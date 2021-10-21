Опять за старое: курение электронных сигарет не дает бросить курить навсегда

Электронные e-сигареты, пластыри и жвачки с никотином спустя какое-то время возвращают своих потребителей к курению обычных сигарет.
Об этом заявили ученые из Университета Калифорнии. Исследование опубликовали на JAMA Network.
«У людей, заменивших табак пластырями, жвачками или электронными сигаретами, вероятность снова начать курить на 8,5% выше, чем у полностью отказавшихся от никотина»
Два года ученые наблюдали за привычками курильщиков альтернативных средств с никотином. В исследовании приняли участие 13 604 человека.
В течение первого года 62,9% добровольцев полностью отказались от никотина, а 37,1% — стали употреблять его в ином виде. Почти две трети из них перешли на электронные сигареты. Через год авторы сравнили данные людей, полностью отказавшихся от никотина, и людей, которые употребляли его в альтернативном виде. Оказалось, что у последних вероятность вернуться к курению традиционных сигарет, была на 8,5 процента выше, чем у тех людей, которые полностью отказались от никотина.
Вывод прост: альтернативные способы употребления никотина не предотвращают возврат к курению традиционных сигарет у бывших курильщиков.
Между тем, медицинские ведомства некоторых стран, например Великобритании, до сих пор рекомендуют электронные сигареты как первый шаг в отказе от курения. До сих пор эффективность этого подхода в долгосрочной перспективе не была оценена, ввиду отсутствия тематических научных исследований.
Источник:
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Бросал после 16 лет курения и не курил 4 года, пока волею судеб под нервную руку не попалась сигарета. Бросать надо осознанно, если бросать как Марк Твен, не получится.
Курил лет 30-ть, причем крепкий табак. Беломор и, если кто помнит, Лигерос. Качество табака настолько достало, что лет 10-ть назад перешел на электронные сигареты. Блок обычных сигарет пару лет пропылившихся на полке, был просто выкинут.
За десять лет не чувствовал никакой тяги к "аналоговым" палочкам табака, вполне хватает электронки, которую можно настроить под свои потребности. Подобрать соотношение Ni/Pg/Vg.
На сегодня здравые медики признают, что ЭС ЕДИНСТВЕННЫЙ способ, если не бросить курить, то уменьшить в разы вред от курения.
Я понимаю, поколение ЕГЭ, математика и анализ прочитанного не в моде))
8 процентов разницы?)))
То есть из 1000 бросающих в случае полного бросания к курению вернулись скажем 800
А из 1000 бросающих на заменителях к курению вернулись 864 человека
Из чего делается вывод, что ЗАМЕНИТЕЛИ, оказывается не дают бросить)))))))))))))))
Бросить курить не дает человеку - мозг человека.
И такие радикальные выводы на основании разброса в 3 статистические погрешности (2%*3) делать просто нелепо.
Думайте что вы читаете господа.
- А слабо было совсем не начинать?