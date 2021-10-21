Опять за старое: курение электронных сигарет не дает бросить курить навсегда

Об этом заявили ученые из Университета Калифорнии. Исследование опубликовали на JAMA Network.

«У людей, заменивших табак пластырями, жвачками или электронными сигаретами, вероятность снова начать курить на 8,5% выше, чем у полностью отказавшихся от никотина»

Два года ученые наблюдали за привычками курильщиков альтернативных средств с никотином. В исследовании приняли участие 13 604 человека.

В течение первого года 62,9% добровольцев полностью отказались от никотина, а 37,1% — стали употреблять его в ином виде. Почти две трети из них перешли на электронные сигареты. Через год авторы сравнили данные людей, полностью отказавшихся от никотина, и людей, которые употребляли его в альтернативном виде. Оказалось, что у последних вероятность вернуться к курению традиционных сигарет, была на 8,5 процента выше, чем у тех людей, которые полностью отказались от никотина.