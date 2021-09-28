Рация в пачке сигарет из фильма "Бриллиантовая рука"

Гайдай продумывал свои фильмы буквально до мелочей. Может быть, поэтому они до сих пор смотрятся на одном дыхании.

Помните радиопередатчик в коробке сигарет?

Как он появился в фильме? Прежде всего, некоторые историки полагают, что в советских фильмах чересчур уж много курят. У них есть теория, что государство заставляло режиссеров добавлять сцены курения в фильмы, чтобы в будущем сэкономить на пенсионных выплатах. Мол, даже песня такая была - "давай закурим, товарищ, по одной". Ну, и Гайдая тоже заставили добавить в "Бриллиантовую руку" сигареты, с целью рекламы. А Леонид Иович просто пошутил над этим. Шутить-то он умел как следует. Мне данная версия представляется сомнительной. Здесь уж каждый сам должен для себя решить, верить в нее или нет.