студентам посоветовал не выходить ночами из здания.

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Метки: Новосибирск   видео   кавказцы   общежитие   потасовка   студенты   
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58  комментариев
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1k
Moon24 2 часа назад
То есть эти обезьяны посчитали себя ровней студенткам ? А своих обезьяньих самок отчего не снимают ? Больно мтрашные рыла и очень волосатые , дурно пахнут ? Нечего пускать кавказцев к людям
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409
Сигизмунд Лазаревич 3 минуты назад
В свете последних тенденций, обезьянам мало не покажется.
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−10
orys shoshka 17 минут назад
Русские очкошники, сидите дома, на улице Кавказ
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425
Биолось orys shoshka 8 минут назад
Х.y. й сосал - лукумом пахло?
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19k
kamanch Полчаса назад
Причем тут кавказцы?
Я в Краснодаре жил в общаге КубГУ, пока был на первом курсе, переодически были стычки с местными отморозками, очень даже русскими. То денег им, то водки.

Первокурс общаги - это же лакомый кусок любогоо гопаря.
Приехал из провинции, ни родни рядом, ни друзей.
Тем более, что это совсем не Институт Физкультуры, а очень даже всякие математики, программисты, физики и прочие ботаны.

Пока не перезнакомились, в копании сбились, да вломили местным писты.
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2k
Frank Borman 36 минут назад
Русские 2 века сидели под монголами, во время ига. Теперь один век будут сидеть под кавказцами. Главное - расслабиться и постараться получить удовольствие.
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2k
Точка 42 минуты назад
Где их волосатые самки чурки? Почему они к ним не едут? Всё же логично должно быть.
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21k
Inter 43 минуты назад
а чего никто из общаги не выбежал??
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377
SilentBob Inter Полчаса назад
да вообще пuздeц
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174
Максим Максимов 47 минут назад
а разве сезон отстрела диких зверей ещё не открыт?
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208
Serega Tim 50 минут назад
Сталин с обезьянами разобрался быстро. Депорта ция чече нцев и ингуше й (операция «Чечеви ца», чеч. До хадар, а рдахар[3][4][5][6] «разрушение»[7], ингуш. Мехка дахар) с территории Чечено-Ингушской АССР и прилегающих к ней районов в Казахстан и Киргизию произошла в период с 23 февраля по 9 марта 1944 года. В её ходе по разным оценкам было выселено от 500 до 650 тысяч чеченцев и ингушей
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12k
Святослав 58 минут назад

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3k
Margo Час назад
Тоже мне распоряжение, ни выходи на улицу?! Понаехали чурбаны, что ни день, то ЧП с их присутствием!!! Может гораздо проще их вышвырнуть из городов русских, всё равно от них толку мало?! Скаты, а скот должен спариваться со скотом, а не славянскими девушками!!!
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2k
Алекс Час назад
То есть с общаги никто не вышел на помощь????? Теперь понятно, почему обезьяны позволяют себе все, что угодно.
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17k
Serg2001 Час назад
Отличная позиция у директора...
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1k
saturn Час назад
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5k
Zhora Час назад
Зачем они вообще приехали в общагу к людям ? Им "девочек снимать" - только на овцеферме
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14k
Booka1a Час назад
бля, а что, такое может прокатить?
тупо подъехать к общаге и попросить пацанов подкинуть телок...
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2k
Ertin Час назад
Другое вижу. Минимум 3 общаги студентов. Никто не вышел.

Воевать так же собираемся?
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879
Руслан Час назад
Плохо, что убежали двое и оставили одного. Если бы наоборот человек 20 выбежали из общаги и отпинали макак до потери сознания, вот тогда бы обезьяны сто раз подумали перед тем, как беззаконие творить.
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377
SilentBob Иван Полчаса назад
ну если в масках выбежать...
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1k
No pasaran Час назад
Драка один на один . Обоих разняли.
Странно, что видеоряд полностью не соответствует описанию.
---
Да и хотелось бы всё же хоть какую ссылку на происшествие.
Или автор очевидец
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5k
Крошка Кайдзю Час назад
Хабибы рулят.
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7k
КОСТЯН 2 часа назад
Странно, что эти черножопые "искатели любви" приперлись к общаге а не в стойло к ослам... Им иногда нравятся женщины, хьюстон у нас проблемы!
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