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Опять за старое: курение электронных сигарет не дает бросить курить навсегда

Опять за старое: курение электронных сигарет не дает бросить курить навсегда (2 фото + 1 гиф)

Автор:
21 октября 2021 11:32
Сообщество : Факты
Метки: курение   никотин   отказ от курения   сигареты   электронные сигареты   
1063
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Электронные e-сигареты, пластыри и жвачки с никотином спустя какое-то время возвращают своих потребителей к курению обычных сигарет.

Об этом заявили ученые из Университета Калифорнии. Исследование опубликовали на JAMA Network.

«У людей, заменивших табак пластырями, жвачками или электронными сигаретами, вероятность снова начать курить на 8,5% выше, чем у полностью отказавшихся от никотина»

Два года ученые наблюдали за привычками курильщиков альтернативных средств с никотином. В исследовании приняли участие 13 604 человека.

В течение первого года 62,9% добровольцев полностью отказались от никотина, а 37,1% — стали употреблять его в ином виде. Почти две трети из них перешли на электронные сигареты. Через год авторы сравнили данные людей, полностью отказавшихся от никотина, и людей, которые употребляли его в альтернативном виде. Оказалось, что у последних вероятность вернуться к курению традиционных сигарет, была на 8,5 процента выше, чем у тех людей, которые полностью отказались от никотина.


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Вывод прост: альтернативные способы употребления никотина не предотвращают возврат к курению традиционных сигарет у бывших курильщиков.

Между тем, медицинские ведомства некоторых стран, например Великобритании, до сих пор рекомендуют электронные сигареты как первый шаг в отказе от курения. До сих пор эффективность этого подхода в долгосрочной перспективе не была оценена, ввиду отсутствия тематических научных исследований.

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Метки: курение   никотин   отказ от курения   сигареты   электронные сигареты   
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4k
Максим 3 часа назад
Курить можно только отказавшись от табака без всяких исключений.
Бросал после 16 лет курения и не курил 4 года, пока волею судеб под нервную руку не попалась сигарета. Бросать надо осознанно, если бросать как Марк Твен, не получится.
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216
allexx 38 минут назад
Не пропаганда, а просто факт из моей жизни.
Курил лет 30-ть, причем крепкий табак. Беломор и, если кто помнит, Лигерос. Качество табака настолько достало, что лет 10-ть назад перешел на электронные сигареты. Блок обычных сигарет пару лет пропылившихся на полке, был просто выкинут.
За десять лет не чувствовал никакой тяги к "аналоговым" палочкам табака, вполне хватает электронки, которую можно настроить под свои потребности. Подобрать соотношение Ni/Pg/Vg.
На сегодня здравые медики признают, что ЭС ЕДИНСТВЕННЫЙ способ, если не бросить курить, то уменьшить в разы вред от курения.
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1
Алексей Тихонов 55 минут назад
Вопрос может не совсем в тему, но все же. Есть уже сейчас полезные парилки - без никотина и с лекарственными травами там или с анальгетиками от головной боли, или средством от насморка, от боли в горле, от кашля, например?
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17k
Феникс 2 часа назад
А вы вообще данные то анализировать не пробовали?))
Я понимаю, поколение ЕГЭ, математика и анализ прочитанного не в моде))

8 процентов разницы?)))

То есть из 1000 бросающих в случае полного бросания к курению вернулись скажем 800
А из 1000 бросающих на заменителях к курению вернулись 864 человека

Из чего делается вывод, что ЗАМЕНИТЕЛИ, оказывается не дают бросить)))))))))))))))

Бросить курить не дает человеку - мозг человека.
И такие радикальные выводы на основании разброса в 3 статистические погрешности (2%*3) делать просто нелепо.

Думайте что вы читаете господа.
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544
Карл Такойто 2 часа назад
Учёные из Калифорнии освоили очередной грант на 100 тыс. долларов и пришли к выводам которые и так для всех очевидны,молодцы конечно электронные сигареты это то же самое как для алкаша вместо крепкого спиртного перейти на слабые сухие вина,рисков к возврата к водке не исключает,но и от зависимости не лечит ведь в вине тоже алкоголь-но как переходный период способ хороший,сам так бросил -сначала iqos курил два года,потом и от него отказался. От электроники отказаться проще,это всё таки уже заменитель-другая история. Вообще бросить курить сейчас проще чем когда либо,есть безникотиновые парилки всякие(кому психологически сразу сложно и надо хоть что то курить по началу),есть таблетки вроде Табекса и Чампекса,которые очень помогают именно физически переломаться первые 2-3 недели без эмоциональных качелей-все условия созданы,было бы немного желания)
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7k
Акакий 2 часа назад
Вероятность на 8,5 % выше чем у тех кто бросил совсем, как то я думал разница куда более значительная.
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1k
DHC 3 часа назад
- Я бросил курить! А тебе - слабо!
- А слабо было совсем не начинать?
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1k
Андрей Манахов 3 часа назад
Чуть-чуть дегтя в эту славную бочку некурящих))
Ссылка youtu.be
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696
Kruma 3 часа назад
Перешел на IQOS 4 мес назад вреда меньше, сигареты уже даже на запах не переношу, да и сам IQOS курю 2 - 3 раза в день. Он канешь тоже вреден, но по крайней мере бумагу и траву сушеную не курю.
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15k
VedSpec 3 часа назад
Можете смеяться, можете не верить, хэйтить... Странице на 30 Аллена Карра подумал, если этот бред поможет мне бросить курить, то почему бы и нет... На своем примере знаю лично людей кто по этой книге перестали курить...
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888
Александр 3 часа назад
[мат]...... Шесть лет парю после 40 лет курения... Сигаретный дым на дух не переношу..... Содержание никотина в моей жиже 2мг.
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