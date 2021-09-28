Рация в пачке сигарет из фильма "Бриллиантовая рука"

"Бриллиантовая рука" - не просто один из самых удачных фильмов Леонида Гайдая. По опросу зрителей, это лучшая картина в истории отечественного кинематографа. В "Бриллиантовой руке" нет ни одной лишней детали, ни одной мелочи, нет ничего "просто так". Это вам не современные "режиссеры".
Гайдай продумывал свои фильмы буквально до мелочей. Может быть, поэтому они до сих пор смотрятся на одном дыхании.
Помните радиопередатчик в коробке сигарет?
Как он появился в фильме? Прежде всего, некоторые историки полагают, что в советских фильмах чересчур уж много курят. У них есть теория, что государство заставляло режиссеров добавлять сцены курения в фильмы, чтобы в будущем сэкономить на пенсионных выплатах. Мол, даже песня такая была - "давай закурим, товарищ, по одной". Ну, и Гайдая тоже заставили добавить в "Бриллиантовую руку" сигареты, с целью рекламы. А Леонид Иович просто пошутил над этим. Шутить-то он умел как следует. Мне данная версия представляется сомнительной. Здесь уж каждый сам должен для себя решить, верить в нее или нет.
Олег Ефремов курит в фильме "Берегись автомобиля"
Пачка сигарет "Столичные" стоила в СССР разное время от 40 до 70 копеек.
Трудно найти двух более непохожих режиссеров, чем Леонид Гайдай и Эльдар Рязанов. Но у Рязанова в фильме... тоже фигурирует радиопередатчик в пачке сигарет! В кинокартине "Невероятные приключения итальянцев в России". Фильм Рязанова появился на экранах через четыре года после "Бриллиантовой руки". Поэтому, рация в пачке сигарет скорее всего была данью уважения одного великого режиссера другому, своеобразным "реверансом" Рязанова Гайдаю.
Кстати, марка сигарет та же самая - "Столичные".
Но как вообще появилась идея засунуть в пачку радиопередатчик?
Многие авторы в интернете ошибочно копируют из одной статьи в другую сюжет о том, что в фильме 1965 года "Шаровая молния" (том самом, где Джеймса Бонда играет Шон Коннери) уже присутствовала пачка сигарет, только там была не рация, а детонатор. Но они даже не удосужились пересмотреть картину про Бонда, а вот я посмотрел - нет там такого эпизода. Зато в фильме 1989 года "Лицензия на убийство" такой эпизод есть. Но Бонда играет уже Тимоти Далтон. И вот там как раз в пачке сигарет Lark - детонатор, с помощью которого Бонд совершает покушение на наркобарона Санчеса.
Вряд ли режиссер Джон Глен смотрел "Бриллиантовую руку" и позаимствовал идею у Гайдая. Хотя... кто знает?!
Источник:
- "Хроники Риддика" - 15 интересных фактов о фантастическом боевике с Вином Дизелем
- Киноляпы в известных фильмах: эти небольшие огрехи способен заметить только внимательный зритель
- "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" - 15 интересных фактов о комедии с Джимом Керри
- Интересные детали в фильмах и мультфильмах, которые многие могли не заметить
- Эллочка Щукина: от пикантной инженерши до бабочки из 90-х
Понравилось20