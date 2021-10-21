Кавказцы избили парней, которые не позволил им "снять девочек" в студенческом общежитии

Полицейские уже задержали двоих нападавших.
Пьяные уроженцы Кавказа приехали на территорию общежития Новосибирского педагогического университета (НГПУ) потребовали от нескольких учащихся привести им девочек, а когда были посланы, накинулись на парней с кулаками.
«Мужики подъехали, наткнулись на парней из первого общежития, попросили познакомить с «телками», хотели снять девочек, но получили отказ. Один из компании начал драку. Один парень убежал в нашу общагу, второй — в третью, один парень остался», - рассказала одна из студенток.
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Инцидент произошел 15 октября около двух часов ночи. Досталось всем троим студентам, несмотря на то, что двое сбежали почти сразу после начала потасовки. У одного из пострадавших выбиты зубы, у второго сломан палец, третьему разбили лицо.
Как рассказал охранник общежития, он остановил одного из "джигитов" и нажал тревожную кнопку, когда тот забежал внутрь за студентом. Никто из учащихся заявлений почему-то не писал. И только после публикации видеоролика в соцсетях, полицейские принялись проводить проверку и искать нарушителей. Двоих "искателей любви" уже допрашивают, третий всё еще в бегах. Пострадавшим студентам пообещали оказать финансовую помощь.
Ректор университета распорядился проверить работу ЧОПа, обеспечивающего безопасность на территории общежитий, а студентам посоветовал не выходить ночами из здания.
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Я в Краснодаре жил в общаге КубГУ, пока был на первом курсе, переодически были стычки с местными отморозками, очень даже русскими. То денег им, то водки.
Первокурс общаги - это же лакомый кусок любогоо гопаря.
Приехал из провинции, ни родни рядом, ни друзей.
Тем более, что это совсем не Институт Физкультуры, а очень даже всякие математики, программисты, физики и прочие ботаны.
Пока не перезнакомились, в копании сбились, да вломили местным писты.
и не понятно деваха ОДНА стоит в 2 часа ночи голосит и снимает на телефон
Если ЧОП есть -беги вызывай подмогу
Это текст публикации
тупо подъехать к общаге и попросить пацанов подкинуть телок...
Воевать так же собираемся?
А то устроили тут суд линча кавказцев.
Местная гопота во все времена ходит по общагам первокурсов прессовать.
И очень даже русская гопота.
Странно, что видеоряд полностью не соответствует описанию.
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Да и хотелось бы всё же хоть какую ссылку на происшествие.
Или автор очевидец